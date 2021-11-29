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Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
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https://tr.sputniknews.com/20211129/ttb-genel-sekreteri-omikron-varyanti-turkiyede-cok-kisa-surede-ortaya-cikabilir-1051249794.html
Prof. Dr. Vedat Bulut: Omikron varyantı Türkiye’de çok kısa sürede ortaya çıkabilir
Prof. Dr. Vedat Bulut: Omikron varyantı Türkiye’de çok kısa sürede ortaya çıkabilir
TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut “Delta varyantında deklare edildikten sonra yaklaşık 15-30 gün içerisinde Türkiye’de de görülmüştü hatta Sağlık... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T13:50+0300
2021-11-29T13:59+0300
seyir hali
radyo
güney afrika
delta
aşılama
koronavirüs
kovid-19
varyant
omikron
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TTB Genel Sekreteri: Omikron varyantı Türkiye’de çok kısa sürede ortaya çıkabilir
29.11.2021 Seyir Hali
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Güney Afrika’da ortaya çıkan Omikron varyantının özelliklerini ve alınan karşı önlemleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Prof. Dr. Bulut, Omikron varyantının ortaya çıkışı ve özelliklerini “Güney Afrika’da çıkan Beta varyantından gelişen bir varyant Omikron, ilk kez 9 Kasım’da bir hastadan örnek alındı ve 24 Kasım’da tanımlandı. B.1.1.529 koduyla isimlendirildi ve Omikron adı verildi. Özelliği 10 farklı yerinde mutasyonu var. Sevindirici bir haber mevcut PCR testlerini yanıltmıyor, bizim için bir avantaj. Daha genç yaşlarda görülüyor. Koku ve tat alma duyusunu etkilemiyor. Hafif öksürük, yorgunluk ve eklem ağrıları ile seyrediyor. Şu ana kadar İsrail’de 1, İngiltere’de 3 vaka onaylanmış durumda, henüz Türkiye’de Omikron vakası görülmedi. Dünya’da hala baskın varyant Delta varyantıdır. Bu sporadik dediğimiz ülkelerde tek tük görülen bir varyant ama delta varyantı hala yoğunluğu koruyor. Nitekim Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından endişe edilmesi gereken varyant arasında yer aldı; beta, gama delta ve omikron” diye aktardı.‘Ne kadar çok bulaşma imkanı bulursa virüs o kadar mutasyon geçirme şansı yakalıyor’Omikron varyantının yayılma boyutunu açıklayan Prof. Dr. Bulut, varyantın Güney Afrika’dan çıkma sebebini “Omikron’un ne kadar yayılacağını göreceğiz. Klinik tabloyu ve yoğun bakımlara yatışı ne kadar değiştirdiği konusunda henüz yayınlar gelmedi. Dünyada 1500 kadar vakada olduğu düşünülüyor ama doğrulanmış olgu sayısı 200’ün altındadır. Ancak 9 Kasım’da ortaya çıktığı da hesaplandı. Üreme hızı nedeniyle 1500 kadar kişide olduğu düşünülüyor. Güney Afrika’dan çıkmasının önemli nedenlerinden biri aşılama çok dengesiz ve eşitsiz gidiyor. Aşılama çok düşük oranda, kuzey yarımküre kendilerini aşılarken o bölgede özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler çok olduğu için değişik hastalıklar nedeniyle hem tüberküloz hem Kovid olguları daha sık. Ne kadar çok bulaşma imkanı bulursa virüs o kadar mutasyon geçirme şansı yakalıyor. Güney Afrika onun için yeni varyantların gelişme alanıdır” diye belirtti.‘İsrail’de ve İngiltere’de olduğunu düşünürsek Türkiye’de çok kısa sürede birkaç vaka ortaya çıkabilir’Prof. Dr. Bulut, varyantın Türkiye’ye ne zaman gelebileceğine dair şu tahminde bulundu:“Henüz koruyuculuk oranlarını değiştirdiğine dair bilimsel bir yayın yapılmadı ama Beta varyantı Güney Afrika’da çıktığında Oxford-AstraZeneca aşısındaki koruyuculuk oranı düştüğü için aşı oradan çekilmişti. Benzer bir şey Omikron için geçerli olabilir. Şirketler bu yeni varyant yaygın hale geçerse ona karşı özellikle mRNA aşılarında revizyon yapma çalışmalarını başlattıklarını duyurdular. Delta varyantında deklare edildikten sonra yaklaşık 15-30 gün içerisinde Türkiye’de de görülmüştü hatta Sağlık Bakanı bunu 8 vaka ile duyurmuştu. İsrail’de ve İngiltere’de olduğunu düşünürsek Türkiye’de çok kısa sürede birkaç vaka ortaya çıkabilir.”
