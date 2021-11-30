https://tr.sputniknews.com/20211130/ahmet-hakan-su-bulent-arinci-zorlasinlar-da-alsin-boyunun-olcusunu-1051278568.html

Ahmet Hakan: Şu Bülent Arınç’ı zorlasınlar da alsın boyunun ölçüsünü

Ahmet Hakan: Şu Bülent Arınç’ı zorlasınlar da alsın boyunun ölçüsünü

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti’nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın son dönemde yaptığı açıklamalara ilişkin, "Fazla... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T10:02+0300

2021-11-30T10:02+0300

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politika

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ak parti

ahmet davutoğlu

bülent arınç

ali babacan

abdullah gül

ahmet hakan

politika

muhalefet

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında "'Aldıklarını buldukları sananlar' diye nitelendirebileceğimiz bir hizip var" dedi ve "Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu. Kimdir bunlar? Mesela Abdullah Gül... Mesela Abdüllatif Şener... Mesela Ahmet Davutoğlu... Mesela Ali Babacan... Ve mesela Bülent Arınç... Nedir bu hiziptekilerin temel özelliği? Şudur: Siyasette ancak ve ancak 'Tayyip Erdoğan’ın ekibinin bir parçası' olarak bir anlam ifade ediyorlarken ve toplumsal karşılıkları Erdoğan’ın binde biri bile değilken... Kendilerini birer siyasal önder olarak görmeye başlamaları..." ifadelerini kullandı.'Bağımsız olarak ortaya çıktıklarında hiçbirinin ciddi bir toplumsal karşılığı olmadığını' öne süren Ahmet hakan yazısına şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20211119/bulent-arinc-kirgin-ve-uzgunum-sonu-boyle-olmamaliydi-1050952790.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, ahmet davutoğlu, bülent arınç, ali babacan, abdullah gül, ahmet hakan, politika, muhalefet