https://tr.sputniknews.com/20211130/bakan-bilginden-3600-ek-gosterge-aciklamasi-kurul-calismalarini-tamamladik-1051284704.html

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Kurul çalışmalarını tamamladık

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Kurul çalışmalarını tamamladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur. 3600 için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

vedat bilgin

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergede gelinen duruma ilişkin bilgi verdi.Bakan Bilgin, "Emeklilik sistemi ve ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlemesi gündemimizdedir. Bu gündemin gereğini yapacağız" dedi.3600 ek gösterge için Bakanlık içinde oluşturulan kurulun çalışmalarını tamamladığını belirten Bilgin, diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

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2021

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vedat bilgin