Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211130/ankarada-simit-3-tl-oldu-para-kazanmak-icin-degil-ayakta-kalmak-icin-zam-yapiyoruz-1051296052.html
Ankara’da simit 3 TL oldu: ‘Para kazanmak için değil ayakta kalmak için zam yapıyoruz’
Ankara’da simit 3 TL oldu: ‘Para kazanmak için değil ayakta kalmak için zam yapıyoruz’
Ankara’da simit fiyatı 3 TL oldu. Ankara Simitçiler ve Pideciler Odası Başkanı Savaş Delibaş “Simidin hammaddeleri dolara endeksli. Kurdaki artış tüm... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T16:07+0300
2021-11-30T16:17+0300
türkiye
ankara
dolar
zam
fiyat
ankara pideciler simitçiler ve çörekçiler esnaf odası
susam
simit
pekmez
maya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051295562_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2ffdc711bb0823103bd532d9031c8c31.jpg
Ankara'da 2.5 TL'den satılan simide Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Yönetimi zam yapma kararı aldı. Karar, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’nde onaylandı. Zamlı fiyat listesinin yarın yapılacak ilanının ardından şehirde simit 3 TL’ye satılacak. Bazı satıcılar bugünden itibaren zamlı fiyatları uygulamaya başladı.Zam kararını Sputnik’e değerlendiren Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, esnafın ayakta kalmak için zam yaptığını söyledi.Delibaş “Biz bu zammı bir ay önce talep ettik. Bizim tüm ham maddemiz dolarla geliyor. Unu, susamı, mayası, pekmezi bunların hepsi dolara bağlı. Dolar yükseldikçe de piyasada bir belirsizlik var. Undur, yağdır, susamdır bunlar karaborsaya düşmüş durumda. Bir üretici, toptancıdan 50 çuval un istediğinde, bu esnafa 20 çuval un geliyor. Malzeme kısıtlı olarak geliyor. Biz zam talebinde bulunduğumuzda, simidin 3 TL olmasını istediğimizde unun fiyatı 220-230 TL arasındaydı. Şimdi un 420-430 TL oldu. Neredeyse iki katını geçti. Bunun önü de durmuyor. Fiyatlar sabitlenmiş olsa esnafta kendine bir konum alabilir. Ona göre hareket ede. Maalesef şu anda yeni zamlanacak 3 TL olan simitten bile esnaf zarar ediyor” dedi.‘Simidin ham madde maliyeti 2.5 lira’Bir simidin maliyeti hakkında da bilgi veren Delibaş “Ağustos ayından kilogramı 12 TL’ye aldığımız susam şu anda 37-38 TL civarında. Şu andan bir simidin ham fiyatı 2.5 TL. Bunun içinde kira, elektrik, işçi maliyeti, vergiler yok. Bu hafta yeni fiyat listelerini dağıtılırken esnafımızla toplantı gerçekleştireceğiz. Esnafın talebi 'biz zam yapıp, para kazanalım' şeklinde değil. Bizim bütün esnafımız ayakta durmaya çalışıyor. Hepsi nasıl zarar etmem bunun hesabını yapıyor” ifadelerini kullandı.‘Böyle giderse ocak ayında simit 4 TL olabilir’Fiyatlardaki artışın devam etmesi durumunda simide yeniden zam talep etmek zorunda kalacaklarını belirten Delibaş “Un, yağ, susam fiyatları durmadığı sürece ister istemez simit fiyatları da artacak. Bugün ekmekçiler 2.25’lik zamdan memnunlar mı? Ekmekte en ucuz un kullanılıyor. Bizim kullandığımız unlar özel amaçlı unlar. Eğer böyle devam ederse büyük bir ihtimalle ocak ayında simit 4 TL olabilir. Ben kendi öngörümü söylüyorum. Malzemenin fiyatı düşerse kimse neden zam yapsın ki. Esnaf bunu yapınca satması gerekiyor. Halkın da alım gücü olması gerekiyor. Biz bu ürünü satamadıktan sonra zam yapmamızın bir anlamı var mı?” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211130/istanbul-un-is-esnaf-sanatkarlar-odasi-boyle-giderse-pogaca-acma-simit-5-tlye-kosacak-1051276357.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051295562_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a5f8430722e712db9a6233fed27cc39b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, dolar, zam, fiyat, ankara pideciler simitçiler ve çörekçiler esnaf odası, susam, simit, pekmez, maya, un, savaş delibaş

Ankara’da simit 3 TL oldu: ‘Para kazanmak için değil ayakta kalmak için zam yapıyoruz’

