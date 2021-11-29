https://tr.sputniknews.com/20211129/taliban-afganistandaki-havaalanlari-konusunda-abden-yardim-istedi-1051237786.html

Taliban, Afganistan'daki havaalanları konusunda AB'den yardım istedi

Taliban, Afganistan'daki havaalanları konusunda AB'den yardım istedi

Avrupa Birliği, Taliban'ın kurduğu geçici hükümet arasında, Katar'ın başkenti Doha'da, insani yardımlar başta olmak üzere havaalanlarının açık tutulması, kız... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T04:07+0300

2021-11-29T04:07+0300

2021-11-29T04:12+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

ab

taliban

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Hafta sonunda iki gün süren görüşmelerde, AB heyetine Afganistan Özel Temsilcisi Tomas Niklasson, Afganistan heyetine ise Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki başkanlık etti.AB Komisyonundan yapılan açıklamada, görüşmenin, "AB'nin, geçici Taliban hükümetini tanıdığı anlamına gelmediği" özellikle vurgulandı.Açıklamaya göre, görüşmelerde her iki taraf da Afganistan'daki havaalanlarının açık tutulmasının önemini vurguladı. Geçici hükümet, havaalanlarının işler tutulması için AB'den yardım talep etti.Taraflar ayrıca Afganistan'da kötüleşen insani duruma ilişkin endişelerini dile getirdi. AB tarafı, Afgan halkına insani yardımda bulunma niyetini ifade ederken geçici hükümet, kamu çalışanlarına aylardır ödenmeyen maaşlarını ödeme taahhüdünü hatırlattı.AB'nin açıklamasında, kız ve erkek çocuklarının uluslararası standartlara uygun bir müfredatla eğitimlerine eşit şekilde devam edebilmesinin önemine vurgu yapıldı ve "AB heyeti, Afgan heyetinin kızlara ve erkek çocuklara eğitimde eşit erişim ile kadınlara farklı sektörlerde çalışma hakkı sağlama niyetini memnuniyetle karşıladı. denildi

https://tr.sputniknews.com/20211122/taliban-tv-dizilerini-kadinlara-kapatti-1051021162.html

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