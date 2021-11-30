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Biden çifti, Gizli Servis ajanının gölgesinde kaldı: Videosu 2.4 milyon görüntülenme aldı
Biden çifti, Gizli Servis ajanının gölgesinde kaldı: Videosu 2.4 milyon görüntülenme aldı
ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın Şükran Günü nedeniyle bulundukları Massachusetts'te kendilerine eşlik eden Gizli Servis ajanlarından birine... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T10:27+0300
2021-11-30T10:33+0300
dünya
abd
ajan
james bond
abd gizli servis
tom cruise
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Nantucket sakinlerinden Matt, kenti ziyaret eden ABD Başkanı ve First lady'sini görüntülemek istedi. Ancak çektiği videoda yer alan bir Gizli Servis ajanı, Joe-Jill Biden çiftinden daha fazla ilgi çekti.Yakışıklılığı nedeniyle, James Bond filmlerinin unutulmaz oyuncusu Tom Cruise'a benzetilen ismi belirsiz ABD Gizli Servisi ajanı hakkında sosyal medya kullanıcıları, ajanın bu görev için 'fazla yakışıklı' olduğunu söylerken, kimileri ajanın ismini ve 'en önemlisi', bekar olup olmadığını sordu.Gizli Servis ajanının 'Matt' isimli bir TikTok kullanıcısı tarafından çekilen görüntüleri, kısa sürede 2.4 milyon kişi tarafından izlendi. Matt, videoyu paylaşırken, "BAŞKANI unutun. GİZLİ SERVİS harika görünüyor" ifadelerini not düştü.Biden çifti, Nantucket kentinde aileleriyle birlikte yürüyüşe çıktıkları esnada görüntülenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20170515/guneykore-yeni-devlet-baskani-koruma-1028471646.html
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abd, ajan, james bond, abd gizli servis, tom cruise

Biden çifti, Gizli Servis ajanının gölgesinde kaldı: Videosu 2.4 milyon görüntülenme aldı

10:27 30.11.2021 (güncellendi: 10:33 30.11.2021)
© REUTERS / TASOS KATOPODISABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın Şükran Günü nedeniyle bulundukları Massachusetts'te kendilerine eşlik eden Gizli Servis ajanlarından birine gösterilen ilgi sebebiyle gölgede kaldı.
ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın Şükran Günü nedeniyle bulundukları Massachusetts'te kendilerine eşlik eden Gizli Servis ajanlarından birine gösterilen ilgi sebebiyle gölgede kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / TASOS KATOPODIS
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ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın Şükran Günü nedeniyle bulundukları Massachusetts'te kendilerine eşlik eden Gizli Servis ajanlarından birine gösterilen ilgi sebebiyle gölgede kaldı. Tom Cruise ile karşılaştırılan Gizli Servis ajanının videosu, sosyal medyada 2.4 milyon görüntülenme topladı.
ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Nantucket sakinlerinden Matt, kenti ziyaret eden ABD Başkanı ve First lady'sini görüntülemek istedi. Ancak çektiği videoda yer alan bir Gizli Servis ajanı, Joe-Jill Biden çiftinden daha fazla ilgi çekti.
Yakışıklılığı nedeniyle, James Bond filmlerinin unutulmaz oyuncusu Tom Cruise'a benzetilen ismi belirsiz ABD Gizli Servisi ajanı hakkında sosyal medya kullanıcıları, ajanın bu görev için 'fazla yakışıklı' olduğunu söylerken, kimileri ajanın ismini ve 'en önemlisi', bekar olup olmadığını sordu.
Gizli Servis ajanının 'Matt' isimli bir TikTok kullanıcısı tarafından çekilen görüntüleri, kısa sürede 2.4 milyon kişi tarafından izlendi.
Matt, videoyu paylaşırken, "BAŞKANI unutun. GİZLİ SERVİS harika görünüyor" ifadelerini not düştü.
Biden çifti, Nantucket kentinde aileleriyle birlikte yürüyüşe çıktıkları esnada görüntülenmişti.
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