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Türkiye lodosa teslim oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü
Türkiye lodosa teslim oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü
Türkiye'nin özellikle batı kesimlerinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul Esenyurt'ta üzerlerine çatı düşen 2 kişi hayatını kaybetti... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
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Türkiye lodosa teslim oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü

17:11 29.11.2021 (güncellendi: 17:17 29.11.2021)
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Türkiye'nin özellikle batı kesimlerinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul Esenyurt'ta üzerlerine çatı düşen 2 kişi hayatını kaybetti. Çatalca'da ise bir saat kulesi devrildi. Pek çok ilde şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar da devrildi.
© DHAİstanbul Esenyurt'ta lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısı biri bebek 4 kişinin üzerdine düştü
İstanbul Esenyurt'ta lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısı biri bebek 4 kişinin üzerdine düştü - Sputnik Türkiye
1/17
© DHA
İstanbul Esenyurt'ta lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısı biri bebek 4 kişinin üzerdine düştü
© DHAİstanbul Bağcılar'da site içinde bulunan kafenin çatısı şiddetli lodos nedeniyle tamamen uçtu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda 2 kişi yaralandı, 6 araç hasar gördü.
İstanbul Bağcılar'da site içinde bulunan kafenin çatısı şiddetli lodos nedeniyle tamamen uçtu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda 2 kişi yaralandı, 6 araç hasar gördü. - Sputnik Türkiye
2/17
© DHA
İstanbul Bağcılar'da site içinde bulunan kafenin çatısı şiddetli lodos nedeniyle tamamen uçtu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda 2 kişi yaralandı, 6 araç hasar gördü.
© DHABursa'nın Gürsu ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir ağaç yoldan geçmekte olan yolcu minibüsünün üzerine düştü. Minibüsteki 2 yolcu yaralandı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir ağaç yoldan geçmekte olan yolcu minibüsünün üzerine düştü. Minibüsteki 2 yolcu yaralandı. - Sputnik Türkiye
3/17
© DHA
Bursa'nın Gürsu ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir ağaç yoldan geçmekte olan yolcu minibüsünün üzerine düştü. Minibüsteki 2 yolcu yaralandı.
© DHAEdirne'de restorasyon çalışmaları kapsamında binayı çevreleyen sac levhalar, kuvvetli rüzgar nedeniyle kamyonetin üzerine ve yola devrildi. Bu sırada bölgeden geçen bir kişi, levhaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Edirne'de restorasyon çalışmaları kapsamında binayı çevreleyen sac levhalar, kuvvetli rüzgar nedeniyle kamyonetin üzerine ve yola devrildi. Bu sırada bölgeden geçen bir kişi, levhaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. - Sputnik Türkiye
4/17
© DHA
Edirne'de restorasyon çalışmaları kapsamında binayı çevreleyen sac levhalar, kuvvetli rüzgar nedeniyle kamyonetin üzerine ve yola devrildi. Bu sırada bölgeden geçen bir kişi, levhaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
© İHA / HALİL DAĞTekirdağ'da denizde oluşan dev dalgaların karaya dökülmesi ile Süleymanpaşa ilçesinde adeta tsunamiyi andıran görüntüler oluştu.
Tekirdağ'da denizde oluşan dev dalgaların karaya dökülmesi ile Süleymanpaşa ilçesinde adeta tsunamiyi andıran görüntüler oluştu. - Sputnik Türkiye
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© İHA / HALİL DAĞ
Tekirdağ'da denizde oluşan dev dalgaların karaya dökülmesi ile Süleymanpaşa ilçesinde adeta tsunamiyi andıran görüntüler oluştu.
© İHA / HALİL DAĞTekirdağ'da lodosla birlikte boyu 10 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya vurdu.
Tekirdağ'da lodosla birlikte boyu 10 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya vurdu. - Sputnik Türkiye
6/17
© İHA / HALİL DAĞ
Tekirdağ'da lodosla birlikte boyu 10 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya vurdu.
© İHA / HÜSEYİN KESKİNManisa'nın Alaşehir ilçesinde bir okulun bahçesindeki 50 yıllık çam ağacı şiddetli fırtınaya dayanamayarak çocukların bahçede oynadığı sırada ana sınıfının bulunduğu binanın üzerine devrildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir okulun bahçesindeki 50 yıllık çam ağacı şiddetli fırtınaya dayanamayarak çocukların bahçede oynadığı sırada ana sınıfının bulunduğu binanın üzerine devrildi - Sputnik Türkiye
7/17
© İHA / HÜSEYİN KESKİN
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir okulun bahçesindeki 50 yıllık çam ağacı şiddetli fırtınaya dayanamayarak çocukların bahçede oynadığı sırada ana sınıfının bulunduğu binanın üzerine devrildi
© İHA / ALİ KAMUR - MEHMET ŞENSÖZ - ZAFER PEKERBursa genelinde dün geceden itibaren etkisi devam eden şiddetli lodos ve fırtına bir çok evin çatısı uçurdu. Elektrik direkleri, ağaçlar ve panolar devrildi.
