https://tr.sputniknews.com/20211130/avrupa-ilac-ajansi-omicron-varyantina-karsi-duzenlenen-yeni-asilari-3-4-ay-icerisinde-onaylariz-1051286351.html

Avrupa İlaç Ajansı: Omicron varyantına karşı düzenlenen yeni aşıları 3-4 ay içerisinde onaylarız

Avrupa İlaç Ajansı: Omicron varyantına karşı düzenlenen yeni aşıları 3-4 ay içerisinde onaylarız

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleme kurumu Avrupa İlaç Ajansı, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a yönelik geliştirilebilecek aşıları 3 ila 4 ay içerisinde... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T13:00+0300

2021-11-30T13:00+0300

2021-11-30T13:00+0300

koronavirüs

avrupa ilaç ajansı

koronavirüs

koronavirüs aşısı

omicron

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Avrupa Parlamentosu'na hitap eden Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Direktörü Emer Cooke, ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve aşılara karşı dirençli olduğu düşünülen Omicron varyantı sebebiyle ilaç şirketlerinin mevcut aşılar üzerinde bir düzenleme yapıp yapmayacağının henüz bilinmediğini söyledi.Sjansın bu ihtimale hazırlandığını söyleyen Cooke, "Yeni varyant daha fazla yayılsa dahi aşılar koruma sağlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.Cooke şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20211130/moderna-ceosu-mevcut-asilar-omicrona-karsi-daha-az-etkili-yeni-asi-gelistirmek-aylar-surebilir-1051277797.html

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avrupa ilaç ajansı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, omicron