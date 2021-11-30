https://tr.sputniknews.com/20211130/balkan-sehirlerini-bulusturan-imamoglu-bir-araya-getirmek-kolay-olmadi-cok-guclu-bir-bulusma-oldu-1051292437.html

Balkan şehirlerini buluşturan İmamoğlu: Bir araya getirmek kolay olmadı, çok güçlü bir buluşma oldu

Balkan şehirlerini buluşturan İmamoğlu: Bir araya getirmek kolay olmadı, çok güçlü bir buluşma oldu

Balkan Şehirleri Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak 11 ülkenin önemli şehirlerini bir araya getiren Ekrem İmamoğlu, Sputnik’e yaptığı açıklamada “Ben ısrarcı bir... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T15:10+0300

2021-11-30T15:10+0300

2021-11-30T15:10+0300

görüş

türkiye

turizm

türkiye-yunanistan ilişkileri

istanbul boğazı

kültür ve turizm bakanlığı

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

atık yakma tesisi

balkan ülkeleri

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Balkan ülkelerinin belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davetiyle İstanbul’da buluştu. Uzun süredir toplanmaya çalışan ama birleşemeyen Balkan ülkeleri, 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanları ve delegeleriyle birlikte İstanbul Kongre Merkezi’nde bir araya geldi.Dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunları, iklim ve mülteci krizleri gibi hayati önemdeki konuların, ülke sınırlarını aşan küresel ölçekteki problemlerin, bölgesel işbirliği ve dayanışma yoluyla çözülmesi amacını taşıyan zirve 29-30 Kasım tarihleri arasında yapılıyor.Bir kentte yaşanan herhangi bir sorunun, diğer şehirlerin de ortak meselesi haline geldiğine vurgu yapılan toplantıda, mülteci sorunu gibi özel meseleler de konuşulurken İmamoğlu ise 24 Balkan belediyesinin yeni bir işbirliği zemini oluşturmak, kentlerin ve bölgelerin geleceğine dönük yeni bir vizyon geliştirmek, büyük sorunların çözümünün, bölgesel işbirliği ve dayanışma yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı.Bu yıl ilki düzenlenen zirveye dair Sputnik’in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, toplantıya dair gözlemlerini ve Balkan coğrafyasıyla İstanbul arasında kurulabilecek bağlar ile geleceğe dair planlarını anlattı.‘Bağlar devam ediyor ama biz biraz Balkanlara daha geniş eksende bakıyoruz’Sputnik’in, İzmir’deki Türkiye-Yunanistan Turizm Kongresi için İzmir’e gelen Yunan Kültür Bakanı’nın deniz yolundan bahsederek “Bu kadar güzel bir kent olan İzmir, mutlaka deniz yoluyla Selanik ile birleşmeli” sözlerini hatırlatması üzerine İstanbul için bir planın olup olmadığı sorusunu yanıtlayan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:‘Ben ısrarcı bir insanım, bunun peşini bırakmayacağımı şimdiden ifade edebilirim’Balkan ülkelerinin sıklıkla bir araya gelemediğine ve tarihsel nedenlerle birbirinden uzak durarak yaşamasına rağmen tüm ülkeleri bir araya toplamanın da zorluğuna değinen İmamoğlu, bu isimleri nasıl bir araya getirdiğine değindi:Programın ilk günü İmamoğlu’nun rehberliğinde, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Kemerburgaz’daki Atık Yakma ve Biyometanizasyon Tesisleri’ni görüp bilgi aldıktan sonra, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nı gezen belediye başkanları, zirvenin son gününde ise ikili görüşmelerin ardından yapacakları sonuç değerlendirmeleriyle günün teknik programını tamamlayacak. İstanbul Boğazı’nı turlayarak tarihi mekanları ziyaret edecek olan delegeler, ayrıca kendilerine özel oluşturulan tarihi rotalara da katılarak İstanbul’u tanıyacak.

https://tr.sputniknews.com/20211129/24-balkan-kentinin-belediye-baskanlari-istanbulda-bulustu-amac-baglari-guclendirmek-1051266212.html

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