https://tr.sputniknews.com/20211130/ankarada-simit-3-tl-oldu-para-kazanmak-icin-degil-ayakta-kalmak-icin-zam-yapiyoruz-1051296052.html

Ankara’da simit 3 TL oldu: ‘Para kazanmak için değil ayakta kalmak için zam yapıyoruz’

Ankara’da simit 3 TL oldu: ‘Para kazanmak için değil ayakta kalmak için zam yapıyoruz’

Ankara’da simit fiyatı 3 TL oldu. Ankara Simitçiler ve Pideciler Odası Başkanı Savaş Delibaş “Simidin hammaddeleri dolara endeksli. Kurdaki artış tüm... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T16:07+0300

2021-11-30T16:07+0300

2021-11-30T16:17+0300

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fiyat

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susam

simit

pekmez

maya

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Ankara'da 2.5 TL'den satılan simide Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Yönetimi zam yapma kararı aldı. Karar, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’nde onaylandı. Zamlı fiyat listesinin yarın yapılacak ilanının ardından şehirde simit 3 TL’ye satılacak. Bazı satıcılar bugünden itibaren zamlı fiyatları uygulamaya başladı.Zam kararını Sputnik’e değerlendiren Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, esnafın ayakta kalmak için zam yaptığını söyledi.Delibaş “Biz bu zammı bir ay önce talep ettik. Bizim tüm ham maddemiz dolarla geliyor. Unu, susamı, mayası, pekmezi bunların hepsi dolara bağlı. Dolar yükseldikçe de piyasada bir belirsizlik var. Undur, yağdır, susamdır bunlar karaborsaya düşmüş durumda. Bir üretici, toptancıdan 50 çuval un istediğinde, bu esnafa 20 çuval un geliyor. Malzeme kısıtlı olarak geliyor. Biz zam talebinde bulunduğumuzda, simidin 3 TL olmasını istediğimizde unun fiyatı 220-230 TL arasındaydı. Şimdi un 420-430 TL oldu. Neredeyse iki katını geçti. Bunun önü de durmuyor. Fiyatlar sabitlenmiş olsa esnafta kendine bir konum alabilir. Ona göre hareket ede. Maalesef şu anda yeni zamlanacak 3 TL olan simitten bile esnaf zarar ediyor” dedi.‘Simidin ham madde maliyeti 2.5 lira’Bir simidin maliyeti hakkında da bilgi veren Delibaş “Ağustos ayından kilogramı 12 TL’ye aldığımız susam şu anda 37-38 TL civarında. Şu andan bir simidin ham fiyatı 2.5 TL. Bunun içinde kira, elektrik, işçi maliyeti, vergiler yok. Bu hafta yeni fiyat listelerini dağıtılırken esnafımızla toplantı gerçekleştireceğiz. Esnafın talebi 'biz zam yapıp, para kazanalım' şeklinde değil. Bizim bütün esnafımız ayakta durmaya çalışıyor. Hepsi nasıl zarar etmem bunun hesabını yapıyor” ifadelerini kullandı.‘Böyle giderse ocak ayında simit 4 TL olabilir’Fiyatlardaki artışın devam etmesi durumunda simide yeniden zam talep etmek zorunda kalacaklarını belirten Delibaş “Un, yağ, susam fiyatları durmadığı sürece ister istemez simit fiyatları da artacak. Bugün ekmekçiler 2.25’lik zamdan memnunlar mı? Ekmekte en ucuz un kullanılıyor. Bizim kullandığımız unlar özel amaçlı unlar. Eğer böyle devam ederse büyük bir ihtimalle ocak ayında simit 4 TL olabilir. Ben kendi öngörümü söylüyorum. Malzemenin fiyatı düşerse kimse neden zam yapsın ki. Esnaf bunu yapınca satması gerekiyor. Halkın da alım gücü olması gerekiyor. Biz bu ürünü satamadıktan sonra zam yapmamızın bir anlamı var mı?” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211130/istanbul-un-is-esnaf-sanatkarlar-odasi-boyle-giderse-pogaca-acma-simit-5-tlye-kosacak-1051276357.html

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