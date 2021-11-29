Yavaş: Ankara'da Halk Ekmek büfeleri pazar günü de açık olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek hizmetine ilişkin alınan yeni kararı sosyal medya hesabından duyurdu."Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklar hepimizi üzdü" ifadelerini kullanan Yavaş, "Bu görüntülerin önüne geçmek amacıyla Halk Ekmek fabrikamızda pazar günleri de üretim yapacak, mobil fırınlarımız ve büfelerimizden satış yapacağız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte Halk Ekmek büfelerinin önünde oluşan kuyruklara ilişkin olarak açıklamada bulundu. "Kuyruklar hepimizi üzdü" diyen Yavaş, fabrikanın pazar günleri de üretim yapacağını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek hizmetine ilişkin alınan yeni kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
"Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklar hepimizi üzdü" ifadelerini kullanan Yavaş, "Bu görüntülerin önüne geçmek amacıyla Halk Ekmek fabrikamızda pazar günleri de üretim yapacak, mobil fırınlarımız ve büfelerimizden satış yapacağız" dedi.
Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklar hepimizi üzdü.
Bu görüntülerin önüne geçmek amacıyla Halk Ekmek fabrikamızda pazar günleri de üretim yapacak, mobil fırınlarımız ve büfelerimizden satış yapacağız. pic.twitter.com/GvZpnP91Vs