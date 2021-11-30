https://tr.sputniknews.com/20211130/belarus-lideri-lukasenko-nato-polonyaya-nukleer-silah-yerlestirirse-biz-de-rusyadan-isteriz-1051302313.html

Belarus lideri Lukaşenko: NATO, Polonya’ya nükleer silah yerleştirirse biz de Rusya’dan isteriz

Belarus lideri Lukaşenko: NATO, Polonya’ya nükleer silah yerleştirirse biz de Rusya’dan isteriz

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, NATO’nun Polonya’ya nükleer silah yerleştirmesi durumunda, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’den Belarus’a nükleer silah... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T18:36+0300

2021-11-30T18:36+0300

2021-11-30T18:36+0300

savunma

rusya

polonya

ukrayna

nato

aleksandr lukaşenko

jens stoltenberg

nükleer

kırım

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Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, bugün Rus haber ajansı RIA Novosti’ye verdiği röportajda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Almanya’nın nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda bu silahı Almanya’nın doğusunda olanlar dahil diğer Avrupa ülkelerine yerleştirecekleri yönündeki ifadesini değerlendirdi.Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ülkede kalan binlerce nükleer başlığın Rusya’ya tahliye edildiğini anımsatan Lukaşenko, “Bu durumda, Putin’e nükleer silahları Belarus’a iade etmesini önereceğim” ifadesini kullandı. Belarus lideri, hangi sistemlerden bahsettiği sorusu üzerine, “Bu konuda anlaşırız. Bu temasta en etkili olacak nükleer silah. Belarus olarak buna hazırız. Ben, gayretli bir sahip olarak hiçbir şey dağıtmadım. Tüm ambarlar yerinde duruyor” dedi.NATO’nun Polonya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna’daki tatbikatlarına dikkat çeken Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durumda bir başkomutan olarak ne yapmam gerekiyor? Provokasyonlara gelmemem gerekiyor, ama 1941’de olanın tekrarlanmaması için geleceği öngörmem gerekiyor. Stalin herkese, ‘provokasyonlara gelmeyin’ diyordu, Kremlin’den sinyaller gidiyordu, ama burada artık savaş başlamıştı. Bu yüzden bir plana ve burada, çatışma çıkarma yönündeki her türlü girişime tepki verecek ordu birliklerine sahip olmak zorundayım. Baltık ülkeleri, Polonya ve Ukrayna sınırında askerlerimiz hazır bulunmalı. Maalesef Ukraynalılar, NATO birliklerinin önünde koşuyor, her konuda olduğu gibi. Avrupa Birliği ve ABD’den önce Belarus uçakları için hava sahasını kapatan Ukrayna olmuştu. Bu konuda da ilk onlar davranıyor”'Kırım fiili ve hukuki olarak Rusya'nınLukaşenko, RIA Novosti’ye röportajında Kırım’la ilgili soruları da yanıtladı.Belarus lideri, “Kırım’ın fiili olarak Rusya’ya ait olduğunu hepimiz biliyorduk. Referandumdan sonra hukuki olarak da Kırım Rusya’nın oldu” dedi.Kırım ziyareti için davet aldığını anlatan Lukaşenko, “Kırım’ı ziyaret etmek benim hakkım. Kimin yönetimi altında olursa olsun bu benim de Kırım’ım. Kırım’a gideceğimiz konusunda Putin’le belli bir anlaşmamız var. Bunu üç kez konuştuk. Tarih konusunda o karar verecekti. Ben de, ne zaman davet edersiniz gelirim, dedim” ifadesini kullandı.Lukaşenko, Belarus’un bu bölgeyi Rusya’nın toprağı olarak tanımasıyla ilgili soru üzerine, “Eğer bir devlet başkanı geldiyse, üstelik bunu Rusya lideriyle birlikte yaptıysa bundan ala ne tanıma olabilir? Bunlar aynı şey. Elbette bu tanıma anlamına geliyor. Bu, ne ben ne Putin için sır değil. Bu var olmayan bir sorun. Benim ve Putin arasında böyle bir sorun yok” diye konuştu.

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rusya, polonya, ukrayna, nato, aleksandr lukaşenko, jens stoltenberg, nükleer, kırım