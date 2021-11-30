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https://tr.sputniknews.com/20211130/babasi-tarafindan-iskence-edilen-bebegin-annesi-konustu-en-agir-cezayi-alsin-1051295394.html
Babası tarafından işkence edilen bebeğin annesi konuştu: En ağır cezayı alsın
Babası tarafından işkence edilen bebeğin annesi konuştu: En ağır cezayı alsın
Gaziantep’te 2 aylık bebeği babası Yunus Göç tarafından dövülen anne Semra Göç, eşinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, “Cezasını çeksin. Hiç... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T15:58+0300
2021-11-30T15:58+0300
türkiye
gaziantep
bebek
işkence
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi’nde yaşayan Yunus Göç'ün, 2 aylık bebeği Cihan Göç’ü dövdüğü anların görüntüsü sosyal medyada büyük yankı buldu. Anne Semra Göç’ün evin odasına gizlediği telefon kamerasına cani baba Yunus Göç'ün minik bebeği acımasızca dövdüğü anlar yansıdı. Minik Cihan başına aldığı darbelerden beyin kanaması geçirirken anne Göç ise evden ayrılarak ailesinin yanına sığındı. Annenin şikayeti üzerine baba Göç gözaltına alındı.Bebek hayati tehlikeyi atlatırken anne Göç, korku dolu anları İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı.Eşinin bebeğine uzun süredir şiddet uyguladığını söyleyen Göç, bebeğin babasının kucağındayken hep ağladığını belirtti. Kendisini suçlamaması için o anları gizlice kayda aldığını ifade eden Göç, “Çocuğu severken de ‘Oy seni annen mi dövdü’ diyordu” dedi.'Beni mutfağa gönderip çocuğu dövüyordu'İlk önce eşinden şüphelendiğini ancak inanmak istemediğini aktaran Göç, yaşananları ilk olarak annesine anlattığını söyledi. Annesinin kendisine “İnsan hiç evladını döver mi” diye sorduğunu paylaşan Göç, “Aradan birkaç gün geçti. Yine dövmediğini düşünmek istedim. Sonra birkaç gün boyunca çocuğun ağlama, çığlık sesini duydum. Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi. Birden içeri daldım. Dövdüğünü anladığımı belli ettirmedim. Çünkü belli ettirsem çocuğa ve bana farklı şeyler yapabilirdi” ifadelerini kullandı.'Annemden kameralı telefon istedim'Bebeğinin eşi tarafından dövüldüğünü görmesinin ardından annesini tekrar aradığını söyleyen Göç, “İlk başta şüphelenmiştim ama konduramadım. Telefonu almamdan şüphelendi. Ben de öyle hal hatır sormak için aradığımı söyledim. Anne bana kameralı telefon getir, Yunus bana almıyor dedim. Televizyon ünitemin altındaki peçeteliğin oraya telefonu sakladım. Kamerayı açtım. O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi. Kapının önünde biraz bekledim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım” dedi.‘Seni öldürürüm, çocuğu alırım’ diyordu'Eşinin kendisinden şüphelenmemesi için yanında bebeği sevdiğini sözlerine ekleyen Göç, “Ben halbuki inanmıyordum ona. Çocuğu severken de ‘Oy seni annen mi dövdü’ diyordu. Ben bu görüntüyü bilerek çektim. Yoksa benim üzerine atacaktı. Bebeğe onları yaptığı için ceza alacağını da biliyor. Böyle sinirlenince gözü dönüyor. Çocuğum o darptan sonra beyin kanaması geçirdi. En ağır cezayı alsın hapse girsin. Cezasını çeksin. Hiç çıkmasın oradan. Doğduğu günden beri şiddet görüyor ama konduramıyordum. Beni ailemle de tehdit ediyordu. Bana ‘Seni öldürürüm, çocuğu alırım’ diyordu. Koruma polis istiyorum. Hala korkuyorum. Bebeğim doğduğu günden beridir şiddet görüyordu. Ama inanamıyordum. Telefonumu da aldı. Ailemi arayamıyordum. Zaten bebek onun kucağına gittiğinde durmuyordu. Herkeste duruyordu. Artık kokusundan mı anlıyordu bilmiyorum. Ağlamaya başlıyordu. Çocuk bende susuyor ama onda ağlıyor. Kaç gündür hiç uyumuyorum. Kafamı yastığa koyduğumda o çığlığı, sesi duyuyorum” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211130/gaziantepte-3-aylik-bebege-iskence-yapan-baba-gozaltina-alindi-1051281924.html
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gaziantep, bebek, işkence

