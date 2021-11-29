https://tr.sputniknews.com/20211129/ukraynali-gazeteci-donbassta-minsk-anlasmalariyla-yasaklanan-havan-topuyla-ates-etti-1051256364.html

Ukraynalı gazeteci, Donbass'ta Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan topuyla ateş etti

Ukraynalı gazeteci, Donbass'ta Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan topuyla ateş etti

Kiev merkezli censor.net'in genel yayın yönetmeni Yuriy Butusov, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta büyük kalibreli havan topuyla 'Rus işgalcilere' ateş... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T16:07+0300

2021-11-29T16:07+0300

2021-11-29T16:08+0300

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'Holodomor' (1930'lu yıllarda Ukrayna'da kıtlık nedeniyle milyonlarca insanın öldüğü süreç) kurbanlarını anmak üzere cumartesi günü bir video yayınlayan Butusov, askeri üniforma, balistik kask ve çelik yelek içinde havan topunu ateşlerken görülüyor.Holodomor kurbanlarının her biri için intikam çağrısı yapan Butusov, "Donbass'ta bazı insanların ölümünde, ama özellikle de Rus işgalcilerin ölümünde yer almış olabileceğimi kabul etmeliyim" dedi.Russia Today (RT) muhabiri Bryan MacDonald, tüm medyanın farklı oligark gruplar tarafından kontrol edildiği Ukrayna'da gazetecilik ile aktivizm arasındaki çizginin çoğu zaman bulanık olduğunu ancak bu videonun bulanıklığı yeni bir seviyeye çıkardığını belirtti.Butusov'un bölgedeki çatışmaları izleyen diğer basın mensuplarının hayatlarını tehlikeye attığını belirten MacDonald, 1932-1933 yıllarında yaşanan kıtlıkla 2 ila 3 milyon Rus'un hayatını kaybettiğini anımsatarak bu gerçeğin Butusov'un eylemlerini 'daha da aptal' kıldığını altını çizdi.Donbass'taki çatışmaları takip eden bağımsız foto muhabiri Dean O'Brien ise, "Bu video, sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yasaklı ağır silahları kullandığını değil, aynı zamanda Ukrayna ordusunun yanı sıra dileyen herkesin Donbass'taki cumhuriyetlerin topraklarına ateş açabileceğini doğruluyor" ifadelerini kullandı.Tepkilerin ardından geri adım atarak videonun çok uzun süre önce savunma birliklerinin eğitimi sırasında çekildiğini savunan Butusov, "Bu videoda kahramanca bir şey yok. Bu, mevcut anlaşmalara ve kısıtlamalara tamamen uygun şekilde çekilen basit bir Holodomor açıklaması" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210925/ukraynanin-donbass-bolgesinde-36-kisinin-gomuldugu-bir-toplu-mezar-bulundu-1049234424.html

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