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CHP’li Belediye Başkanı Murat Açıl trafik kazasında hayatını kaybetti
CHP’li Belediye Başkanı Murat Açıl trafik kazasında hayatını kaybetti
Sivas'ta, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada 2'si çocuk 7 kişi de... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T13:18+0300
2021-11-29T14:13+0300
türkiye
sivas
trafik kazası
belediye başkanı
otomobil
kaza
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Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi.Sivas'tan görev yaptığı ilçeye giden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı kiralık makam aracı ile karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.Kazada Başkan Açıl ile birlikte 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçe ve kent merkezindeki hastanelere görüldü.Evli ve 4 çocuk babası Başkan Açıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211129/kopruden-dusen-tir-yandi-2-olu-1-yarali-1051239653.html
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sivas, trafik kazası, belediye başkanı, otomobil, kaza

CHP’li Belediye Başkanı Murat Açıl trafik kazasında hayatını kaybetti

13:18 29.11.2021 (güncellendi: 14:13 29.11.2021)
© İHA / ONUR ERDENİmranlı belediye başkanı kaza yaptı, durumu ağır
İmranlı belediye başkanı kaza yaptı, durumu ağır - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© İHA / ONUR ERDEN
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Sivas'ta, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi.
Sivas'tan görev yaptığı ilçeye giden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı kiralık makam aracı ile karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada Başkan Açıl ile birlikte 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçe ve kent merkezindeki hastanelere görüldü.
Evli ve 4 çocuk babası Başkan Açıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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