Ankara'da okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı: 'Kafatası komple kazınmış'

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde okul sonrası eve dönen Enes Koca köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Enes’i... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

Korkunç olay Ankara'nın Pursaklar ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi'nde meydana geldi. Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes Koca, okuldan çıkıp yürüyerek eve gitmeye başladı. Enes Koca, yolda önüne çıkan başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.Birkaç saat geçmesinin ardından oğullarının eve gelmemesi üzerine anne Ayşe ve baba Serdar Koca, endişelenerek Enes'i aramaya başladı. Amcası Ali Osman Koca, okul yolunda aradığı Enes'i sokak köpeklerinin arasında kanlar içerisinde yatarken buldu.Amcasının köpeklerin arasından aldığı Enes, Pursaklar Devlet Hastanesi'ne ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun pek çok yerinden köpek ısırıklarıyla ağır yaralanan Enes Koca, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Akrabaları hastane önünde saatlerce bekleyerek Enes'in durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Enes'ten gelecek iyi haberi bekleyen amcası, dayısı, teyzesi ve dedesi mahalle aralarında hayvanların beslenmesini istemediklerini belirterek, canlarından endişe duyduklarını söyledi.'Her tarafını köpekler parçalamış'Gazetecilere konuşan amca Ali Osman Koca, "Ben çocuğun yanına gittiğimde köpekler yanındaydı. 8 veya 10 tane köpek vardı. Çantası ilerideydi, önce çocuğu görmemiştim. Sonra çocuğa yaklaştım, çırılçıplak yerde yatar vaziyette, her tarafını köpekler parçalamış şekilde, çocuğu hastaneye götürdük. Çocuğun durumu çok kötü. 2 veya 3 ay hastane süreci var. Çocuk şu an yoğun bakımda. Kafatası komple kazınmış. Çocuğun kafası komple paramparça. Baldırlarında kasları gözüküyor. Etleri gitmiş" dedi.'Annesi köpek alsın diye dua ediyordu'Teyzesi Kevser Muslu ise Enes'in hayvanları çok sevdiğini köpeği olsun diye dualar ettiğini belirterek, "Çocuğum o köpekler ısırırken bile 'ya Şafi ya Allah' diye dua etmiş. Biz de hayvanseveriz ama hayvansever insanlar duysunlar, neredeler, görmüyorlar mı? Yeğenim de köpekleri çok seven bir çocuktu. Annesi ona köpek alsın diye Yasin Suresi'ni ezberliyordu ve çocuk köpekle imtihan oldu" diye konuştu

