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18 gündür kayıp olan Kübra Ekin için özel ekip kuruldu
18 gündür kayıp olan Kübra Ekin için özel ekip kuruldu
Diyarbakırda’da 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan 22 yaşındaki Kübra Ekin’in bulunması için özel ekip kuruldu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T16:27+0300
2021-11-30T16:27+0300
türkiye
kayıp
kübra ekin
saldırı
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Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 18 gün önce alışveriş için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Kübra Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu.13 Kasım’dan beri kayıp olan Kübra Ekin için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan karma özel ekip kuruldu. Ekip, Ekin’in yakın çevresinin bilgisine başvurdu. Ekin'in kayıp olmadan önceki günlerde geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekip, kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.6 ay önce saldırıya uğramıştıKübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin’in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.
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kayıp, kübra ekin, saldırı

18 gündür kayıp olan Kübra Ekin için özel ekip kuruldu

16:27 30.11.2021
© DHAKübra Ekin
Kübra Ekin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© DHA
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Diyarbakırda’da 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan 22 yaşındaki Kübra Ekin’in bulunması için özel ekip kuruldu.
Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 18 gün önce alışveriş için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Kübra Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu.
13 Kasım’dan beri kayıp olan Kübra Ekin için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan karma özel ekip kuruldu. Ekip, Ekin’in yakın çevresinin bilgisine başvurdu. Ekin'in kayıp olmadan önceki günlerde geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekip, kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

6 ay önce saldırıya uğramıştı

Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin’in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.
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