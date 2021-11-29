Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211129/suudi-arabistan-yeni-varyantin-ardindan-ulkeye-giris-sartlarini-degistirdi-1051261837.html
Suudi Arabistan, yeni varyantın ardından ülkeye giriş şartlarını değiştirdi
Suudi Arabistan, yeni varyantın ardından ülkeye giriş şartlarını değiştirdi
Güney Afrika’da orta çıkan ve Omicron adı verilen koronavirüsün yeni mutasyonu yayılmaya devam ederken, Suudi Arabistan ülkeye giriş şartlarını açıkladı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T17:51+0300
2021-11-29T17:51+0300
dünya
türkiye
suudi arabistan
islam
kabe
açıklama
umre
şart
ibadet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049890777_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_99d761e2fc0e425ef0abfd7db6c4af31.jpg
Koronavirüsün yeni ortaya çıkan varyantının ardından Suudi Arabistan ülkeye giriş şartlarını duyurdu.Yapılan son açıklamada, 18 farklı ülkeden umre için gelenlere, aşılarını yaptırmış dahi olsalar ülkeye giriş yasağı getirildiği belirtildi. Malavi, Zambiya, Madagaskar, Angola, Komorlar, Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesotho, Etiyopya ve Esvatini gibi ülkelerden gelişleri askıya alan Suudi Arabistan’da yeni mutasyon nedeniyle endişe duyulduğu kaydedildi.Suudi Arabistan Hac Ve Umre Bakanlığı da yaptığı açıklama ile Kabe-İ Muazzama’yı ziyaret etmek isteyenler için kısıtlamaları güncelledi.Açıklamada, Suudi Arabistan tarafından tanınan aşıları yaptıranlar karantina girmezken, Suudi Arabistan tarafından onaylanmayan ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanınan aşıları yaptıranlar 3 gün karantinada kalacak. Karantinasını tamamlayanlardan negatif sonuçlu PCR testi istenecek.Suudi Arabistan, 2 doz Pfizer BioNTech, Comirnaty, Oxford AstraZeneca, Covishield, SK Bioscience, Vaxzevria, Moderna, Spikevax ve 1 doz Johnson &amp; Johnson açılarını kabul ettiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211009/suudi-arabistan-sadece-2-doz-kovid-19-asisi-olanlara-umre-izni-verecek-1049672553.html
suudi arabistan
kabe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049890777_144:0:1136:744_1920x0_80_0_0_6709bb5cb429d14b1dfdb1f5d8c85fd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, suudi arabistan, islam, kabe, açıklama, umre, şart, ibadet

Suudi Arabistan, yeni varyantın ardından ülkeye giriş şartlarını değiştirdi

17:51 29.11.2021
© İHA / HAMAD ALNAJJARSuudi Arabistan'da koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.
Suudi Arabistan'da koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© İHA / HAMAD ALNAJJAR
Abone ol
Güney Afrika’da orta çıkan ve Omicron adı verilen koronavirüsün yeni mutasyonu yayılmaya devam ederken, Suudi Arabistan ülkeye giriş şartlarını açıkladı.
Koronavirüsün yeni ortaya çıkan varyantının ardından Suudi Arabistan ülkeye giriş şartlarını duyurdu.

Yapılan son açıklamada, 18 farklı ülkeden umre için gelenlere, aşılarını yaptırmış dahi olsalar ülkeye giriş yasağı getirildiği belirtildi. Malavi, Zambiya, Madagaskar, Angola, Komorlar, Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesotho, Etiyopya ve Esvatini gibi ülkelerden gelişleri askıya alan Suudi Arabistan’da yeni mutasyon nedeniyle endişe duyulduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan Hac Ve Umre Bakanlığı da yaptığı açıklama ile Kabe-İ Muazzama’yı ziyaret etmek isteyenler için kısıtlamaları güncelledi.

Açıklamada, Suudi Arabistan tarafından tanınan aşıları yaptıranlar karantina girmezken, Suudi Arabistan tarafından onaylanmayan ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanınan aşıları yaptıranlar 3 gün karantinada kalacak. Karantinasını tamamlayanlardan negatif sonuçlu PCR testi istenecek.

Suudi Arabistan, 2 doz Pfizer BioNTech, Comirnaty, Oxford AstraZeneca, Covishield, SK Bioscience, Vaxzevria, Moderna, Spikevax ve 1 doz Johnson & Johnson açılarını kabul ettiğini açıklamıştı.
Suudi Arabistan - Umre - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
DÜNYA
Suudi Arabistan, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verecek
9 Ekim, 19:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:15ABD’nin Karadeniz’e savaş gemisi göndermesine Rusya füze tatbikatıyla cevap verdi
19:11Afganistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nin personel sayısı yarı yarıya azaltıldı
19:10Saakaşvili, Tiflis mahkemesinde halka açık konuşma yaptı
19:00İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
19:00Üç yıl içinde üç kez piyangoda büyük ödülü kazandı
18:54Twitter CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa etti
18:41BioNTech-Pfizer: Aşıyı Omicron'a uyarlamaya başladık, 100 günden kısa sürede tedarik ederiz
18:36Bakan Soylu'dan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi açıklaması: 'İletişimi güçlü bir sistem'
18:30Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması talebini tekrarladı
18:28Ukraynalı vekilden öneri: Donbass müzakereleri Türkiye'ye taşınsın
18:09DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan adliyeye sevk edildi
18:04Bakan Yanık: Türkiye, yaklaşık 10 yıldır 5 milyona yakın sığınmacı misafir ediyor
17:51Suudi Arabistan, yeni varyantın ardından ülkeye giriş şartlarını değiştirdi
17:50Mansur Yavaş'tan Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
17:39Belediye otobüsleri lodos nedeniyle ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine siper oldu
17:34Araştırma: BMW sürücülerinin psikopat olma olasılığı yüksek
17:34Louis Vuitton'un yıldız moda tasarımcısı Abloh hayatını kaybetti
17:33Zerrin Özer'in 'intihar girişiminde bulunduğu' iddiasını menajeri yalanladı
17:25Brüksel sakinlerinden evsizlerle dayanışma için '1 geceyi sokakta geçirme' çağrısı
17:22Lukaşenko: Donbass’ta savaş başlaması halinde buna seyirci kalmayacağız