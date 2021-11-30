https://tr.sputniknews.com/20211130/18-gundur-kayip-olan-kubra-ekin-icin-ozel-ekip-kuruldu-1051296969.html

18 gündür kayıp olan Kübra Ekin için özel ekip kuruldu

18 gündür kayıp olan Kübra Ekin için özel ekip kuruldu

Diyarbakırda’da 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan 22 yaşındaki Kübra Ekin’in bulunması için özel ekip kuruldu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T16:27+0300

2021-11-30T16:27+0300

2021-11-30T16:27+0300

türkiye

kayıp

kübra ekin

saldırı

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Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 18 gün önce alışveriş için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Kübra Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu.13 Kasım’dan beri kayıp olan Kübra Ekin için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan karma özel ekip kuruldu. Ekip, Ekin’in yakın çevresinin bilgisine başvurdu. Ekin'in kayıp olmadan önceki günlerde geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekip, kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.6 ay önce saldırıya uğramıştıKübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin’in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.

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kayıp, kübra ekin, saldırı