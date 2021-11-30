BAE, Rus Sputnik Light aşısını onayladı: Takviye doz olarak kullanılacak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, BAE’nin Sputnik Light aşısının kullanımına izin verdiğini açıkladı. Bu bir doz şeklindeki aşının ülkede, iki doz aşı uygulanan kişilerde koronavirüse karşı oluşan bağışıklığın yükseltilmesi adına takviye doz olarak kullanılacağı kaydedildi. ,RDIF yetkilileri, Sputnik Light’ın, iki doz şeklinde uygulanan herhangi bir koronavirüs aşısını takiben altı ay sonra güçlendirici doz olarak uygulanabileceğini belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya’nın bir doz olarak uygulanan Sputnik Light koronavirüs aşısını onayladı. Rus aşısı, genel takviye doz olarak kullanacak.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, BAE’nin Sputnik Light aşısının kullanımına izin verdiğini açıkladı.
BREAKING | RDIF: 1-shot Sputnik Light vaccine is authorized in UAE as a universal booster for all #COVID vaccines used in the country. More countries recognize ability of Sputnik Light to strengthen and lengthen immune response from other vaccines. 👇https://t.co/st6MfEzeAW