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Ali Çağatay
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radyo, güney afrika, delta, aşılama, koronavirüs, kovid-19, varyant, omikron, аудио

Prof. Dr. Vedat Bulut: Omikron varyantı Türkiye’de çok kısa sürede ortaya çıkabilir

13:50 29.11.2021 (güncellendi: 13:59 29.11.2021)
SEYİR HALİ
TTB Genel Sekreteri: Omikron varyantı Türkiye’de çok kısa sürede ortaya çıkabilir
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut “Delta varyantında deklare edildikten sonra yaklaşık 15-30 gün içerisinde Türkiye’de de görülmüştü hatta Sağlık Bakanı bunu 8 vaka ile duyurmuştu. İsrail’de ve İngiltere’de olduğunu düşünürsek Türkiye’de çok kısa sürede birkaç vaka ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Güney Afrika’da ortaya çıkan Omikron varyantının özelliklerini ve alınan karşı önlemleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Prof. Dr. Bulut, Omikron varyantının ortaya çıkışı ve özelliklerini “Güney Afrika’da çıkan Beta varyantından gelişen bir varyant Omikron, ilk kez 9 Kasım’da bir hastadan örnek alındı ve 24 Kasım’da tanımlandı. B.1.1.529 koduyla isimlendirildi ve Omikron adı verildi. Özelliği 10 farklı yerinde mutasyonu var. Sevindirici bir haber mevcut PCR testlerini yanıltmıyor, bizim için bir avantaj. Daha genç yaşlarda görülüyor. Koku ve tat alma duyusunu etkilemiyor. Hafif öksürük, yorgunluk ve eklem ağrıları ile seyrediyor. Şu ana kadar İsrail’de 1, İngiltere’de 3 vaka onaylanmış durumda, henüz Türkiye’de Omikron vakası görülmedi. Dünya’da hala baskın varyant Delta varyantıdır. Bu sporadik dediğimiz ülkelerde tek tük görülen bir varyant ama delta varyantı hala yoğunluğu koruyor. Nitekim Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından endişe edilmesi gereken varyant arasında yer aldı; beta, gama delta ve omikron” diye aktardı.
‘Ne kadar çok bulaşma imkanı bulursa virüs o kadar mutasyon geçirme şansı yakalıyor’
Omikron varyantının yayılma boyutunu açıklayan Prof. Dr. Bulut, varyantın Güney Afrika’dan çıkma sebebini “Omikron’un ne kadar yayılacağını göreceğiz. Klinik tabloyu ve yoğun bakımlara yatışı ne kadar değiştirdiği konusunda henüz yayınlar gelmedi. Dünyada 1500 kadar vakada olduğu düşünülüyor ama doğrulanmış olgu sayısı 200’ün altındadır. Ancak 9 Kasım’da ortaya çıktığı da hesaplandı. Üreme hızı nedeniyle 1500 kadar kişide olduğu düşünülüyor. Güney Afrika’dan çıkmasının önemli nedenlerinden biri aşılama çok dengesiz ve eşitsiz gidiyor. Aşılama çok düşük oranda, kuzey yarımküre kendilerini aşılarken o bölgede özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler çok olduğu için değişik hastalıklar nedeniyle hem tüberküloz hem Kovid olguları daha sık. Ne kadar çok bulaşma imkanı bulursa virüs o kadar mutasyon geçirme şansı yakalıyor. Güney Afrika onun için yeni varyantların gelişme alanıdır” diye belirtti.
‘İsrail’de ve İngiltere’de olduğunu düşünürsek Türkiye’de çok kısa sürede birkaç vaka ortaya çıkabilir’
Prof. Dr. Bulut, varyantın Türkiye’ye ne zaman gelebileceğine dair şu tahminde bulundu:
“Henüz koruyuculuk oranlarını değiştirdiğine dair bilimsel bir yayın yapılmadı ama Beta varyantı Güney Afrika’da çıktığında Oxford-AstraZeneca aşısındaki koruyuculuk oranı düştüğü için aşı oradan çekilmişti. Benzer bir şey Omikron için geçerli olabilir. Şirketler bu yeni varyant yaygın hale geçerse ona karşı özellikle mRNA aşılarında revizyon yapma çalışmalarını başlattıklarını duyurdular. Delta varyantında deklare edildikten sonra yaklaşık 15-30 gün içerisinde Türkiye’de de görülmüştü hatta Sağlık Bakanı bunu 8 vaka ile duyurmuştu. İsrail’de ve İngiltere’de olduğunu düşünürsek Türkiye’de çok kısa sürede birkaç vaka ortaya çıkabilir.”
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