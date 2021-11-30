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Avusturya'da aşıya direnenlere para ya da hapis cezası planı
Avusturya'da aşıya direnenlere para ya da hapis cezası planı
Avusturya'da zorunlu aşılamaya karşı çıkanlar için ağır cezalar planlanıyor. Aşıyı reddedenler, 7 bin 200 euro'ya kadar para cezası veya birkaç haftalık hapis... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T07:26+0300
2021-11-30T07:25+0300
koronavirüs
avusturya
hapis cezası
para cezası
zorunlu aşı
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Avusturya Die Presse tarafından Kovid-19 Aşıdan Korunma Yasası'nın sızdırılmış bir taslağına göre, Avusturya'da aşılamaya direnenler yakında sert cezalarla karşı karşıya kalabilirler.Kabul edildiği takdirde, şubat ayında yürürlüğe girecek olan yasa hem Alp'lere gelenler hem de daimi sakinler için geçerli olacak.Tasarıya göre, planlanmış bir aşı randevusuna katılmayı reddeden herkes yerel makamlardan resmi bir celp alacak. Bir kişi ortaya çıkmazsa, sonraki dört hafta içinde bir kez daha çağrılacak.İkinci resmi talebin de dikkate alınmaması durumunda, kişi 3 bin 600 euro para cezası veya dört hafta hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.Aşı şartını ihlal ettiği için iki kez para cezasına çarptırılanlar için para cezası 7 bin 200 euroya çıkacak.İstisnalara yalnızca 'yaşam veya sağlık için tehlike' nedeniyle aşı olamayanlar ile hamile kadınlar ve 12 yaşına kadar olan çocuklardan ibaret olacak.Tasarı ayrıca, destekleyici aşıların zorunlu olacağını söylüyor.
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avusturya, hapis cezası, para cezası, zorunlu aşı, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Avusturya'da aşıya direnenlere para ya da hapis cezası planı

07:26 30.11.2021
© Sputnik / Виталий ТимкивSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Avusturya'da zorunlu aşılamaya karşı çıkanlar için ağır cezalar planlanıyor. Aşıyı reddedenler, 7 bin 200 euro'ya kadar para cezası veya birkaç haftalık hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Avusturya Die Presse tarafından Kovid-19 Aşıdan Korunma Yasası'nın sızdırılmış bir taslağına göre, Avusturya'da aşılamaya direnenler yakında sert cezalarla karşı karşıya kalabilirler.
Kabul edildiği takdirde, şubat ayında yürürlüğe girecek olan yasa hem Alp'lere gelenler hem de daimi sakinler için geçerli olacak.
Tasarıya göre, planlanmış bir aşı randevusuna katılmayı reddeden herkes yerel makamlardan resmi bir celp alacak. Bir kişi ortaya çıkmazsa, sonraki dört hafta içinde bir kez daha çağrılacak.
İkinci resmi talebin de dikkate alınmaması durumunda, kişi 3 bin 600 euro para cezası veya dört hafta hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Aşı şartını ihlal ettiği için iki kez para cezasına çarptırılanlar için para cezası 7 bin 200 euroya çıkacak.
İstisnalara yalnızca 'yaşam veya sağlık için tehlike' nedeniyle aşı olamayanlar ile hamile kadınlar ve 12 yaşına kadar olan çocuklardan ibaret olacak.
Tasarı ayrıca, destekleyici aşıların zorunlu olacağını söylüyor.
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