https://tr.sputniknews.com/20211129/zerrin-ozerin-intihar-girisiminde-bulundugu-iddiasini-menajeri-yalanladi-1051260785.html

Zerrin Özer'in 'intihar girişiminde bulunduğu' iddiasını menajeri yalanladı

Zerrin Özer'in 'intihar girişiminde bulunduğu' iddiasını menajeri yalanladı

Ünlü sanatçı Zerrin Özer'in cumartesi akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunduğu için acilen hastaneye kaldırıldığı iddiasına şarkıcının menajeri Haluk... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T17:33+0300

2021-11-29T17:33+0300

2021-11-29T17:33+0300

türkiye

zerrin özer

köpek

ilaç

intihar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044096041_0:1:1600:901_1920x0_80_0_0_aca1d243c508ed9767a28a408c290c11.jpg

Zerrin Özer, cumartesi günü rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı.Bir süre önce köpeği ölen ve yaşadığı üzüntü nedeniyle zor zamanlar geçirdiği belirtilen sanatçının, kullandığı ilaçların yan etkisi sonucu fenalaşarak, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Ek Binası'nda tedavi görmeye başladığı bildirildi.Ancak Özer ile ilgili 'intihar' haberleri gündemden düşmedi. Köpeği 'Hurma'yı kaybettikten sonra bir hayli zor zamanlar geçiren şarkıcının intihar ettiği söylentisi yayıldı.Menajeri konuştu NTV'de yer alan habere göre, akşam saatlerinde ilaç alıp, intihar ettiği haberleri sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının menajeri Haluk Şentürk, "15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeğinin ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu. İntihar girişimi gerçek değil" açıklamasını yaptı.Zerrin Özer'e kırmızı alanda müdahale edildiği sırada, Özer'i hastaneye getiren bir yakınının polis memuruna, "10-15 tane ilaç içti. İntihar olayı, içtiği ilaçlar kalbiyle alakalı bir sorun yaratmış. Kardiyoloji doktoru bekliyoruz" dediği duyuldu.

https://tr.sputniknews.com/20211127/sarkici-zerrin-ozer-hastaneye-kaldirildi-1051211474.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zerrin özer, köpek, ilaç, intihar