https://tr.sputniknews.com/20211130/40-kiz-cocugunu-erken-evlilikten-kurtaran-muhtar-kimi-aileyi-ikna-ettik-kimi-dugunleri-bastik-1051295117.html
40 kız çocuğunu evlilikten kurtaran Muhtar: Kimi aileyi ikna ettik, kimi düğünleri bastık
40 kız çocuğunu evlilikten kurtaran Muhtar: Kimi aileyi ikna ettik, kimi düğünleri bastık
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir “Kırk tane kız çocuğu oraya belli zamanlarda mektuplar attılar. Kimi zorla evlendirildi... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T15:52+0300
2021-11-30T15:52+0300
2021-11-30T15:58+0300
görüş
diyarbakır
bağlar
çocuk
mahalle
gelin
evlilik
muradiye
muhtar
erken
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir, dilek ve şikayet kutusuna gelen mektuplar üzerine yaptığı çalışmalarla 40 kız çocuğunu erken yaşta evlilikten kurtardı. Kendisi de 14 yaşında evlendirilen Diyarbakır’ın tek kadın muhtarı Demir, yaptıklarını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.‘Ben zaten kendim de çocuk yaşta evlendirilmiş bir kız çocuğuyum’Demir, projeyi gerçekleştirmeye nasıl karar verdiğini “Ben bu projeyi nasıl hayata geçirmeyi düşündüm? Zaten ben bu projenin bir mağduruyum. Ben zaten çocuk yaşta evlendirilmiş bir kız çocuğu, küçük gelinim. Ondan dolayı sürekli içimde bir ukde vardı. Eğer bir gün bir yere gelirsem hayata geçirmeyi zaten düşünüyordum. Muhtarlığa ayağımı attığım gün kapısına bir tane dilek ve şikayet kutusu astım. Bu kutunun içerisine olur da kişiler yanıma gelmekte zorlanırlar, çekinirler, tanımıyorlardır, dileklerini ve şikayetlerini o kutuya atarlar” diye anlattı.‘Bundan sonra minik anneler, küçük gelinler olmayacak ve ağlayan hiçbir gelin olmayacak diye ant içtim’Demir, çabalarının sonucunu “Ant içtim. Dedim ki bundan sonra minik anneler, küçük gelinler olmayacak ve ağlayan hiçbir gelin olmayacak. Kırk tane kız çocuğu oraya belli zaman dilimlerinde mektuplar attılar. Ben bunlara sahip çıktım. Kimi zorla evlendirildi, kimi düğünleri bastık, kimi çocukların aileleriyle konuşup ikna ettik, tekrar okula kavuşturduk. Kimi öğrencileri koruma altına alarak hayata bağladık. Şu anda hepsi okudu, meslek sahibi oldu. Çok memnunuz, böyle güzel şeye imza atmak gerçekten gurur verici” diye aktardı.
diyarbakır
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Ali Çağatay
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
diyarbakır, bağlar, çocuk, mahalle, gelin, evlilik, muradiye, muhtar, erken
40 kız çocuğunu evlilikten kurtaran Muhtar: Kimi aileyi ikna ettik, kimi düğünleri bastık
15:52 30.11.2021 (güncellendi: 15:58 30.11.2021)
Özel
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir “Kırk tane kız çocuğu oraya belli zamanlarda mektuplar attılar. Kimi zorla evlendirildi, düğünleri bastık. Kimi çocukların aileleriyle konuşup ikna ettik, tekrar okula kavuşturduk. Şu anda hepsi okudu, meslek sahibi oldu” dedi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir, dilek ve şikayet kutusuna gelen mektuplar üzerine yaptığı çalışmalarla 40 kız çocuğunu erken yaşta evlilikten kurtardı. Kendisi de 14 yaşında evlendirilen Diyarbakır’ın tek kadın muhtarı Demir, yaptıklarını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.
‘Ben zaten kendim de çocuk yaşta evlendirilmiş bir kız çocuğuyum’
Demir, projeyi gerçekleştirmeye nasıl karar verdiğini “Ben bu projeyi nasıl hayata geçirmeyi düşündüm? Zaten ben bu projenin bir mağduruyum. Ben zaten çocuk yaşta evlendirilmiş bir kız çocuğu, küçük gelinim. Ondan dolayı sürekli içimde bir ukde vardı. Eğer bir gün bir yere gelirsem hayata geçirmeyi zaten düşünüyordum. Muhtarlığa ayağımı attığım gün kapısına bir tane dilek ve şikayet kutusu astım. Bu kutunun içerisine olur da kişiler yanıma gelmekte zorlanırlar, çekinirler, tanımıyorlardır, dileklerini ve şikayetlerini o kutuya atarlar” diye anlattı.
‘Bundan sonra minik anneler, küçük gelinler olmayacak ve ağlayan hiçbir gelin olmayacak diye ant içtim’
Demir, çabalarının sonucunu “Ant içtim. Dedim ki bundan sonra minik anneler, küçük gelinler olmayacak ve ağlayan hiçbir gelin olmayacak. Kırk tane kız çocuğu oraya belli zaman dilimlerinde mektuplar attılar. Ben bunlara sahip çıktım. Kimi zorla evlendirildi, kimi düğünleri bastık, kimi çocukların aileleriyle konuşup ikna ettik, tekrar okula kavuşturduk. Kimi öğrencileri koruma altına alarak hayata bağladık. Şu anda hepsi okudu, meslek sahibi oldu. Çok memnunuz, böyle güzel şeye imza atmak gerçekten gurur verici” diye aktardı.