https://tr.sputniknews.com/20211130/avusturyada-asiya-direnenlere-para-ya-da-hapis-cezasi-plani-1051276070.html

Avusturya'da aşıya direnenlere para ya da hapis cezası planı

Avusturya'da aşıya direnenlere para ya da hapis cezası planı

Avusturya'da zorunlu aşılamaya karşı çıkanlar için ağır cezalar planlanıyor. Aşıyı reddedenler, 7 bin 200 euro'ya kadar para cezası veya birkaç haftalık hapis... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T07:26+0300

2021-11-30T07:26+0300

2021-11-30T07:25+0300

koronavirüs

avusturya

hapis cezası

para cezası

zorunlu aşı

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Avusturya Die Presse tarafından Kovid-19 Aşıdan Korunma Yasası'nın sızdırılmış bir taslağına göre, Avusturya'da aşılamaya direnenler yakında sert cezalarla karşı karşıya kalabilirler.Kabul edildiği takdirde, şubat ayında yürürlüğe girecek olan yasa hem Alp'lere gelenler hem de daimi sakinler için geçerli olacak.Tasarıya göre, planlanmış bir aşı randevusuna katılmayı reddeden herkes yerel makamlardan resmi bir celp alacak. Bir kişi ortaya çıkmazsa, sonraki dört hafta içinde bir kez daha çağrılacak.İkinci resmi talebin de dikkate alınmaması durumunda, kişi 3 bin 600 euro para cezası veya dört hafta hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.Aşı şartını ihlal ettiği için iki kez para cezasına çarptırılanlar için para cezası 7 bin 200 euroya çıkacak.İstisnalara yalnızca 'yaşam veya sağlık için tehlike' nedeniyle aşı olamayanlar ile hamile kadınlar ve 12 yaşına kadar olan çocuklardan ibaret olacak.Tasarı ayrıca, destekleyici aşıların zorunlu olacağını söylüyor.

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avusturya, hapis cezası, para cezası, zorunlu aşı, koronavirüs, koronavirüs aşısı