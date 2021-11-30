Avrupa İlaç Ajansı: Omicron varyantına karşı düzenlenen yeni aşıları 3-4 ay içerisinde onaylarız

Avrupa Parlamentosu'na hitap eden Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Direktörü Emer Cooke, ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve aşılara karşı dirençli olduğu düşünülen Omicron varyantı sebebiyle ilaç şirketlerinin mevcut aşılar üzerinde bir düzenleme yapıp yapmayacağının henüz bilinmediğini söyledi.Sjansın bu ihtimale hazırlandığını söyleyen Cooke, "Yeni varyant daha fazla yayılsa dahi aşılar koruma sağlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.Cooke şöyle devam etti:
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleme kurumu Avrupa İlaç Ajansı, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a yönelik geliştirilebilecek aşıları 3 ila 4 ay içerisinde onaylayabileceklerini belirterek, mevcut aşıların ise virüse karşı koruma sağlamaya devam edeceğini kaydetti.
Avrupa Parlamentosu'na hitap eden Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Direktörü Emer Cooke, ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve aşılara karşı dirençli olduğu düşünülen Omicron varyantı sebebiyle ilaç şirketlerinin mevcut aşılar üzerinde bir düzenleme yapıp yapmayacağının henüz bilinmediğini söyledi.
Sjansın bu ihtimale hazırlandığını söyleyen Cooke, "Yeni varyant daha fazla yayılsa dahi aşılar koruma sağlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
Cooke şöyle devam etti:
"Mevcut aşılar üzerinde değişiklik yapma ihtiyacı doğarsa, bu aşıları üç ila dört ay arasında onaylama durumunda olabiliriz. Şirketler formüllerini yeni dizilime göre adapte ederlerse, bu üretim sisteminin çalıştığını göstermek ve bunun pratikte de işe yaradığında karar kılmak için bazı klinik testler yapmak zorunda olacaklar."