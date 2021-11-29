Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211129/ukraynali-gazeteci-donbassta-minsk-anlasmalariyla-yasaklanan-havan-topuyla-ates-etti-1051256364.html
Ukraynalı gazeteci, Donbass'ta Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan topuyla ateş etti
Ukraynalı gazeteci, Donbass'ta Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan topuyla ateş etti
Kiev merkezli censor.net'in genel yayın yönetmeni Yuriy Butusov, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta büyük kalibreli havan topuyla 'Rus işgalcilere' ateş... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T16:07+0300
2021-11-29T16:08+0300
dünya
minsk
donbass
ukrayna
havan topu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051256233_0:90:2880:1710_1920x0_80_0_0_3f4c69aa9502971cd3ba61b42d6eadf4.jpg
'Holodomor' (1930'lu yıllarda Ukrayna'da kıtlık nedeniyle milyonlarca insanın öldüğü süreç) kurbanlarını anmak üzere cumartesi günü bir video yayınlayan Butusov, askeri üniforma, balistik kask ve çelik yelek içinde havan topunu ateşlerken görülüyor.Holodomor kurbanlarının her biri için intikam çağrısı yapan Butusov, "Donbass'ta bazı insanların ölümünde, ama özellikle de Rus işgalcilerin ölümünde yer almış olabileceğimi kabul etmeliyim" dedi.Russia Today (RT) muhabiri Bryan MacDonald, tüm medyanın farklı oligark gruplar tarafından kontrol edildiği Ukrayna'da gazetecilik ile aktivizm arasındaki çizginin çoğu zaman bulanık olduğunu ancak bu videonun bulanıklığı yeni bir seviyeye çıkardığını belirtti.Butusov'un bölgedeki çatışmaları izleyen diğer basın mensuplarının hayatlarını tehlikeye attığını belirten MacDonald, 1932-1933 yıllarında yaşanan kıtlıkla 2 ila 3 milyon Rus'un hayatını kaybettiğini anımsatarak bu gerçeğin Butusov'un eylemlerini 'daha da aptal' kıldığını altını çizdi.Donbass'taki çatışmaları takip eden bağımsız foto muhabiri Dean O'Brien ise, "Bu video, sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yasaklı ağır silahları kullandığını değil, aynı zamanda Ukrayna ordusunun yanı sıra dileyen herkesin Donbass'taki cumhuriyetlerin topraklarına ateş açabileceğini doğruluyor" ifadelerini kullandı.Tepkilerin ardından geri adım atarak videonun çok uzun süre önce savunma birliklerinin eğitimi sırasında çekildiğini savunan Butusov, "Bu videoda kahramanca bir şey yok. Bu, mevcut anlaşmalara ve kısıtlamalara tamamen uygun şekilde çekilen basit bir Holodomor açıklaması" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210925/ukraynanin-donbass-bolgesinde-36-kisinin-gomuldugu-bir-toplu-mezar-bulundu-1049234424.html
minsk
donbass
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051256233_240:0:2640:1800_1920x0_80_0_0_4a22e64d2adb063961513323a0a94116.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
minsk, donbass, ukrayna, havan topu

Ukraynalı gazeteci, Donbass'ta Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan topuyla ateş etti

16:07 29.11.2021 (güncellendi: 16:08 29.11.2021)
© fACEBOOK/ Юрій БутусовUkraynalı gazeteci, Donbass'ta Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan topuyla ateş etti
Ukraynalı gazeteci, Donbass'ta Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan topuyla ateş etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© fACEBOOK/ Юрій Бутусов
Abone ol
Kiev merkezli censor.net'in genel yayın yönetmeni Yuriy Butusov, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta büyük kalibreli havan topuyla 'Rus işgalcilere' ateş ettiği anın görüntülerini yayınladı. Butusov'un bu paylaşımı tepkileri beraberinde getirdi.
'Holodomor' (1930'lu yıllarda Ukrayna'da kıtlık nedeniyle milyonlarca insanın öldüğü süreç) kurbanlarını anmak üzere cumartesi günü bir video yayınlayan Butusov, askeri üniforma, balistik kask ve çelik yelek içinde havan topunu ateşlerken görülüyor.

Holodomor kurbanlarının her biri için intikam çağrısı yapan Butusov, "Donbass'ta bazı insanların ölümünde, ama özellikle de Rus işgalcilerin ölümünde yer almış olabileceğimi kabul etmeliyim" dedi.

Russia Today (RT) muhabiri Bryan MacDonald, tüm medyanın farklı oligark gruplar tarafından kontrol edildiği Ukrayna'da gazetecilik ile aktivizm arasındaki çizginin çoğu zaman bulanık olduğunu ancak bu videonun bulanıklığı yeni bir seviyeye çıkardığını belirtti.

Butusov'un bölgedeki çatışmaları izleyen diğer basın mensuplarının hayatlarını tehlikeye attığını belirten MacDonald, 1932-1933 yıllarında yaşanan kıtlıkla 2 ila 3 milyon Rus'un hayatını kaybettiğini anımsatarak bu gerçeğin Butusov'un eylemlerini 'daha da aptal' kıldığını altını çizdi.

Donbass'taki çatışmaları takip eden bağımsız foto muhabiri Dean O'Brien ise, "Bu video, sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yasaklı ağır silahları kullandığını değil, aynı zamanda Ukrayna ordusunun yanı sıra dileyen herkesin Donbass'taki cumhuriyetlerin topraklarına ateş açabileceğini doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Tepkilerin ardından geri adım atarak videonun çok uzun süre önce savunma birliklerinin eğitimi sırasında çekildiğini savunan Butusov, "Bu videoda kahramanca bir şey yok. Bu, mevcut anlaşmalara ve kısıtlamalara tamamen uygun şekilde çekilen basit bir Holodomor açıklaması" dedi.

Situation in Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
DÜNYA
Ukrayna'nın Donbass bölgesinde 36 kişinin gömüldüğü bir toplu mezar bulundu
25 Eylül, 05:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:12Magdalena Andersson, İsveç parlamentosu tarafından yeniden başbakan seçildi
16:08Avda kavga eden köpeklerini ayırmak isterken kendini vurdu
16:07Ukraynalı gazeteci, Donbass'ta Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan topuyla ateş etti
15:59Japonya'da 6.5'lik deprem
15:50İstanbul'da lodos bilançosu: 2 ölü, 9 yaralı
15:47THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle İstanbul'dan başka havalimanlarına yönlendirildi
15:44AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak
15:39İngiltere'de 61 kişi, kar nedeniyle kapanan barda 3 gündür mahsur
15:38Çatalca'da saat kulesi devrildi
15:34Hindistan'da yabancı turistler için yeni kurallar
15:34Hindistan'daki Dr. Reddy's şirketi, Sputnik V'nin ihracatı için partnerleriyle görüşüyor
15:28Belarus Savunma Bakanlığı: NATO, sınırlarımızın yakınında saldırı potansiyelini artırıyor
15:21İlk Suudi kadın pilot, F1 büyükelçisi olarak atandı
15:17Fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan anne yaşamını yitirdi
15:10Taksinin tepe lambasından esrar çıktı
15:07İran’la yeniden başlayan nükleer anlaşma müzakereleri başarıya ulaşabilecek mi?
15:04Fütürist Vural: Distopik bir gelecek istemiyorsak teknolojiyi regüle etmemiz gerekiyor
14:57Manchester United, Ralf Rangnick'i geçici teknik direktörü olarak resmen duyurdu
14:55Avcılar'da şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı
14:53NASA uyardı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya’ya yaklaşıyor