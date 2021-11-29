'Ukrayna'dan Türkiye'ye arabuluculuk rolü çıkmaz, ABD'ye ben burada da rol oynarım mesajı veriliyor'

“Ortadoğu’da ne yaptı? Suriye ile İsrail arasında, hatta İsrail ile Hamas arasında İran ile Batı arasında arabulucu rolüne soyundu ama hiçbir tanesi anlamlı sonuç veremedi. Türkiye büyük bir güç değil. Bazı şeylerin dikte edecek, olmadığı zaman çözülemeyecek bir rolü yok. Böyle bir rolü yerine getirebilir mi diyecek olursak çok ihtimal vermiyorum. Ukrayna meselesi Avrupa ile ABD’nin ortak politikası olarak Ukrayna’nın şu ana kadar yaşadığı istikrarsızlıkların ana nedenidir. Türkiye ne ABD ne AB’ye bu konuda bir politika önerebilecek durumda değil. Rusya’nın da böyle bir şeye yanaşacağına çok ihtimal vermiyorum. Rusya bunu nasıl okur? Ankara, ‘Suriye’de böyle bir rekabet ve işbirliği ortamı oluşturduk. Ona benzer bir rolü Ukrayna’da ben de oynamak istiyorum’ tonlaması yapacaktır. Rusya bundan hiç hoşlanmayacaktır. Ukrayna meselesi, Rusya için başka. Kolaylıkla hazmedebileceği, yese bile yutamayacağı bir problem. Türkiye’ye çok fazla bir rol çıkmaz. Ama Türkiye böyle bir talebi diplomatik olarak dile getirir. Ama buradan anlamlı bir şey çıkmaz. Bunun gerisinde yatan nedenlerden bir tanesi Ankara’nın aslında bu tonla ABD’ye ‘Ben burada da bir rol oynarım’ mesajı verme isteğiyle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun karşılığında ABD de NATO deniz gücünü hayata geçirelim, böylecek sen orada daha çok rol üstlenebilirsin mesajı verecektir. Dolayısıyla kendi kendini bir girdaba sokma durumu yaşayabilir. Orta ölçekli bir aktör olarak ABD ile böyle bir müzakere içine girdiğinizde ‘ayıyla yatağa giriyorsunuz.' Küçük bir aktörün ayıyla aynı ortamda mücadele etmesi hiç kolay olmayacaktır. Buradan bir şey çıkacağını düşünmüyorum.”