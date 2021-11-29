https://tr.sputniknews.com/20211129/yavas-ankarada-halk-ekmek-bufeleri-pazar-gunu-de-acik-olacak-1051246361.html

Yavaş: Ankara'da Halk Ekmek büfeleri pazar günü de açık olacak

Yavaş: Ankara'da Halk Ekmek büfeleri pazar günü de açık olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte Halk Ekmek büfelerinin önünde oluşan kuyruklara ilişkin olarak açıklamada bulundu. "Kuyruklar hepimizi... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T12:45+0300

2021-11-29T12:45+0300

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türkiye

mansur yavaş

ekmek

ankara halk ekmek

halk ekmek

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek hizmetine ilişkin alınan yeni kararı sosyal medya hesabından duyurdu."Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklar hepimizi üzdü" ifadelerini kullanan Yavaş, "Bu görüntülerin önüne geçmek amacıyla Halk Ekmek fabrikamızda pazar günleri de üretim yapacak, mobil fırınlarımız ve büfelerimizden satış yapacağız" dedi.

türkiye

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