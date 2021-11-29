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Yavaş: Ankara'da Halk Ekmek büfeleri pazar günü de açık olacak
Yavaş: Ankara'da Halk Ekmek büfeleri pazar günü de açık olacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte Halk Ekmek büfelerinin önünde oluşan kuyruklara ilişkin olarak açıklamada bulundu. "Kuyruklar hepimizi... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T12:45+0300
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türkiye
mansur yavaş
ekmek
ankara halk ekmek
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek hizmetine ilişkin alınan yeni kararı sosyal medya hesabından duyurdu."Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklar hepimizi üzdü" ifadelerini kullanan Yavaş, "Bu görüntülerin önüne geçmek amacıyla Halk Ekmek fabrikamızda pazar günleri de üretim yapacak, mobil fırınlarımız ve büfelerimizden satış yapacağız" dedi.
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mansur yavaş, ekmek, ankara halk ekmek, halk ekmek

Yavaş: Ankara'da Halk Ekmek büfeleri pazar günü de açık olacak

12:45 29.11.2021
© AAAnkara Halk Ekmek büfesi
Ankara Halk Ekmek büfesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte Halk Ekmek büfelerinin önünde oluşan kuyruklara ilişkin olarak açıklamada bulundu. "Kuyruklar hepimizi üzdü" diyen Yavaş, fabrikanın pazar günleri de üretim yapacağını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek hizmetine ilişkin alınan yeni kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
"Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklar hepimizi üzdü" ifadelerini kullanan Yavaş, "Bu görüntülerin önüne geçmek amacıyla Halk Ekmek fabrikamızda pazar günleri de üretim yapacak, mobil fırınlarımız ve büfelerimizden satış yapacağız" dedi.
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