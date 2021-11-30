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Ahmet Hakan: Şu Bülent Arınç’ı zorlasınlar da alsın boyunun ölçüsünü
Ahmet Hakan: Şu Bülent Arınç’ı zorlasınlar da alsın boyunun ölçüsünü
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti’nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın son dönemde yaptığı açıklamalara ilişkin, "Fazla... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T10:02+0300
2021-11-30T10:02+0300
politika
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında "'Aldıklarını buldukları sananlar' diye nitelendirebileceğimiz bir hizip var" dedi ve "Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu. Kimdir bunlar? Mesela Abdullah Gül... Mesela Abdüllatif Şener... Mesela Ahmet Davutoğlu... Mesela Ali Babacan... Ve mesela Bülent Arınç... Nedir bu hiziptekilerin temel özelliği? Şudur: Siyasette ancak ve ancak 'Tayyip Erdoğan’ın ekibinin bir parçası' olarak bir anlam ifade ediyorlarken ve toplumsal karşılıkları Erdoğan’ın binde biri bile değilken... Kendilerini birer siyasal önder olarak görmeye başlamaları..." ifadelerini kullandı.'Bağımsız olarak ortaya çıktıklarında hiçbirinin ciddi bir toplumsal karşılığı olmadığını' öne süren Ahmet hakan yazısına şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211119/bulent-arinc-kirgin-ve-uzgunum-sonu-boyle-olmamaliydi-1050952790.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, ahmet davutoğlu, bülent arınç, ali babacan, abdullah gül, ahmet hakan, politika, muhalefet

Ahmet Hakan: Şu Bülent Arınç’ı zorlasınlar da alsın boyunun ölçüsünü

10:02 30.11.2021
© AA / Bülent MavzerCumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA / Bülent Mavzer
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti’nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın son dönemde yaptığı açıklamalara ilişkin, "Fazla zorlarlarsa Erdoğan’a karşı rakip olabilirmiş. Kimler zorlayacaklarsa Allah billah aşkına, zorlasınlar şu Bülent Arınç’ı" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında "'Aldıklarını buldukları sananlar' diye nitelendirebileceğimiz bir hizip var" dedi ve "Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu. Kimdir bunlar? Mesela Abdullah Gül... Mesela Abdüllatif Şener... Mesela Ahmet Davutoğlu... Mesela Ali Babacan... Ve mesela Bülent Arınç... Nedir bu hiziptekilerin temel özelliği? Şudur: Siyasette ancak ve ancak 'Tayyip Erdoğan’ın ekibinin bir parçası' olarak bir anlam ifade ediyorlarken ve toplumsal karşılıkları Erdoğan’ın binde biri bile değilken... Kendilerini birer siyasal önder olarak görmeye başlamaları..." ifadelerini kullandı.
'Bağımsız olarak ortaya çıktıklarında hiçbirinin ciddi bir toplumsal karşılığı olmadığını' öne süren Ahmet hakan yazısına şöyle devam etti:
"İşte bakın: Abdullah Gül... Yıllardır açıktan bir kalkışma yapamıyor. Abdüllatif Şener... Memleketi Sivas’tan aday bile olamıyor. Ali Babacan... Beklediği rüzgârın binde birini bile estiremiyor. Ahmet Davutoğlu... Babacan’dan bile daha geride. Gelelim Bülent Arınç’a. Onun durumu hepsinden daha trajik. Trajik çünkü ruhu AK Parti’den çoktan koptuğu halde bedenini koparmaya bile cüret edemiyor. Fakat buna rağmen afra tafrası hiç eksik olmuyor. Son afra tafrasını ise şu şekilde ifade etmiş Bülent Arınç: 'Erdoğan’a karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama beni fazla zorlamasınlar', fazla zorlarlarsa Erdoğan’a karşı rakip olabilirmiş! Kimler zorlayacaklarsa Allah billah aşkına, zorlasınlar şu Bülent Arınç’ı... Zorlasınlar da... Alsın boyunun ölçüsünü"
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
POLİTİKA
Bülent Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı
19 Kasım, 09:39
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