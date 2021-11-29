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Ukraynalı gazeteci, Donbass'ta Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan topuyla ateş etti
16:07 29.11.2021 (güncellendi: 16:08 29.11.2021)
© fACEBOOK/ Юрій БутусовUkraynalı gazeteci, Donbass'ta Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan topuyla ateş etti
© fACEBOOK/ Юрій Бутусов
Kiev merkezli censor.net'in genel yayın yönetmeni Yuriy Butusov, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta büyük kalibreli havan topuyla 'Rus işgalcilere' ateş ettiği anın görüntülerini yayınladı. Butusov'un bu paylaşımı tepkileri beraberinde getirdi.
'Holodomor' (1930'lu yıllarda Ukrayna'da kıtlık nedeniyle milyonlarca insanın öldüğü süreç) kurbanlarını anmak üzere cumartesi günü bir video yayınlayan Butusov, askeri üniforma, balistik kask ve çelik yelek içinde havan topunu ateşlerken görülüyor.
Holodomor kurbanlarının her biri için intikam çağrısı yapan Butusov, "Donbass'ta bazı insanların ölümünde, ama özellikle de Rus işgalcilerin ölümünde yer almış olabileceğimi kabul etmeliyim" dedi.
Russia Today (RT) muhabiri Bryan MacDonald, tüm medyanın farklı oligark gruplar tarafından kontrol edildiği Ukrayna'da gazetecilik ile aktivizm arasındaki çizginin çoğu zaman bulanık olduğunu ancak bu videonun bulanıklığı yeni bir seviyeye çıkardığını belirtti.
Butusov'un bölgedeki çatışmaları izleyen diğer basın mensuplarının hayatlarını tehlikeye attığını belirten MacDonald, 1932-1933 yıllarında yaşanan kıtlıkla 2 ila 3 milyon Rus'un hayatını kaybettiğini anımsatarak bu gerçeğin Butusov'un eylemlerini 'daha da aptal' kıldığını altını çizdi.
Holodomor kurbanlarının her biri için intikam çağrısı yapan Butusov, "Donbass'ta bazı insanların ölümünde, ama özellikle de Rus işgalcilerin ölümünde yer almış olabileceğimi kabul etmeliyim" dedi.
Russia Today (RT) muhabiri Bryan MacDonald, tüm medyanın farklı oligark gruplar tarafından kontrol edildiği Ukrayna'da gazetecilik ile aktivizm arasındaki çizginin çoğu zaman bulanık olduğunu ancak bu videonun bulanıklığı yeni bir seviyeye çıkardığını belirtti.
Butusov'un bölgedeki çatışmaları izleyen diğer basın mensuplarının hayatlarını tehlikeye attığını belirten MacDonald, 1932-1933 yıllarında yaşanan kıtlıkla 2 ila 3 milyon Rus'un hayatını kaybettiğini anımsatarak bu gerçeğin Butusov'un eylemlerini 'daha da aptal' kıldığını altını çizdi.
The line between journalism & activism in Ukraine – where all media is controlled by different oligarchic factions – is frequently blurred. But this takes it to a whole new level.— Bryan MacDonald (@27khv) November 28, 2021
Yuri Butosov is endangering the lives of other members of the press who cover conflicts. https://t.co/bM6qpgA2kn
Donbass'taki çatışmaları takip eden bağımsız foto muhabiri Dean O'Brien ise, "Bu video, sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yasaklı ağır silahları kullandığını değil, aynı zamanda Ukrayna ordusunun yanı sıra dileyen herkesin Donbass'taki cumhuriyetlerin topraklarına ateş açabileceğini doğruluyor" ifadelerini kullandı.
1/2 Video footage has emerged of Ukrainian journalist Yuri Butusov. On it, Butusov, who is not an active serviceman of the Armed Forces of Ukraine, fires a 152mm D-20 howitzer at the positions of the militia, which he himself declares. #Donbass pic.twitter.com/OAZSTtJ2i6— Dean O'Brien - BA (Hons) (@DeanoBeano1) November 28, 2021
Tepkilerin ardından geri adım atarak videonun çok uzun süre önce savunma birliklerinin eğitimi sırasında çekildiğini savunan Butusov, "Bu videoda kahramanca bir şey yok. Bu, mevcut anlaşmalara ve kısıtlamalara tamamen uygun şekilde çekilen basit bir Holodomor açıklaması" dedi.