16:07 30.11.2021 (güncellendi: 16:17 30.11.2021)
© AAAnkara Simidi
Ankara Simidi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Ankara’da simit fiyatı 3 TL oldu. Ankara Simitçiler ve Pideciler Odası Başkanı Savaş Delibaş “Simidin hammaddeleri dolara endeksli. Kurdaki artış tüm maliyetimizi artırdı. Simitçi esnafı zammı para kazanmak için değil, ayakta kalmak için zam yapıyor” dedi.
Ankara'da 2.5 TL'den satılan simide Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Yönetimi zam yapma kararı aldı. Karar, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’nde onaylandı. Zamlı fiyat listesinin yarın yapılacak ilanının ardından şehirde simit 3 TL’ye satılacak. Bazı satıcılar bugünden itibaren zamlı fiyatları uygulamaya başladı.
Zam kararını Sputnik’e değerlendiren Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, esnafın ayakta kalmak için zam yaptığını söyledi.
Delibaş “Biz bu zammı bir ay önce talep ettik. Bizim tüm ham maddemiz dolarla geliyor. Unu, susamı, mayası, pekmezi bunların hepsi dolara bağlı. Dolar yükseldikçe de piyasada bir belirsizlik var. Undur, yağdır, susamdır bunlar karaborsaya düşmüş durumda. Bir üretici, toptancıdan 50 çuval un istediğinde, bu esnafa 20 çuval un geliyor. Malzeme kısıtlı olarak geliyor. Biz zam talebinde bulunduğumuzda, simidin 3 TL olmasını istediğimizde unun fiyatı 220-230 TL arasındaydı. Şimdi un 420-430 TL oldu. Neredeyse iki katını geçti. Bunun önü de durmuyor. Fiyatlar sabitlenmiş olsa esnafta kendine bir konum alabilir. Ona göre hareket ede. Maalesef şu anda yeni zamlanacak 3 TL olan simitten bile esnaf zarar ediyordedi.

‘Simidin ham madde maliyeti 2.5 lira’

Bir simidin maliyeti hakkında da bilgi veren Delibaş “Ağustos ayından kilogramı 12 TL’ye aldığımız susam şu anda 37-38 TL civarında. Şu andan bir simidin ham fiyatı 2.5 TL. Bunun içinde kira, elektrik, işçi maliyeti, vergiler yok. Bu hafta yeni fiyat listelerini dağıtılırken esnafımızla toplantı gerçekleştireceğiz. Esnafın talebi 'biz zam yapıp, para kazanalım' şeklinde değil. Bizim bütün esnafımız ayakta durmaya çalışıyor. Hepsi nasıl zarar etmem bunun hesabını yapıyor” ifadelerini kullandı.

‘Böyle giderse ocak ayında simit 4 TL olabilir’

Fiyatlardaki artışın devam etmesi durumunda simide yeniden zam talep etmek zorunda kalacaklarını belirten Delibaş “Un, yağ, susam fiyatları durmadığı sürece ister istemez simit fiyatları da artacak. Bugün ekmekçiler 2.25’lik zamdan memnunlar mı? Ekmekte en ucuz un kullanılıyor. Bizim kullandığımız unlar özel amaçlı unlar. Eğer böyle devam ederse büyük bir ihtimalle ocak ayında simit 4 TL olabilir. Ben kendi öngörümü söylüyorum. Malzemenin fiyatı düşerse kimse neden zam yapsın ki. Esnaf bunu yapınca satması gerekiyor. Halkın da alım gücü olması gerekiyor. Biz bu ürünü satamadıktan sonra zam yapmamızın bir anlamı var mı?” dedi.
simit - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
EKONOMİ
İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası: 'Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak'
07:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:44Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
16:43Tekirdağ'da şiddetli fırtına enerji nakil hatlarını ve elektrik direklerini yıktı
16:38Manchester City'li yıldız İlkay Gündoğan, İzmir'de otizmli çocuklara sınıf açtı
16:38Ronaldo'dan Ballon d'Or şefi Pascal Ferre'ye: Yalancı, adımı kullanıyor
16:2718 gündür kayıp olan Kübra Ekin için özel ekip kuruldu
16:22Tuzlaspor-Erzurumspor maçı bir kez daha ertelendi
16:22Motorine 44 kuruş indirim
16:11Asgari ücret ne kadar olmalı?
16:10Putin'den hükümete 'Omicron' talimatı: Bir hafta içinde yeni eylem planı sunulacak
16:07Ankara’da simit 3 TL oldu: ‘Para kazanmak için değil ayakta kalmak için zam yapıyoruz’
16:07Rusya ve Belarus’tan sınırda ortak devriye
16:01Konya, Niğde ve Aksaray'da kum fırtınası: 8 araç birbirine girdi
15:59Binali Yıldırım: İstanbul seçimlerinde yalanın siyaseti başroldeydi
15:58Babası tarafından işkence edilen bebeğin annesi konuştu: En ağır cezayı alsın
15:54Kartal’da lodos nedeniyle bir gemi battı, bir diğeri ise batan gemiye yaslandı
15:5240 kız çocuğunu evlilikten kurtaran Muhtar: Kimi aileyi ikna ettik, kimi düğünleri bastık
15:44Rus Dışişleri'nden NATO'ya 'Ukrayna' yanıtı: Eylemlerimiz tamamen savunma amaçlı
15:43‘Yunanistan, Türkiye ile işbirliği yerine ülkenin anahtarlarını ABD'ye teslim etmeyi tercih etti'
15:41Kuvvetli rüzgar kaldırımda duran fırını sürükledi
15:38Lodos uyarısına rağmen denize girip boğulmaktan kurtarılan adam: Tehlikeliymiş, girmemek lazım