https://tr.sputniknews.com/20211129/sular-altinda-kalan-kartal-sahili-trafige-kapatildi-1051269092.html

Sular altında kalan Kartal sahil yolu trafiğe kapatıldı

Sular altında kalan Kartal sahil yolu trafiğe kapatıldı

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli lodos ve yağış nedeniyle Kartal sahil yolu sular altında kaldı. Her iki yönde de yol trafiğe kapatılırken, 2 otomobil... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T23:19+0300

2021-11-29T23:19+0300

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türkiye

istanbul

trafik

kartal

sahil

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Şiddetli lodos ve sağanak yağış nedeniyle Kartal Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Yoğun yağış ve rögarların tıkanması nedeniyle sahil yolu sular altında kaldı. Sahil yolundan geçeni iki otomobil mahsur kaldı.İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri yolu her iki yönde de trafiğe kapattı. Bölgeye gelen İSKİ'ye bağlı ekipler, rögarları açma çalışmalarına başlarken, iş makinaları suları tahliye etmek için uğraş verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211129/tekirdagda-lodos-nedeniyle-sahili-su-basti-1051268371.html

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istanbul, trafik, kartal, sahil