Bursa genelinde dün geceden itibaren etkisi devam eden şiddetli lodos ve fırtına bir çok evin çatısı uçurdu. Elektrik direkleri, ağaçlar ve panolar devrildi. - Sputnik Türkiye
8/17
© İHA / ALİ KAMUR - MEHMET ŞENSÖZ - ZAFER PEKER
Bursa genelinde dün geceden itibaren etkisi devam eden şiddetli lodos ve fırtına bir çok evin çatısı uçurdu. Elektrik direkleri, ağaçlar ve panolar devrildi.
© İHA / ALİ KAMUR - MEHMET ŞENSÖZ - ZAFER PEKERBursa genelinde dün geceden bu yana devam eden fırtına şehri birbirine kattı. Saatteki hızı 80 kilometreye varan şiddetli lodos yüzünden havalanan çatı ve tenteler araçlara zarar verdi.
Bursa genelinde dün geceden bu yana devam eden fırtına şehri birbirine kattı. Saatteki hızı 80 kilometreye varan şiddetli lodos yüzünden havalanan çatı ve tenteler araçlara zarar verdi. - Sputnik Türkiye
9/17
© İHA / ALİ KAMUR - MEHMET ŞENSÖZ - ZAFER PEKER
Bursa genelinde dün geceden bu yana devam eden fırtına şehri birbirine kattı. Saatteki hızı 80 kilometreye varan şiddetli lodos yüzünden havalanan çatı ve tenteler araçlara zarar verdi.
© İHA / FATMA TALAY Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lodos bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatı park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
 Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lodos bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatı park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. - Sputnik Türkiye
10/17
© İHA / FATMA TALAY
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lodos bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatı park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
© İHA / MURAT DELİCEİstanbul Avcılar'da bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi, içinde görevli varken uçtu.
İstanbul Avcılar'da bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi, içinde görevli varken uçtu. - Sputnik Türkiye
11/17
© İHA / MURAT DELİCE
İstanbul Avcılar'da bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi, içinde görevli varken uçtu.
© İHAİstanbul'da Beylikdüzü’nde yağış ve fırtına nedeniyle bir binanın çatısının uçtu.
İstanbul'da Beylikdüzü’nde yağış ve fırtına nedeniyle bir binanın çatısının uçtu. - Sputnik Türkiye
12/17
© İHA
İstanbul'da Beylikdüzü’nde yağış ve fırtına nedeniyle bir binanın çatısının uçtu.
© İHA / GÜLŞAH KAHVECİ - MURAT HOROZİstanbul Beyoğlu’nda fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısı üzerinde kaynak yapılmış halde bulunan büyük bir parça esen şiddetli rüzgarın etkisiyle yan binanın çatısına uçtu.
İstanbul Beyoğlu’nda fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısı üzerinde kaynak yapılmış halde bulunan büyük bir parça esen şiddetli rüzgarın etkisiyle yan binanın çatısına uçtu. - Sputnik Türkiye
13/17
© İHA / GÜLŞAH KAHVECİ - MURAT HOROZ
İstanbul Beyoğlu’nda fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısı üzerinde kaynak yapılmış halde bulunan büyük bir parça esen şiddetli rüzgarın etkisiyle yan binanın çatısına uçtu.
© İHA / İSMAİL ÖZDEMİRBalıkesir'de, Edremit Körfezi'nde gece saatlerinden bu yana etkili olan lodos fırtınasının hız 100 kilometreyi aştı. Sahil bölgeleri dışında Havran ilçesinde de asırlık dev ağaçlar devrildi.
Balıkesir'de, Edremit Körfezi'nde gece saatlerinden bu yana etkili olan lodos fırtınasının hız 100 kilometreyi aştı. Sahil bölgeleri dışında Havran ilçesinde de asırlık dev ağaçlar devrildi. - Sputnik Türkiye
14/17
© İHA / İSMAİL ÖZDEMİR
Balıkesir'de, Edremit Körfezi'nde gece saatlerinden bu yana etkili olan lodos fırtınasının hız 100 kilometreyi aştı. Sahil bölgeleri dışında Havran ilçesinde de asırlık dev ağaçlar devrildi.
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇINZonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına bazı evlerin çatısını uçurdu. Birçok köyde elektrik telleri koparken, itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına bazı evlerin çatısını uçurdu. Birçok köyde elektrik telleri koparken, itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor. - Sputnik Türkiye
15/17
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına bazı evlerin çatısını uçurdu. Birçok köyde elektrik telleri koparken, itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor.
© İHAİzmir'in Tire ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları devirdi. Saraybosna Caddesi’nde kökünden sökülen bir ağaç, yolun trafiğe kapanmasına sebep oldu.
İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları devirdi. Saraybosna Caddesi’nde kökünden sökülen bir ağaç, yolun trafiğe kapanmasına sebep oldu. - Sputnik Türkiye
16/17
© İHA
İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları devirdi. Saraybosna Caddesi’nde kökünden sökülen bir ağaç, yolun trafiğe kapanmasına sebep oldu.
© DHA

Çatalca'da saat kulesi devrildi. Devrilen saat kulesi parçalara ayrıldı.

Çatalca&#x27;da saat kulesi devrildi. Devrilen saat kulesi parçalara ayrıldı. - Sputnik Türkiye
17/17
© DHA

Çatalca'da saat kulesi devrildi. Devrilen saat kulesi parçalara ayrıldı.

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