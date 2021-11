Balkan şehirlerini buluşturan İmamoğlu: Bir araya getirmek kolay olmadı, çok güçlü bir buluşma oldu

“Ben ısrarcı bir insanım. İnsanları birleştirmeyi seven biriyim. Bunun peşini bırakmayacağımı şimdiden ifade edebilirim. Görevim döneminde, görevimden sonra da, görevim her ne olursa olsun konunun takipçisi olmayı düşünüyorum. Bunu derinden de hissettiğimi söyleyebilirim. Aslında bana bu duyguyu hissettiren ve düşündüren de İstanbul'un demografik yapısı. İstanbul’da Balkanlar’ın her kültürünü, her inancını görebilir ve yaşayarak hissedebilirsiniz. Bütün ülkelerin izini İstanbul’da görmek mümkün ve bu muazzam bir kaynak. O zaman bu işi İstanbul başlatır ve hissettirirse, buradaki bağlantılar da oradaki bağlantıları tetikler ve zorlarsa, bunun olabileceğini ve yürüyebileceğini düşünmüştüm; yanılmadığımı da görüyorum. Arkadaşlarımla sıkı bir çalışma yaptık. Elbette bir araya getirmek ve buluşturmak kolay olmadı. Bu çok güçlü bir buluşma oldu. Sonrasının daha da güçleneceğini şimdiden görüyorum. Dediğim gibi herkes birbirini ve çevresini teşvik edecek. Arkadaşlarla konuşacağız, seneye Atina’da buluşmayı daha güçlü yapmak için gayret edeceğiz. Bir sonraki daha da güçlü olsun diye gayret edeceğiz. Dolayısıyla umarım bu kısa süren değil, iyi başlayan ve güçlü devam eden bir sürdürülebilir bölgesel bir işbirliğine dönüşür.”