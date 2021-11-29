https://tr.sputniknews.com/20211129/ucurumda-mahsur-kalan-keciler-kurtarildi-1051239293.html

Uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Mersin Silifke'de 10 gün önce kaybolan ve 200 metrelik uçurumda mahsur kaldıkları belirlenen 10 keçi AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-29T07:17+0300

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yaşam

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silifke

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keçi

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Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumda mahsur kalan 10 keçi, ekipler tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Narlıkuyu Mahallesi'nde hayvancılık yapan Gaffur ve Hatice Melekoğlu çiftinin 10 gün önce 10 keçisi kayboldu.Çift, kendi imkanlarıyla çevreyi kontrol ettikleri sırada keçileri bir uçurumda gördü.Hayvanların kurtarılması için AFAD ve AKUT ekiplerine bilgi verildi.Bölgeye gelen ekipler, 200 metrelik uçurumda mahsur kalan keçileri kurtardı.

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afad, mersin, silifke, uçurum, keçi