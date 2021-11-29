https://tr.sputniknews.com/20211129/turkmenistan-first-ladysi-ilk-kez-goruntulendi-1051258356.html
Türkmenistan First Lady’si ilk kez görüntülendi
Türkmenistan First Lady’si ilk kez görüntülendi
Türkmenistan First Lady’si Ogulgerek Berdimuhamedova, ilk kez görüntülendi. Berdimuhamedova’nın ilk kez görüntülendiği fotoğraf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T16:36+0300
2021-11-29T16:36+0300
2021-11-29T16:36+0300
dünya
fotoğraf
recep tayyip erdoğan
türkmenistan
emine erdoğan
gurbangulu berdimuhamedov
görüşme
first lady
eş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051258330_0:0:766:432_1920x0_80_0_0_6a288cdc56798266e2dac6d8f9fb1e67.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Görüşmede öncesi Erdoğan ve Berdimuhamedov basına poz verirken, bu fotoğraf karesinde görüntülenen isim ülke gündeminde geniş yer buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında eşi Emine Erdoğan yer alırken, Berdimuhamedov’un yanında ise daha önce hiç görüntülemeyen eşi Ogulgerek Berdimuhamedova hazır bulundu. Bu fotoğrafla Ogulgerek Berdimuhamedova, ilk kez resmi olarak bir fotoğrafta yer almış oldu.Gurbanguly Berdimuhamedov çeşitli televizyon programlarına katılırken yanında yalnızca çocukları ve torunları yer almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211128/iran-azerbaycan-ve-turkmenistan-arasinda-yillik-2-milyar-metrekupluk-dogalgaz-anlasmasi-1051232782.html
türkmenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051258330_52:0:719:500_1920x0_80_0_0_a3dc4c34b75e090f7087092c385c3e18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fotoğraf, recep tayyip erdoğan, türkmenistan, emine erdoğan, gurbangulu berdimuhamedov, görüşme, first lady, eş
Türkmenistan First Lady’si ilk kez görüntülendi
Türkmenistan First Lady’si Ogulgerek Berdimuhamedova, ilk kez görüntülendi. Berdimuhamedova’nın ilk kez görüntülendiği fotoğraf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aşkabat ziyareti sırasında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulyu Berdimuhamedov ile gerçekleştirdiği görüşmede çekildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.
Görüşmede öncesi Erdoğan ve Berdimuhamedov basına poz verirken, bu fotoğraf karesinde görüntülenen isim ülke gündeminde geniş yer buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında eşi Emine Erdoğan yer alırken, Berdimuhamedov’un yanında ise daha önce hiç görüntülemeyen eşi Ogulgerek Berdimuhamedova hazır bulundu.
Bu fotoğrafla Ogulgerek Berdimuhamedova, ilk kez resmi olarak bir fotoğrafta yer almış oldu.
Gurbanguly Berdimuhamedov çeşitli televizyon programlarına katılırken yanında yalnızca çocukları ve torunları yer almıştı.