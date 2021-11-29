Yola uçan parça motosikletlinin üstüne düştü

İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentin birçok noktasında ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları yaşanırken Başakşehir'de yola savrulan bir parça trafikte seyreden motorcunun başına geldi. Motorcu kaldırıma devrildi, o anlar ise kameraya yansıdı.
İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle yola savrulan parça trafikte seyreden motorcunun başına geldi.
İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Kentin birçok noktasında ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları yaşanırken Başakşehir'de yola savrulan bir parça trafikte seyreden motorcunun başına geldi. Motorcu kaldırıma devrildi, o anlar ise kameraya yansıdı.