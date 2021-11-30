https://tr.sputniknews.com/20211130/abd-baris-anlasmasinin-5-yildonumunde-farci-teror-orgutleri-listesinden-cikardi-1051298020.html

ABD, barış anlaşmasının 5. yıldönümünde FARC'ı terör örgütleri listesinden çıkardı

ABD, barış anlaşmasının 5. yıldönümünde FARC'ı terör örgütleri listesinden çıkardı

ABD yönetimi, 5 yıl önce hükümetle imzaladığı barış anlaşmasının ardından silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerini (FARC) 'yabancı terör örgütleri'... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T16:51+0300

2021-11-30T16:51+0300

2021-11-30T16:51+0300

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terör listesi

kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)

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Joe Biden yönetimi, ABD'nin Kolombiya'daki gerilla gruplarının silah bırakmalarına destek vermek amacıyla yeni bir adım attı.FARC ile dönemin Juan Maunel Santos hükümeti arasında imzalanan barış anlaşmasının 5. yıl dönümü olan 30 Kasım'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan açıklamada, FARC'ın artık terör ile ilişkili bütüncül bir örgüt olmadığı belirtilerek, ABD'nin 'yabancı terör örgütleri' listesinden çıkarıldığı belirtildi.FARC'ın listeden çıkarılmasına ilişkin, "Bu karar, ABD içerisinde FARC'ın eski liderlerine yönelik uyuşturucu ticareti de dahil olmak üzere herhangi bir mevcut suçlamaya veya olası suçlamalara ilişkin tutumumuzu değiştirmemektedir" dedi.Blinken, FARC'ın terör örgütleri listesinden çıkarılması adımının, ABD'nin barış anlaşmasının uygulanmasını desteklemesini kolaylaştıracağını dile getirdi.Karar sayesinde ABD hükümeti altında çalışan, Uluslararası Kalkınma Ajansı gibi grupların, Kolombiya'da silah bırakmış eski FARC militanlarının bulunduğu çeşitli bölgelerde faaliyet göstermesi kolaylaşmış olacak.Silah bırakmayı reddederek FARC'tan ayrılanlar terör listesine alındıÖte yandan, FARC'ın 2016'da imzalanan barış anlaşmasından sonra ikiye ayrılması sonrasında örgütten ayrılarak kurulan La Segunda Marquetalia ve FARC-EP isimli grupların ise terör örgütü olarak tanındığını bildiren Bakan Blinken, "FARC-EP ve Segunda Marquetalia'nın terör örgütü olarak tanınması, silah bırakmayı reddeden ve terör faaliyetleriyle ilişkili olanlara yöneliktir" ifadelerini kullandı.Açıklamaya göre söz konusu iki gruba yönelik karar kapsamında, grupların liderleri arasında yer alan Luciano Marin Arango, Hernan Dario Velasquez Saldarriaga, Henry Castellanos Garzon, Nestor Gregorio Vera Fernandez, Miguel Santanilla Botache, ve Euclides Espana Caicedo küresel teröristler listesine eklendi.Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da FARC konusunda çalışma içinde olduklarını ve bu konuda Kongreyi bilgilendirdiklerini teyit etmişti.Santos hükümeti ve FARC arasında 2016'da yapılan anlaşma 52 yıllık çatışmaya son vermiş ve Santos bu adımıyla Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20190831/eski-farc-liderlerinin-silahlanmasindan-maduroyu-sorumlu-tutan-kolombiyaya-venezuelladan-yanit-tam-1040054543.html

https://tr.sputniknews.com/20200102/kolombiyada-eski-farc-militani-belediye-baskani-oldu-1040956445.html

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abd, kolombiya, farc, antony blinken, terör listesi, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)