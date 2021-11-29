Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, fırtına nedeniyle ertelendi

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanacak Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.Tuzlaspor Kulübü Başkanı Recep Doğrul, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Stadı'nda saat 20.00'de başlaması gereken müsabakanın İstanbul'daki olumsuz hava şartları gerekçesiyle ertelendiğini bildirdi.
Spor Toto 1. Lig'deki Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanacak Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Tuzlaspor Kulübü Başkanı Recep Doğrul, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Stadı'nda saat 20.00'de başlaması gereken müsabakanın İstanbul'daki olumsuz hava şartları gerekçesiyle ertelendiğini bildirdi.