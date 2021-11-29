https://tr.sputniknews.com/20211129/turkmenistan-first-ladysi-ilk-kez-goruntulendi-1051258356.html

Türkmenistan First Lady’si ilk kez görüntülendi

Türkmenistan First Lady’si ilk kez görüntülendi

Türkmenistan First Lady’si Ogulgerek Berdimuhamedova, ilk kez görüntülendi. Berdimuhamedova’nın ilk kez görüntülendiği fotoğraf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T16:36+0300

2021-11-29T16:36+0300

2021-11-29T16:36+0300

dünya

fotoğraf

recep tayyip erdoğan

türkmenistan

emine erdoğan

gurbangulu berdimuhamedov

görüşme

first lady

eş

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Görüşmede öncesi Erdoğan ve Berdimuhamedov basına poz verirken, bu fotoğraf karesinde görüntülenen isim ülke gündeminde geniş yer buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında eşi Emine Erdoğan yer alırken, Berdimuhamedov’un yanında ise daha önce hiç görüntülemeyen eşi Ogulgerek Berdimuhamedova hazır bulundu. Bu fotoğrafla Ogulgerek Berdimuhamedova, ilk kez resmi olarak bir fotoğrafta yer almış oldu.Gurbanguly Berdimuhamedov çeşitli televizyon programlarına katılırken yanında yalnızca çocukları ve torunları yer almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211128/iran-azerbaycan-ve-turkmenistan-arasinda-yillik-2-milyar-metrekupluk-dogalgaz-anlasmasi-1051232782.html

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fotoğraf, recep tayyip erdoğan, türkmenistan, emine erdoğan, gurbangulu berdimuhamedov, görüşme, first lady, eş