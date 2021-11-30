https://tr.sputniknews.com/20211130/360-derece-donen-prefabrik-ev-yapti-misafirlerin-donerek-cay-icmek-hoslarina-gidiyor-1051284769.html

360 derece dönebilen prefabrik ev yaptı: 'Misafirlerin dönerek çay içmek hoşlarına gidiyor'

360 derece dönebilen prefabrik ev yaptı: 'Misafirlerin dönerek çay içmek hoşlarına gidiyor'

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Ahmet Koca, motorlu ve raylı sistem üzerine yerleştirdiği 28 metrekarelik prefabrik evi 360 derece döndürebiliyor. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T12:27+0300

2021-11-30T12:27+0300

2021-11-30T12:30+0300

çay

yaşam

dönüş

prefabrik ev

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Fethiye ilçesinde yıllarca esnaflık yapan 64 yaşındaki Ahmet Koca, emekli olduktan sonra 2007'de Seydikemer ilçesinin 1200 rakımlı Yayla Patlangıç Mahallesi'ne yerleşti.‘’Yapılamaz' dediler’Önce karavana merak saran ancak eşinden destek göremeyen Koca, bahçesine dönen bir ev yapmaya karar verdi. Çevresindekilerin ‘yapılamaz’ demesine rağmen kararından vazgeçmeyen Koca, kendi tasarladığı dönen evi yapmaya başladı.Koca, raylı sistem üzerine işçiliğinin büyük bölümünü de kendi yaptığı prefabrik evi yerleştirdi. Evin içerisine ahşap döşeyen Koca, 28 metrekarelik evi elektrikli motor yardımıyla kendi etrafından döndürüp sabitleyebiliyor. ‘Yazın güneşten gölgeye döndürüyorum, en ideali yavaş dönmesi'Farklı bir tasarıma imza atan Ahmet Koca, hayalini kurduğu evi yapmanın mutluğunu yaşadığını söyledi.Evini istediğinde güneşe karşı, istediğinde rüzgarın yönüne göre çevirebildiğini anlatan Koca, şöyle konuştu:'Güneş enerjisiyle evi döndüreceğim'İleride güneş paneli de koyup kendi elektriğiyle evi döndürmeyi hedeflediğini dile getiren Koca, mekanizmanın evin içerisindeki malzemeler ve insanlarla yaklaşık 10 tonu taşıyabildiğini ifade etti.Evi ziyaret eden Zekeriya Şahin ise daha önce yol kenarından geçerken döndüğünü fark ettiği evin içerisinde çay içmekten keyif aldığını belirtti.

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çay, dönüş, prefabrik ev