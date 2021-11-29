https://tr.sputniknews.com/20211129/tekirdagda-lodos-nedeniyle-sahili-su-basti-1051268371.html

Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahili su bastı

Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahili su bastı

Tekirdağ'da kuvvetli lodosta oluşan dalgalar nedeniyle sahili su bastı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

tekirdağ

lodos

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Tekirdağ ve ilçelerinde dün akşam başlayan kuvvetli lodos, etkisini yer yer artırarak sürdürüyor.Süleymanpaşa ilçesinde denizin taşması ve yükselen dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki yürüyüş yolu ve parklar su altında kaldı.Şarköy ilçesinde belediyeye ait halı sahanın demir profilleri yerinden söküldü.Rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaçlar, Şarköy Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.Bölgede lodosun bu gece ve yarın da şiddetini artırarak etkili olması bekleniyor.

türkiye

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tekirdağ, lodos