Babası tarafından işkence edilen bebeğin annesi konuştu: En ağır cezayı alsın

15:58 30.11.2021
© Antep GündemiGaziantep'te 3 aylık bebeğe işkence yapan baba gözaltına alındı
Gaziantep'te 3 aylık bebeğe işkence yapan baba gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© Antep Gündemi
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Gaziantep’te 2 aylık bebeği babası Yunus Göç tarafından dövülen anne Semra Göç, eşinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, “Cezasını çeksin. Hiç çıkmasın oradan” dedi.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi’nde yaşayan Yunus Göç'ün, 2 aylık bebeği Cihan Göç’ü dövdüğü anların görüntüsü sosyal medyada büyük yankı buldu. Anne Semra Göç’ün evin odasına gizlediği telefon kamerasına cani baba Yunus Göç'ün minik bebeği acımasızca dövdüğü anlar yansıdı. Minik Cihan başına aldığı darbelerden beyin kanaması geçirirken anne Göç ise evden ayrılarak ailesinin yanına sığındı. Annenin şikayeti üzerine baba Göç gözaltına alındı.
Bebek hayati tehlikeyi atlatırken anne Göç, korku dolu anları İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı.
Eşinin bebeğine uzun süredir şiddet uyguladığını söyleyen Göç, bebeğin babasının kucağındayken hep ağladığını belirtti. Kendisini suçlamaması için o anları gizlice kayda aldığını ifade eden Göç, “Çocuğu severken de ‘Oy seni annen mi dövdü’ diyordu” dedi.

'Beni mutfağa gönderip çocuğu dövüyordu'

İlk önce eşinden şüphelendiğini ancak inanmak istemediğini aktaran Göç, yaşananları ilk olarak annesine anlattığını söyledi. Annesinin kendisine “İnsan hiç evladını döver mi” diye sorduğunu paylaşan Göç, “Aradan birkaç gün geçti. Yine dövmediğini düşünmek istedim. Sonra birkaç gün boyunca çocuğun ağlama, çığlık sesini duydum. Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi. Birden içeri daldım. Dövdüğünü anladığımı belli ettirmedim. Çünkü belli ettirsem çocuğa ve bana farklı şeyler yapabilirdi” ifadelerini kullandı.

'Annemden kameralı telefon istedim'

Bebeğinin eşi tarafından dövüldüğünü görmesinin ardından annesini tekrar aradığını söyleyen Göç, “İlk başta şüphelenmiştim ama konduramadım. Telefonu almamdan şüphelendi. Ben de öyle hal hatır sormak için aradığımı söyledim. Anne bana kameralı telefon getir, Yunus bana almıyor dedim. Televizyon ünitemin altındaki peçeteliğin oraya telefonu sakladım. Kamerayı açtım. O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi. Kapının önünde biraz bekledim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım” dedi.

‘Seni öldürürüm, çocuğu alırım’ diyordu'

Eşinin kendisinden şüphelenmemesi için yanında bebeği sevdiğini sözlerine ekleyen Göç, “Ben halbuki inanmıyordum ona. Çocuğu severken de ‘Oy seni annen mi dövdü’ diyordu. Ben bu görüntüyü bilerek çektim. Yoksa benim üzerine atacaktı. Bebeğe onları yaptığı için ceza alacağını da biliyor. Böyle sinirlenince gözü dönüyor. Çocuğum o darptan sonra beyin kanaması geçirdi. En ağır cezayı alsın hapse girsin. Cezasını çeksin. Hiç çıkmasın oradan. Doğduğu günden beri şiddet görüyor ama konduramıyordum. Beni ailemle de tehdit ediyordu. Bana ‘Seni öldürürüm, çocuğu alırım’ diyordu. Koruma polis istiyorum. Hala korkuyorum. Bebeğim doğduğu günden beridir şiddet görüyordu. Ama inanamıyordum. Telefonumu da aldı. Ailemi arayamıyordum. Zaten bebek onun kucağına gittiğinde durmuyordu. Herkeste duruyordu. Artık kokusundan mı anlıyordu bilmiyorum. Ağlamaya başlıyordu. Çocuk bende susuyor ama onda ağlıyor. Kaç gündür hiç uyumuyorum. Kafamı yastığa koyduğumda o çığlığı, sesi duyuyorum” diye konuştu.
Gaziantep'te 3 aylık bebeğe işkence yapan baba gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
YAŞAM
Gaziantep'te 3 aylık bebeğe işkence yapan baba tutuklandı
11:34
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