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https://tr.sputniknews.com/20211129/ucurumda-mahsur-kalan-keciler-kurtarildi-1051239293.html
Uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Mersin Silifke'de 10 gün önce kaybolan ve 200 metrelik uçurumda mahsur kaldıkları belirlenen 10 keçi AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T07:17+0300
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yaşam
afad
mersin
silifke
uçurum
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Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumda mahsur kalan 10 keçi, ekipler tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Narlıkuyu Mahallesi'nde hayvancılık yapan Gaffur ve Hatice Melekoğlu çiftinin 10 gün önce 10 keçisi kayboldu.Çift, kendi imkanlarıyla çevreyi kontrol ettikleri sırada keçileri bir uçurumda gördü.Hayvanların kurtarılması için AFAD ve AKUT ekiplerine bilgi verildi.Bölgeye gelen ekipler, 200 metrelik uçurumda mahsur kalan keçileri kurtardı.
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afad, mersin, silifke, uçurum, keçi

Uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

07:17 29.11.2021
© AAUçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AA
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Mersin Silifke'de 10 gün önce kaybolan ve 200 metrelik uçurumda mahsur kaldıkları belirlenen 10 keçi AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumda mahsur kalan 10 keçi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Narlıkuyu Mahallesi'nde hayvancılık yapan Gaffur ve Hatice Melekoğlu çiftinin 10 gün önce 10 keçisi kayboldu.

Çift, kendi imkanlarıyla çevreyi kontrol ettikleri sırada keçileri bir uçurumda gördü.

Hayvanların kurtarılması için AFAD ve AKUT ekiplerine bilgi verildi.
Bölgeye gelen ekipler, 200 metrelik uçurumda mahsur kalan keçileri kurtardı.
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