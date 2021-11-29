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https://tr.sputniknews.com/20211129/zerrin-ozerin-intihar-girisiminde-bulundugu-iddiasini-menajeri-yalanladi-1051260785.html
Zerrin Özer'in 'intihar girişiminde bulunduğu' iddiasını menajeri yalanladı
Zerrin Özer'in 'intihar girişiminde bulunduğu' iddiasını menajeri yalanladı
Ünlü sanatçı Zerrin Özer'in cumartesi akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunduğu için acilen hastaneye kaldırıldığı iddiasına şarkıcının menajeri Haluk... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T17:33+0300
2021-11-29T17:33+0300
türkiye
zerrin özer
köpek
ilaç
intihar
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Zerrin Özer, cumartesi günü rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı.Bir süre önce köpeği ölen ve yaşadığı üzüntü nedeniyle zor zamanlar geçirdiği belirtilen sanatçının, kullandığı ilaçların yan etkisi sonucu fenalaşarak, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Ek Binası'nda tedavi görmeye başladığı bildirildi.Ancak Özer ile ilgili 'intihar' haberleri gündemden düşmedi. Köpeği 'Hurma'yı kaybettikten sonra bir hayli zor zamanlar geçiren şarkıcının intihar ettiği söylentisi yayıldı.Menajeri konuştu NTV'de yer alan habere göre, akşam saatlerinde ilaç alıp, intihar ettiği haberleri sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının menajeri Haluk Şentürk, "15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeğinin ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu. İntihar girişimi gerçek değil" açıklamasını yaptı.Zerrin Özer'e kırmızı alanda müdahale edildiği sırada, Özer'i hastaneye getiren bir yakınının polis memuruna, "10-15 tane ilaç içti. İntihar olayı, içtiği ilaçlar kalbiyle alakalı bir sorun yaratmış. Kardiyoloji doktoru bekliyoruz" dediği duyuldu.
https://tr.sputniknews.com/20211127/sarkici-zerrin-ozer-hastaneye-kaldirildi-1051211474.html
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zerrin özer, köpek, ilaç, intihar

Zerrin Özer'in 'intihar girişiminde bulunduğu' iddiasını menajeri yalanladı

17:33 29.11.2021
© İHA / HAKAN GÖNÜLZerrin Özer
Zerrin Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© İHA / HAKAN GÖNÜL
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Ünlü sanatçı Zerrin Özer'in cumartesi akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunduğu için acilen hastaneye kaldırıldığı iddiasına şarkıcının menajeri Haluk Şentürk açıklık getirdi. Şentürk, Haluk Şentürk, "15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeğinin ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu. İntihar girişimi gerçek değil" dedi.
Zerrin Özer, cumartesi günü rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı.

Bir süre önce köpeği ölen ve yaşadığı üzüntü nedeniyle zor zamanlar geçirdiği belirtilen sanatçının, kullandığı ilaçların yan etkisi sonucu fenalaşarak, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Ek Binası'nda tedavi görmeye başladığı bildirildi.
Ancak Özer ile ilgili 'intihar' haberleri gündemden düşmedi. Köpeği 'Hurma'yı kaybettikten sonra bir hayli zor zamanlar geçiren şarkıcının intihar ettiği söylentisi yayıldı.
Zerrin Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
TÜRKİYE
Şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
27 Kasım, 22:19



Menajeri konuştu

NTV'de yer alan habere göre, akşam saatlerinde ilaç alıp, intihar ettiği haberleri sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının menajeri Haluk Şentürk, "15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeğinin ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu. İntihar girişimi gerçek değil" açıklamasını yaptı.
Zerrin Özer'e kırmızı alanda müdahale edildiği sırada, Özer'i hastaneye getiren bir yakınının polis memuruna, "10-15 tane ilaç içti. İntihar olayı, içtiği ilaçlar kalbiyle alakalı bir sorun yaratmış. Kardiyoloji doktoru bekliyoruz" dediği duyuldu.


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