https://tr.sputniknews.com/20211130/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-midilli-yeni-varyantlar-asisizlik-yuzunden-cikiyor--1051282951.html

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Midilli: Yeni varyantlar aşısızlık yüzünden çıkıyor

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Midilli: Yeni varyantlar aşısızlık yüzünden çıkıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, tüm dünyayı yeniden alarma geçiren Omicron varyantıyla ilgili, özellikle aşı... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T11:56+0300

2021-11-30T11:56+0300

2021-11-30T11:56+0300

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bilim kurulu

omicron

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı'ndan Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, dünyayı yeniden seyahat kısıtlamalarına götürecek kadar endişe yaratan Omicron varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Midilli, yeni varyantın birçok açıdan "ürkütücü" olarak değerlendirildiğini, ancak dünyanın salgında artık hiçbir zaman en başa dönmeyeceğini, çünkü şu ana kadar milyarlarca insanın hastalığı geçirdiği ve aşılandığı hesaba katılınca, temel bir bağışıklığın söz konusu olduğunu söyledi. Ayrıca bilim dünyasının da koronavirüse dair çok daha fazla bilgi birikimi olduğunu vurguladı.'Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlarda ne olacak bilmiyoruz'"Omicron varyantının en dikkat çekici özelliği, spike proteininde çok sayıda mutasyon biriktirmiş olması" diyen Prof. Dr. Midilli, şu bilgileri verdi: 'İlk vakalar için ilk kaynak Afrika ülkeleri'Yavaş yavaş normalleşmeye başlamışken dünyayı yeniden endişelendiren bu yeni varyantın da ilk olarak "aşılamanın en düşük olduğu bölgelerden birinden" çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Midilli, özellikle aşı karşıtlarının iddialarının tam tersi olarak, baskın hale gelen mutasyonları aşıların değil, tüm dünyanın aşıya yeterince ulaşamamasının tetiklediğini vurguladı. Prof. Dr. Midilli, "Dünya nüfusunun eşit bir şekilde aşılanmamış olması yeni varyantların gelişimine daha iyi bir zemin hazırlıyor. Şu ana kadar 12 ülkede Omicron vakası saptanmış durumdaydı. Her an başka ülkeler de ekleniyor. Bunların çoğu seyahat sonrası dönüşlerden kaynaklanıyor. Asıl kaynak vakalar Afrika ülkeleri. Örneğin son olarak Kanada'da yakalanan vakaların Nijerya dönüşlü kişiler olduğu anlaşıldı" dedi.'Sınır kapatmak sürece zarar verir'Seyahat kısıtlaması ya da sınırların kapatılmasının kesinlikle çözüm olmayacağını da ekleyen Prof. Dr. Midilli, vakaların ilk kaynağı olan ülkelerin "cezalandırılır gibi" dünyadan izole edilmesinin tam tersine pandemi yönetimine zarar verebileceğine işaret etti ve "Bu ülkeler bir süre sonra verileri saklama yoluna gidebilir. Sınır kapatmak çok geçici bir önlem. Kısa vadede bile etkisiz hale geliyor. Yapılabilecek en mantıklı şey, herkese sınırda testi yapmak ve riskli ülkelerden gelenleri bir süre karantinaya almak dedi. Son haftalarda pek çok Avrupa ülkesini tek tek kapanmaya götüren vaka artışlarının Omicron varyantı nedeniyle olmadığını da belirten Prof. Dr. Midilli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Almanya, Hollanda, Çekoslavakya, Fransa'da ciddi vaka artışları var biliyorsunuz. Ama bunlar tümüyle Delta'ya bağlı. Bunu biliyoruz çünkü bu ülkeler zaten yeterince genomik sekanslama ve sürveyans (salgın izlemi) yapıyor" dedi.'Artık temel bağışıklığımız var'En kötü senaryoda bile yani Omicron varyantının aşılardan ya da bağışıklık antikorlarından kaçan, daha fazla bulaştırıcılıkta bir varyant olduğuna dair veriler kesinleşse bile dünyanın salgında tamamen en başa dönmeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Kenan Midilli, "Hem hastalığı geçirmiş insan sayısı çok fazla, hem de aşılanmış insan sayısı pandeminin başlangıcına göre kıyaslanmayacak ölçüde yüksek. Bunların sağladığı kısmı bağışıklık var. Yani artık temel bir bağışıklığımız olacak. Dolayısıyla ağır hastalık ve ölümlerin pandeminin ilk günlerindeki gibi olmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.'PCR testlerinin değişmesine gerek yok'Her yeni varyanttan sonra PCR testleriyle ilgili kaygıların da oluştuğunu anlatan Prof. Dr. Midilli, test güvenirlikleri açısından da şu bilgileri verdi: 'Tehdit ikiye katlandı aşılanmak daha da önemli'Omicron varyantının Türkiye için "henüz" kapıdaki tehdit olmadığını ve asıl "evdeki" tehdit için bir an önce önlem almak gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Midilli, aşılamanın önemine bir kez daha değindi ve sözlerini şöyle noktaladı:

https://tr.sputniknews.com/20211130/moderna-ceosu-mevcut-asilar-omicrona-karsi-daha-az-etkili-yeni-asi-gelistirmek-aylar-surebilir-1051277797.html

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