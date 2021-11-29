Türkiye lodosa teslim oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü

© DHAİstanbul Esenyurt'ta lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısı biri bebek 4 kişinin üzerdine düştü
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© DHA
İstanbul Esenyurt'ta lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısı biri bebek 4 kişinin üzerdine düştü
© DHAİstanbul Bağcılar'da site içinde bulunan kafenin çatısı şiddetli lodos nedeniyle tamamen uçtu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda 2 kişi yaralandı, 6 araç hasar gördü.
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© DHA
İstanbul Bağcılar'da site içinde bulunan kafenin çatısı şiddetli lodos nedeniyle tamamen uçtu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda 2 kişi yaralandı, 6 araç hasar gördü.
© DHABursa'nın Gürsu ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir ağaç yoldan geçmekte olan yolcu minibüsünün üzerine düştü. Minibüsteki 2 yolcu yaralandı.
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© DHA
Bursa'nın Gürsu ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir ağaç yoldan geçmekte olan yolcu minibüsünün üzerine düştü. Minibüsteki 2 yolcu yaralandı.
© DHAEdirne'de restorasyon çalışmaları kapsamında binayı çevreleyen sac levhalar, kuvvetli rüzgar nedeniyle kamyonetin üzerine ve yola devrildi. Bu sırada bölgeden geçen bir kişi, levhaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
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© DHA
Edirne'de restorasyon çalışmaları kapsamında binayı çevreleyen sac levhalar, kuvvetli rüzgar nedeniyle kamyonetin üzerine ve yola devrildi. Bu sırada bölgeden geçen bir kişi, levhaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
© İHA / HALİL DAĞTekirdağ'da denizde oluşan dev dalgaların karaya dökülmesi ile Süleymanpaşa ilçesinde adeta tsunamiyi andıran görüntüler oluştu.
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© İHA / HALİL DAĞ
Tekirdağ'da denizde oluşan dev dalgaların karaya dökülmesi ile Süleymanpaşa ilçesinde adeta tsunamiyi andıran görüntüler oluştu.
© İHA / HALİL DAĞTekirdağ'da lodosla birlikte boyu 10 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya vurdu.
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© İHA / HALİL DAĞ
Tekirdağ'da lodosla birlikte boyu 10 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya vurdu.
© İHA / HÜSEYİN KESKİNManisa'nın Alaşehir ilçesinde bir okulun bahçesindeki 50 yıllık çam ağacı şiddetli fırtınaya dayanamayarak çocukların bahçede oynadığı sırada ana sınıfının bulunduğu binanın üzerine devrildi
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© İHA / HÜSEYİN KESKİN
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir okulun bahçesindeki 50 yıllık çam ağacı şiddetli fırtınaya dayanamayarak çocukların bahçede oynadığı sırada ana sınıfının bulunduğu binanın üzerine devrildi
© İHA / ALİ KAMUR - MEHMET ŞENSÖZ - ZAFER PEKERBursa genelinde dün geceden itibaren etkisi devam eden şiddetli lodos ve fırtına bir çok evin çatısı uçurdu. Elektrik direkleri, ağaçlar ve panolar devrildi.
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© İHA / ALİ KAMUR - MEHMET ŞENSÖZ - ZAFER PEKER
Bursa genelinde dün geceden itibaren etkisi devam eden şiddetli lodos ve fırtına bir çok evin çatısı uçurdu. Elektrik direkleri, ağaçlar ve panolar devrildi.
© İHA / ALİ KAMUR - MEHMET ŞENSÖZ - ZAFER PEKERBursa genelinde dün geceden bu yana devam eden fırtına şehri birbirine kattı. Saatteki hızı 80 kilometreye varan şiddetli lodos yüzünden havalanan çatı ve tenteler araçlara zarar verdi.
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© İHA / ALİ KAMUR - MEHMET ŞENSÖZ - ZAFER PEKER
Bursa genelinde dün geceden bu yana devam eden fırtına şehri birbirine kattı. Saatteki hızı 80 kilometreye varan şiddetli lodos yüzünden havalanan çatı ve tenteler araçlara zarar verdi.
© İHA / FATMA TALAY Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lodos bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatı park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
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© İHA / FATMA TALAY
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lodos bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatı park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
© İHA / MURAT DELİCEİstanbul Avcılar'da bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi, içinde görevli varken uçtu.
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© İHA / MURAT DELİCE
İstanbul Avcılar'da bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi, içinde görevli varken uçtu.
© İHAİstanbul'da Beylikdüzü’nde yağış ve fırtına nedeniyle bir binanın çatısının uçtu.
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© İHA
İstanbul'da Beylikdüzü’nde yağış ve fırtına nedeniyle bir binanın çatısının uçtu.
© İHA / GÜLŞAH KAHVECİ - MURAT HOROZİstanbul Beyoğlu’nda fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısı üzerinde kaynak yapılmış halde bulunan büyük bir parça esen şiddetli rüzgarın etkisiyle yan binanın çatısına uçtu.
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© İHA / GÜLŞAH KAHVECİ - MURAT HOROZ
İstanbul Beyoğlu’nda fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısı üzerinde kaynak yapılmış halde bulunan büyük bir parça esen şiddetli rüzgarın etkisiyle yan binanın çatısına uçtu.
© İHA / İSMAİL ÖZDEMİRBalıkesir'de, Edremit Körfezi'nde gece saatlerinden bu yana etkili olan lodos fırtınasının hız 100 kilometreyi aştı. Sahil bölgeleri dışında Havran ilçesinde de asırlık dev ağaçlar devrildi.
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© İHA / İSMAİL ÖZDEMİR
Balıkesir'de, Edremit Körfezi'nde gece saatlerinden bu yana etkili olan lodos fırtınasının hız 100 kilometreyi aştı. Sahil bölgeleri dışında Havran ilçesinde de asırlık dev ağaçlar devrildi.
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇINZonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına bazı evlerin çatısını uçurdu. Birçok köyde elektrik telleri koparken, itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor.
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© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına bazı evlerin çatısını uçurdu. Birçok köyde elektrik telleri koparken, itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor.
© İHAİzmir'in Tire ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları devirdi. Saraybosna Caddesi’nde kökünden sökülen bir ağaç, yolun trafiğe kapanmasına sebep oldu.
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© İHA
İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları devirdi. Saraybosna Caddesi’nde kökünden sökülen bir ağaç, yolun trafiğe kapanmasına sebep oldu.
© DHA
Çatalca'da saat kulesi devrildi. Devrilen saat kulesi parçalara ayrıldı.
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© DHA
Çatalca'da saat kulesi devrildi. Devrilen saat kulesi parçalara ayrıldı.