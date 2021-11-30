https://tr.sputniknews.com/20211130/ankara-buyuksehir-belediyesi-basibos-kopekleri-ozel-hastanelerde-kisirlastirarak-geri-birakacak-1051285718.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi başıboş köpekleri özel hastanelerde kısırlaştırarak geri bırakacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi başıboş köpekleri özel hastanelerde kısırlaştırarak geri bırakacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Sputnik’e yaptığı açıklamada, şehirdeki başıboş köpeklerin özel hayvan... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T12:48+0300

2021-11-30T12:48+0300

2021-11-30T12:48+0300

türkiye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

köpek

mansur yavaş

hayvansever

pursaklar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/13/1043053270_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_be0e524c9b0b17121cf8a09da4c7fa37.jpg

Ankara’da başıboş köpekler konusu sık sık gündeme geliyor. Köpekleri zehirleyerek öldürenler de oldu, köpeklerin saldırısına uğrayanlar da. Son olarak Ankara'nın Pursaklar ilçesinde okuldan eve dönerken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Enes Koca ağır yaralandı. Enes’in hastanede tedavisi sürüyor.ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Sputnik’e bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesine göre hayvanları toplayarak barınağa koyamadıklarını ifade eden Aslan, Özel Hayvan Hastaneleri Derneği ile bir anlaşma yaptıklarını belirtti. Aslan, bu çalışmaya dair şu bilgileri paylaştı:Bu projeye 6 hastane ile başladıklarını şimdi sayının 13’e ulaştığını kaydeden Aslan, sayının daha da artacağını ifade etti. Aslan, “Bu çalışmayı Tarım ve Orman Bakanlığı da denetleyebilir, hayvanseverler de denetleyebilir. Bir yılda 30 bin hayvanı kısırlaştırabilirsek, bir iki yılda Ankara’da başıboş köpekler problemi çözülür” dedi.

türkiye

ankara

pursaklar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

ankara, ankara büyükşehir belediyesi, köpek, mansur yavaş, hayvansever, pursaklar