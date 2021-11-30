https://tr.sputniknews.com/20211130/ankara-buyuksehir-belediyesi-basibos-kopekleri-ozel-hastanelerde-kisirlastirarak-geri-birakacak-1051285718.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi başıboş köpekleri özel hastanelerde kısırlaştırarak geri bırakacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi başıboş köpekleri özel hastanelerde kısırlaştırarak geri bırakacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Sputnik’e yaptığı açıklamada, şehirdeki başıboş köpeklerin özel hayvan... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T12:48+0300
2021-11-30T12:48+0300
2021-11-30T12:48+0300
türkiye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
köpek
mansur yavaş
hayvansever
pursaklar
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Ankara’da başıboş köpekler konusu sık sık gündeme geliyor. Köpekleri zehirleyerek öldürenler de oldu, köpeklerin saldırısına uğrayanlar da. Son olarak Ankara'nın Pursaklar ilçesinde okuldan eve dönerken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Enes Koca ağır yaralandı. Enes’in hastanede tedavisi sürüyor.ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Sputnik’e bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesine göre hayvanları toplayarak barınağa koyamadıklarını ifade eden Aslan, Özel Hayvan Hastaneleri Derneği ile bir anlaşma yaptıklarını belirtti. Aslan, bu çalışmaya dair şu bilgileri paylaştı:Bu projeye 6 hastane ile başladıklarını şimdi sayının 13’e ulaştığını kaydeden Aslan, sayının daha da artacağını ifade etti. Aslan, “Bu çalışmayı Tarım ve Orman Bakanlığı da denetleyebilir, hayvanseverler de denetleyebilir. Bir yılda 30 bin hayvanı kısırlaştırabilirsek, bir iki yılda Ankara’da başıboş köpekler problemi çözülür” dedi.
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Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, köpek, mansur yavaş, hayvansever, pursaklar
Ankara Büyükşehir Belediyesi başıboş köpekleri özel hastanelerde kısırlaştırarak geri bırakacak
Özel
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Sputnik’e yaptığı açıklamada, şehirdeki başıboş köpeklerin özel hayvan hastanelerinde aşı ve kısırlaştırma operasyonlarının gerçekleştirilmesi için başlattıkları çalışmayı anlattı.
Ankara’da
başıboş köpekler konusu sık sık gündeme geliyor. Köpekleri zehirleyerek öldürenler de oldu, köpeklerin saldırısına uğrayanlar da. Son olarak Ankara'nın Pursaklar ilçesinde
okuldan eve dönerken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Enes Koca ağır yaralandı
. Enes’in
hastanede tedavisi sürüyor.
ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Sputnik’e bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesine göre hayvanları toplayarak barınağa koyamadıklarını ifade eden Aslan, Özel Hayvan Hastaneleri Derneği ile bir anlaşma yaptıklarını belirtti. Aslan, bu çalışmaya dair şu bilgileri paylaştı:
Yasanın bize emrettiği şekilde önce bu hayvanları yakalamamız gerekiyor. 3 Aralık’ta ihalemiz var ve böylelikle 12.000 hayvan yakalayacağız. Özel hayvan hastaneleri ile protokol yaptık. Yakalanan bu hayvanların bu özel hastanelerde kısırlaştırılmalarını ve kuduz aşılarını tamamlamalarını sağlayacağız. Köpekleri bir gün önce teslim edeceğiz, hastanede dinlendirecekler, ertesi gün operasyon gerçekleştirecekler, 5 gün bakacaklar sağlığına kavuşan hayvanları bize teslim edecekler. Biz de aldığımız ortama geri bırakacağız. Bu iş bütün Türkiye’ye örnek olacak.
Bu projeye 6 hastane ile başladıklarını şimdi sayının 13’e ulaştığını kaydeden Aslan, sayının daha da artacağını ifade etti. Aslan, “Bu çalışmayı Tarım ve Orman Bakanlığı da denetleyebilir, hayvanseverler de denetleyebilir. Bir yılda 30 bin hayvanı kısırlaştırabilirsek, bir iki yılda Ankara’da başıboş köpekler problemi çözülür” dedi.