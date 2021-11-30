https://tr.sputniknews.com/20211130/ak-parti-sozcusu-omer-celik-partisinin-myk-toplantisi-sonrasinda-aciklamalarda-bulunuyor-1051300235.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması: 'Bize iletilen her mesajı alıyoruz'

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması: 'Bize iletilen her mesajı alıyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri için "Vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz" dedi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T17:34+0300

2021-11-30T17:34+0300

2021-11-30T18:05+0300

ömer çelik

politika

ak parti

ak parti myk toplantısı

asgari ücret

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AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili "Burada bakanlığın bir yetki alanı var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Kendi yaklaşımımızı ortaya koyarken onların sahasına girmekten kaçınmak isterim. Hakkaniyetli ve makul bir asgari ücret için bütün enstürumanların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Belirli görüşler olgunlaşıyor. Vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz" dedi.Çelik'in açıklamalarından bazı satır başları şöyle:

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ömer çelik, ak parti, ak parti myk toplantısı, asgari ücret