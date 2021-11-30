https://tr.sputniknews.com/20211130/bae-rus-sputnik-light-asisini-onayladi-takviye-doz-olarak-kullanilacak-1051287429.html

BAE, Rus Sputnik Light aşısını onayladı: Takviye doz olarak kullanılacak

BAE, Rus Sputnik Light aşısını onayladı: Takviye doz olarak kullanılacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya’nın bir doz olarak uygulanan Sputnik Light koronavirüs aşısını onayladı. Rus aşısı, genel takviye doz olarak kullanacak. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T13:23+0300

2021-11-30T13:23+0300

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rusya

bae

aşı

koronavirüs

sputnik light

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, BAE’nin Sputnik Light aşısının kullanımına izin verdiğini açıkladı. Bu bir doz şeklindeki aşının ülkede, iki doz aşı uygulanan kişilerde koronavirüse karşı oluşan bağışıklığın yükseltilmesi adına takviye doz olarak kullanılacağı kaydedildi. ,RDIF yetkilileri, Sputnik Light’ın, iki doz şeklinde uygulanan herhangi bir koronavirüs aşısını takiben altı ay sonra güçlendirici doz olarak uygulanabileceğini belirtti.

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rusya, bae, aşı, koronavirüs, sputnik light