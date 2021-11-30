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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması: 'Bize iletilen her mesajı alıyoruz'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması: 'Bize iletilen her mesajı alıyoruz'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri için "Vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz" dedi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T17:34+0300
2021-11-30T18:05+0300
ömer çelik
politika
ak parti
ak parti myk toplantısı
asgari ücret
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AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili "Burada bakanlığın bir yetki alanı var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Kendi yaklaşımımızı ortaya koyarken onların sahasına girmekten kaçınmak isterim. Hakkaniyetli ve makul bir asgari ücret için bütün enstürumanların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Belirli görüşler olgunlaşıyor. Vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz" dedi.Çelik'in açıklamalarından bazı satır başları şöyle:
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ömer çelik, ak parti, ak parti myk toplantısı, asgari ücret

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması: 'Bize iletilen her mesajı alıyoruz'

17:34 30.11.2021 (güncellendi: 18:05 30.11.2021)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri için "Vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz" dedi.
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili "Burada bakanlığın bir yetki alanı var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Kendi yaklaşımımızı ortaya koyarken onların sahasına girmekten kaçınmak isterim. Hakkaniyetli ve makul bir asgari ücret için bütün enstürumanların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Belirli görüşler olgunlaşıyor. Vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz" dedi.

Çelik'in açıklamalarından bazı satır başları şöyle:
"Cumhurbaşkanımızın aday olup olmayacağı sorgulama konusu değil. Adayımız tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti'den açıklama yapılmadığı doğru değil. Bütün AK Parti yönetici arkadaşlarımız bunu güçlü bir şekilde açıklıyor. Bu açıdan gölgeli bir alan yok.
MGK kendi perspektifi açısından bu konuyu kendi açısından ele alacaktır. Milli güvenlik sadece terör ve düşman saldırısı ile sınırlı değildir. Güvenlik sadece karşınızdaki silahlı unsurlara nasıl yanıt vereceğinizle sınırlı değildir. Ekonomi ve salgın gibi konular da milli güvenliği ilgilendirir. Bu topyekün bakılması gereken bir mesele. Kılıçdaroğlu'nun meze lafı çok yakışıksız. Kurumları argo ifadelerle hedef almak çok yakışıksız."
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