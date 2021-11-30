https://tr.sputniknews.com/20211130/almanya-ekonomik-cikarlara-odakli-ihracat-ulkesi-scholzun-reel-politik-yaklasimi-one-cikacaktir-1051350350.html

‘Almanya ekonomik çıkarlara odaklı ihracat ülkesi, Scholz'un reel politik yaklaşımı öne çıkacaktır'

‘Almanya ekonomik çıkarlara odaklı ihracat ülkesi, Scholz'un reel politik yaklaşımı öne çıkacaktır'

Dilek Zaptçıoğlu'na göre, Scholz hükümetinde geleneksel ekonomik çıkara dayalı reel politik tutum devam edecek. Türkiye'yi 'tampon ülke' kılan Merkel... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T23:20+0300

2021-11-30T23:20+0300

2021-12-01T22:23+0300

eksen

almanya

angela merkel

türkiye

seçim

yeşiller

hükümet

hür demokrat parti (fdp)

annalena baerbock

olaf scholz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047199668_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_946036d0835ccd2dd857562d9cd77335.jpg

Almanya, Angela Merkel'in başbakanlığında 16 yılın ardından 26 Eylül seçimleriyle oluşan tabloda yeni bir döneme giriyor.Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Olaf Scholz'un başbakanlığında Yeşiller ve Hür Demokratlar'dan (FDP) oluşan 'trafik lambası' koalisyonu için anlaşma sağlandı. Kabinede Yeşiller'in eşbaşkanı Robert Habeck başbakan yardımcısı ve 'süper bakan', diğer eşbaşkan Annalena Baerbock dışişleri bakanı oluyor. FDP lideri Christian Lindner ise maliye bakanlığı görevini üstleniyor.178 sayfalık koalisyon anlaşmasında; SPD, başbakanlık dışında içişleri, çalışma ve sosyal güvenlik, savunma, sağlık, imar, ekonomik iş birliği ve kalkınma bakanlıklarını üstleniyor. Yeşiller ekonomi ve iklim koruma için 'süper bakanlık' alırken, dışişleri, aile, çevre, tüketiciyi koruma, gıda ve tarım bakanlıklarına sahip oluyor. FDP'ye ise maliye, adalet, ulaştırma ve dijital işlerle eğitim ve araştırma bakanlıkları düşüyor.1950'lerden beri ilk üç partili koalisyon hükümeti, dış politikada Transatlantik ittifakını temel dayanak görürken, Almanya NATO'nun nükleer paylaşım programı içinde kalacak. Hükümet anlaşmasında Türkiye kaygı verici iç gelişmelere rağmen AB'nin komşusu ve NATO ortağı görülüyor. Almanya'da yaşayan Türkleri de ilgilendiren çifte vatandaşlık ve göç meselelerinde kolaylaştırıcı adımlar atılması vaat ediliyor.Almanya'daki yeni dönemi gazeteci-yazar Dilek Zaptçıoğlu ile konuştuk.'Scholz'un reel politik yaklaşımı olacak'Dilek Zaptçıoğlu'na göre, Merkel mensubu olduğu muhafazakar sağcı Hristiyan Demokrat Parti'ye göre daha liberal bir politika izlemişti ve Türkiye de dahil olmak üzere uluslararası konularda uzlaştırıcıydı. Scholz'un reel politik yaklaşımının öne çıkacağını belirten Zaptçıoğlu; ekoloji, iklim, insan hakları gibi konuların öne çıkması beklentisini dile getirdi:‘Almanya geleneksel, kendi ekonomik çıkarlarına odaklı bir ihracat ülkesi, çıkarlarını gözeten bir politika izleyecektir’Dışişleri bakanlığını alan Baerbock'un tecrübesizliğine dikkat çeken Zaptçıoğlu, Scholz'un ipleri elinden bırakmayacağı ve AB içinde Macron ile ABD'de de Demokratlarla uyumlu çalışacağı görüşünde. Yeni hükümet programında NATO ve AB ağırlıklı bir dış politika çizildiğini vurgulayan Zaptçıoğlu, buna karşılık Scholz'un Rusya'yı dinleyeceğini ve Çin ile ilişkilerde ABD'nin beklediği kadar sert olmayacağı değerlendirmesinde bulundu:'Yeni enerjilerin depolanması ve nükleer enerji tartışmaları artıyor'Almanya'nın da Yeşillerin de değiştiğini söyleyen Zaptçıoğlu, genel olarak SPD liderliğinde kurulacak olmasına karşılık hükümetin daha sağa kaydığı görüşünde. Zaptçıoğlu, Yeşillerin çıkışında etkili olan nükleer enerjiyle ilgili tartışmaların arttığına işaret ederken, nükleer santrallerin daha geç kapatılacağı bir iklimde yeni enerji meselesinin öne çıkacağını söyledi:'Erdoğan’ın göçmenleri salma denemesi tatbikat gibi oldu'Merkel'in göç politikalarının Türkiye'yi 'tampon ülke' yaptığını anımsatan Zaptçıoğlu, bu politikanın Scholz ile de süreceği görüşünde. Avrupa'da yeni göç almama konusunda konsensüs bulunduğunu vurgulayan Zaptçıoğlu, bunun yerine kalifiye eleman çekme ve işine yaramayacak göçmenleri Türkiye'de tutmak için para yardımı seçeneğinin gündeme geleceğini belirtti. Zaptçıoğlu, Erdoğan'ın kapıları açıp göçmenleri salma hamlesinin Avrupa için 'tatbikat gibi' olduğunu anımsatarak, son yıllarda sınırlarda yüksek teknolojilerle önleyici sistemler kurulmasına atıfta bulundu:'Merkel gibi idareci dost bir tavırda olmayacaktır'Zaptçıoğlu, Berlin'in önem atfettiği Osman Kavala davasını da değerlendirdi. Türkiye'nin üst hukuk yolu olarak tanıdığı AİHM kararlarına uymadığı için Avrupa Konseyi'ndeki üyeliğinin askıya alınmasının gündeme geldiğini anımsatan Zaptçıoğlu, Baerbock'un bu ve benzeri davalar için sembolik atılımlarda bulunabileceği, Scholz'un de bu tavrı destekleyeceği görüşünde. Zaptçıoğlu, bunların 'Merkel gibi idareci dost bir tavırda olmayacağı' değerlendirmesinde bulundu:

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

almanya, angela merkel, türkiye, seçim, yeşiller, hükümet, hür demokrat parti (fdp), annalena baerbock, olaf scholz