https://tr.sputniknews.com/20211129/vucic-gaz-acigi-bulunan-ab-washingtonun-baskisiyla-rusyayi-pazardan-cikarmaya-calisiyor-1051252660.html

Sırbistan: Gaz açığı bulunan AB, Washington'un baskısıyla Rusya'yı pazardan çıkarmaya çalışıyor

Sırbistan: Gaz açığı bulunan AB, Washington'un baskısıyla Rusya'yı pazardan çıkarmaya çalışıyor

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, AB'nin yeterli gaza sahip olmamasına rağmen ABD'nin baskısı nedeniyle Rusya ile Kuzey Akım 2 projesinin Avrupa... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T14:44+0300

2021-11-29T14:44+0300

2021-11-29T14:49+0300

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sırbistan

kuzey akım-2

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TV Pink'e demeç veren Vucic, yeterli gaz rezervlerine sahip olmadığı için zor günlerden geçen AB'nin Rusya ve Kuzey Akım 2'ye yönelik politikasını eleştirdi.Vucic, "Rusların, bahsetmek istemedikleri bir sorunu var. Avrupa'da gaz olmamasına rağmen Rusları siyasi baskı altına almaya çalışıyorlar. Avrupa'nın 70 milyar metreküplük gaz açığı var ve Kuzey Akım 2'den 55 milyar metreküp gaz transferi öngörülüyor. Ancak Avrupa, ABD'nin baskısı nedeniyle bu projeyi devreye almıyor" dedi.Gaz fiyatını eski seviyede tutan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Sırpların çıkarlarına saygı gösterdiği için teşekkür eden Vucic, bu sayede 6 ayda 300 milyon Euro tasarruf yapabileceklerini kaydetti.Petrol fiyatlarına bağlı formüle göre şu anda Sırbistan'ın bin metreküp gaza 270-275 dolar ödeyeceğini belirten Vucic, bunun Avrupa'daki en düşük rakam olduğunun altını çizdi.Rusya ve Sırbistan, sona eren gaz anlaşmasının süresini 6 ay süreyle uzatma konusunda mutabakat sağlamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun Sırp halkının bu kışı geçirmelerine yardımcı olacağını ve iki ülkenin 6 aylık süre zarfında yeni uzun süreli anlaşmanın koşullarını sakin bir şekilde istişare edip mutabakat sağlayabileceklerini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211118/kremlin-avrupa-her-sorunda-rusyayi-suclamayi-birakmali-1050928549.html

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rusya, avrupa, sırbistan, kuzey akım-2