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https://tr.sputniknews.com/20211130/balkan-sehirlerini-bulusturan-imamoglu-bir-araya-getirmek-kolay-olmadi-cok-guclu-bir-bulusma-oldu-1051292437.html
Balkan şehirlerini buluşturan İmamoğlu: Bir araya getirmek kolay olmadı, çok güçlü bir buluşma oldu
Balkan şehirlerini buluşturan İmamoğlu: Bir araya getirmek kolay olmadı, çok güçlü bir buluşma oldu
Balkan Şehirleri Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak 11 ülkenin önemli şehirlerini bir araya getiren Ekrem İmamoğlu, Sputnik’e yaptığı açıklamada “Ben ısrarcı bir... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T15:10+0300
2021-11-30T15:10+0300
görüş
türkiye
turizm
türkiye-yunanistan ilişkileri
istanbul boğazı
kültür ve turizm bakanlığı
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
atık yakma tesisi
balkan ülkeleri
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Balkan ülkelerinin belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davetiyle İstanbul’da buluştu. Uzun süredir toplanmaya çalışan ama birleşemeyen Balkan ülkeleri, 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanları ve delegeleriyle birlikte İstanbul Kongre Merkezi’nde bir araya geldi.Dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunları, iklim ve mülteci krizleri gibi hayati önemdeki konuların, ülke sınırlarını aşan küresel ölçekteki problemlerin, bölgesel işbirliği ve dayanışma yoluyla çözülmesi amacını taşıyan zirve 29-30 Kasım tarihleri arasında yapılıyor.Bir kentte yaşanan herhangi bir sorunun, diğer şehirlerin de ortak meselesi haline geldiğine vurgu yapılan toplantıda, mülteci sorunu gibi özel meseleler de konuşulurken İmamoğlu ise 24 Balkan belediyesinin yeni bir işbirliği zemini oluşturmak, kentlerin ve bölgelerin geleceğine dönük yeni bir vizyon geliştirmek, büyük sorunların çözümünün, bölgesel işbirliği ve dayanışma yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı.Bu yıl ilki düzenlenen zirveye dair Sputnik’in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, toplantıya dair gözlemlerini ve Balkan coğrafyasıyla İstanbul arasında kurulabilecek bağlar ile geleceğe dair planlarını anlattı.‘Bağlar devam ediyor ama biz biraz Balkanlara daha geniş eksende bakıyoruz’Sputnik’in, İzmir’deki Türkiye-Yunanistan Turizm Kongresi için İzmir’e gelen Yunan Kültür Bakanı’nın deniz yolundan bahsederek “Bu kadar güzel bir kent olan İzmir, mutlaka deniz yoluyla Selanik ile birleşmeli” sözlerini hatırlatması üzerine İstanbul için bir planın olup olmadığı sorusunu yanıtlayan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:‘Ben ısrarcı bir insanım, bunun peşini bırakmayacağımı şimdiden ifade edebilirim’Balkan ülkelerinin sıklıkla bir araya gelemediğine ve tarihsel nedenlerle birbirinden uzak durarak yaşamasına rağmen tüm ülkeleri bir araya toplamanın da zorluğuna değinen İmamoğlu, bu isimleri nasıl bir araya getirdiğine değindi:Programın ilk günü İmamoğlu’nun rehberliğinde, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Kemerburgaz’daki Atık Yakma ve Biyometanizasyon Tesisleri’ni görüp bilgi aldıktan sonra, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nı gezen belediye başkanları, zirvenin son gününde ise ikili görüşmelerin ardından yapacakları sonuç değerlendirmeleriyle günün teknik programını tamamlayacak. İstanbul Boğazı’nı turlayarak tarihi mekanları ziyaret edecek olan delegeler, ayrıca kendilerine özel oluşturulan tarihi rotalara da katılarak İstanbul’u tanıyacak.
https://tr.sputniknews.com/20211129/24-balkan-kentinin-belediye-baskanlari-istanbulda-bulustu-amac-baglari-guclendirmek-1051266212.html
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türkiye, turizm, türkiye-yunanistan ilişkileri, istanbul boğazı, kültür ve turizm bakanlığı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, atık yakma tesisi, balkan ülkeleri, balkan, kemerburgaz, b40 balkan şehirleri zirvesi

Balkan şehirlerini buluşturan İmamoğlu: Bir araya getirmek kolay olmadı, çok güçlü bir buluşma oldu

