https://tr.sputniknews.com/20211129/thynin-6-ucagi-lodos-nedeniyle-istanbuldan-baska-havalimanlarina-yonlendirildi-1051255853.html

THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle İstanbul'dan başka havalimanlarına yönlendirildi

THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle İstanbul'dan başka havalimanlarına yönlendirildi

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle iniş yapamayan Türk Hava Yollarının (THY) 6 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T15:47+0300

2021-11-29T15:47+0300

2021-11-29T15:47+0300

türkiye

istanbul

thy

uçak

lodos

fırtına

yahya üstün

iniş

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Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atmak zorunda kalan THY'nin 6 uçağı, başka havalimanlarına gönderildi.THY'nin Newyork, Varşova, Budapeşte, Malta ve İzmir'den İstanbul Havalimanı'na seferini yapan uçakları, Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilirken, Amasya-İstanbul seferini yapan uçak ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

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istanbul, thy, uçak, lodos, fırtına, yahya üstün, iniş