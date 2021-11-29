Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211129/tekirdagda-lodos-nedeniyle-sahili-su-basti-1051268371.html
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahili su bastı
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahili su bastı
Tekirdağ'da kuvvetli lodosta oluşan dalgalar nedeniyle sahili su bastı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T22:43+0300
2021-11-29T22:43+0300
2021-11-29T23:26+0300
türkiye
tekirdağ
lodos
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051268259_199:0:1801:901_1920x0_80_0_0_2b2472d153b640c6289f2f4cd27e7ac4.jpg
Tekirdağ ve ilçelerinde dün akşam başlayan kuvvetli lodos, etkisini yer yer artırarak sürdürüyor.Süleymanpaşa ilçesinde denizin taşması ve yükselen dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki yürüyüş yolu ve parklar su altında kaldı.Şarköy ilçesinde belediyeye ait halı sahanın demir profilleri yerinden söküldü.Rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaçlar, Şarköy Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.Bölgede lodosun bu gece ve yarın da şiddetini artırarak etkili olması bekleniyor.
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051268259_400:0:1601:901_1920x0_80_0_0_c871a87c14972042a64e11270a327580.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tekirdağ, lodos
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahili su bastı 22:43 29.11.2021 (güncellendi: 23:26 29.11.2021)
Tekirdağ'da kuvvetli lodosta oluşan dalgalar nedeniyle sahili su bastı.
Tekirdağ ve ilçelerinde dün akşam başlayan kuvvetli lodos, etkisini yer yer artırarak sürdürüyor.
Süleymanpaşa ilçesinde denizin taşması ve yükselen dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki yürüyüş yolu ve parklar su altında kaldı.
Şarköy ilçesinde belediyeye ait halı sahanın demir profilleri yerinden söküldü.
Rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaçlar, Şarköy Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.
Bölgede lodosun bu gece ve yarın da şiddetini artırarak etkili olması bekleniyor.