15:10 30.11.2021
© Fotoğraf : İBB BasınB40 Balkan Şehirleri Zirvesi
B40 Balkan Şehirleri Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© Fotoğraf : İBB Basın
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Selin Uludağ
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Özel
Balkan Şehirleri Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak 11 ülkenin önemli şehirlerini bir araya getiren Ekrem İmamoğlu, Sputnik’e yaptığı açıklamada “Ben ısrarcı bir insanım. İnsanları birleştirmeyi seven biriyim. Bunun peşini bırakmayacağımı şimdiden ifade edebilirim. Görevim her ne olursa olsun konunun takipçisi olmayı düşünüyorum” dedi.
Balkan ülkelerinin belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davetiyle İstanbul’da buluştu. Uzun süredir toplanmaya çalışan ama birleşemeyen Balkan ülkeleri, 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanları ve delegeleriyle birlikte İstanbul Kongre Merkezi’nde bir araya geldi.
Dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunları, iklim ve mülteci krizleri gibi hayati önemdeki konuların, ülke sınırlarını aşan küresel ölçekteki problemlerin, bölgesel işbirliği ve dayanışma yoluyla çözülmesi amacını taşıyan zirve 29-30 Kasım tarihleri arasında yapılıyor.
Bir kentte yaşanan herhangi bir sorunun, diğer şehirlerin de ortak meselesi haline geldiğine vurgu yapılan toplantıda, mülteci sorunu gibi özel meseleler de konuşulurken İmamoğlu ise 24 Balkan belediyesinin yeni bir işbirliği zemini oluşturmak, kentlerin ve bölgelerin geleceğine dönük yeni bir vizyon geliştirmek, büyük sorunların çözümünün, bölgesel işbirliği ve dayanışma yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı.
Bu yıl ilki düzenlenen zirveye dair Sputnik’in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, toplantıya dair gözlemlerini ve Balkan coğrafyasıyla İstanbul arasında kurulabilecek bağlar ile geleceğe dair planlarını anlattı.

‘Bağlar devam ediyor ama biz biraz Balkanlara daha geniş eksende bakıyoruz’

Sputnik’in, İzmir’deki Türkiye-Yunanistan Turizm Kongresi için İzmir’e gelen Yunan Kültür Bakanı’nın deniz yolundan bahsederek “Bu kadar güzel bir kent olan İzmir, mutlaka deniz yoluyla Selanik ile birleşmeli” sözlerini hatırlatması üzerine İstanbul için bir planın olup olmadığı sorusunu yanıtlayan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
“Bu kadar spesifik konulara girmiş değiliz ama elbette İzmir ve Selanik arasındaki bu süreci bende biliyorum. Hatta biraz önce Selanik Belediye Başkanı sohbetimizde Tunç Soyer'in ona selamını da ilettim. Bu ilişkinin böyle karşılıklı bir bağlantıya dönüşmesi de kıymetli. Zira Selanik- İzmir ilişkisi çok tarihi bir ilişkidir ve karşılıklı çok sık göçlerin olduğu, ailelerin birbiriyle çok şey paylaştığı, iki yakanın İzmir'i diye konuşulan bir kenttir Selanik. Bizimle olan bağlantısının bir başka maneviyatı da Atatürk'ün doğum yeri oluşu tabii. Bağlar devam ediyor ama biz biraz Balkanlara daha geniş eksende bakıyoruz. İki kentin birbirine daha hızlı ulaşımından başka konulara kadar, yarınlar bizim neler önümüze koyar bilemeyiz.”

‘Ben ısrarcı bir insanım, bunun peşini bırakmayacağımı şimdiden ifade edebilirim’

Balkan ülkelerinin sıklıkla bir araya gelemediğine ve tarihsel nedenlerle birbirinden uzak durarak yaşamasına rağmen tüm ülkeleri bir araya toplamanın da zorluğuna değinen İmamoğlu, bu isimleri nasıl bir araya getirdiğine değindi:
“Ben ısrarcı bir insanım. İnsanları birleştirmeyi seven biriyim. Bunun peşini bırakmayacağımı şimdiden ifade edebilirim. Görevim döneminde, görevimden sonra da, görevim her ne olursa olsun konunun takipçisi olmayı düşünüyorum. Bunu derinden de hissettiğimi söyleyebilirim. Aslında bana bu duyguyu hissettiren ve düşündüren de İstanbul'un demografik yapısı. İstanbul’da Balkanlar’ın her kültürünü, her inancını görebilir ve yaşayarak hissedebilirsiniz. Bütün ülkelerin izini İstanbul’da görmek mümkün ve bu muazzam bir kaynak. O zaman bu işi İstanbul başlatır ve hissettirirse, buradaki bağlantılar da oradaki bağlantıları tetikler ve zorlarsa, bunun olabileceğini ve yürüyebileceğini düşünmüştüm; yanılmadığımı da görüyorum. Arkadaşlarımla sıkı bir çalışma yaptık. Elbette bir araya getirmek ve buluşturmak kolay olmadı. Bu çok güçlü bir buluşma oldu. Sonrasının daha da güçleneceğini şimdiden görüyorum. Dediğim gibi herkes birbirini ve çevresini teşvik edecek. Arkadaşlarla konuşacağız, seneye Atina’da buluşmayı daha güçlü yapmak için gayret edeceğiz. Bir sonraki daha da güçlü olsun diye gayret edeceğiz. Dolayısıyla umarım bu kısa süren değil, iyi başlayan ve güçlü devam eden bir sürdürülebilir bölgesel bir işbirliğine dönüşür.”
Programın ilk günü İmamoğlu’nun rehberliğinde, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Kemerburgaz’daki Atık Yakma ve Biyometanizasyon Tesisleri’ni görüp bilgi aldıktan sonra, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nı gezen belediye başkanları, zirvenin son gününde ise ikili görüşmelerin ardından yapacakları sonuç değerlendirmeleriyle günün teknik programını tamamlayacak. İstanbul Boğazı’nı turlayarak tarihi mekanları ziyaret edecek olan delegeler, ayrıca kendilerine özel oluşturulan tarihi rotalara da katılarak İstanbul’u tanıyacak.
24 Balkan kentinin belediye başkanları İstanbul'da buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
TÜRKİYE
24 Balkan kentinin belediye başkanları İstanbul'da buluştu: Amaç bağları güçlendirmek
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