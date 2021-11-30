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Bill Cosby davasındaki mahkumiyeti bozma kararı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşındı
Bill Cosby davasındaki mahkumiyeti bozma kararı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşındı
ABD'de, cinsel saldırı suçlarından hapis yattıktan sonra hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakılan komedyen ve televizyon yıldızı Bill... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T05:18+0300
2021-11-30T05:18+0300
yaşam
abd
cinsel taciz
abd yüksek mahkemesi
dava
bill cosby
mahkumiyet
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Cinsel saldırı davasına bakan Montgomery Savcılığı, ABD Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, tartışmalı bozma kararında bir basın bülteninin dokunulmazlık anlaşması olarak kabul gördüğünü belirtip, bunun ileride tehlikeli bir içtihat oluşturabileceğinden yola çıkarak, kararın gözden geçirilmesini talep etti.Avukatları ünlü yıldızın, 2006 yılında kendisini cinsel tacizle suçlayan bir kadının açtığı dava için ifade verirken, savcının hiçbir zaman hüküm giymeyeceği konusunda kendisine garanti vermiş olduğunu düşünerek bazı itiraflarda bulunduğunu, oysa yapılan dokunulmazlık anlaşması gereği yıldız hakkında dava açılmaması gerektiğini savunuyorlardı.Ancak Cosby'nin ifade sırasında bazı kadınlara alkol ve uyuşturucu verdiğini kabul etmesi, daha sonra açılan iki davada aleyhinde delil olarak kullanılmıştı.Yıldıza bu yönde bir telkinde bulunulduğuna dair tek yazılı kanıt ise 2005 yılında dönemin savcısı Bruce Castor'un yayınladığı bir basın bülteninde bulunan, yıldızın tutuklanması için yeterli kanıt bulunmadığı yönündeki ifadeydi.Castor'un yerine gelen savcılar, basın bülteninin süresiz bir dokunulmazlık anlaşması yerine geçmediğine karar vererek iddialarla ilgili yeni delilleri toplamış ve 2015 yılında Cosby'nin tutuklanmasını talep etmişlerdi.84 yaşındaki Cosby, Andrea Constand adlı spor yöneticisine uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunmaktan 2018'de suçlu bulunmuş ve haziranda serbest bırakılana kadar yaklaşık 3 yıl hapishanede kalmıştı.Yapılan başvuruların yüzde 1'inden azını kabul eden ABD Yüksek Mahkemesi'nin, savcılığın bu talebini gözden geçirmeyi kabul etmeyebileceği, ancak mahkemenin son dönemlerde ünlü isimlere karşı cinsel taciz iddiaları karşısındaki tavrını belirleyeceği için sürecin ilgiyle takip edileceği değerlendiriliyor.Yüksek Mahkeme yargıçları Clarence Thomas ve Brett Kavanaugh, adaylık süreçleri sırasında cinsel tacizle suçlanmışlardı.
https://tr.sputniknews.com/20210703/bill-cosby-nasil-serbest-kaldi-1044879171.html
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abd, cinsel taciz, abd yüksek mahkemesi, dava, bill cosby, mahkumiyet

Bill Cosby davasındaki mahkumiyeti bozma kararı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşındı

05:18 30.11.2021
© REUTERS / Mark MakelaBill Cosby
Bill Cosby - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Mark Makela
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ABD'de, cinsel saldırı suçlarından hapis yattıktan sonra hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakılan komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby davasının savcıları, mahkumiyeti bozma kararını ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı.
Cinsel saldırı davasına bakan Montgomery Savcılığı, ABD Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, tartışmalı bozma kararında bir basın bülteninin dokunulmazlık anlaşması olarak kabul gördüğünü belirtip, bunun ileride tehlikeli bir içtihat oluşturabileceğinden yola çıkarak, kararın gözden geçirilmesini talep etti.
Avukatları ünlü yıldızın, 2006 yılında kendisini cinsel tacizle suçlayan bir kadının açtığı dava için ifade verirken, savcının hiçbir zaman hüküm giymeyeceği konusunda kendisine garanti vermiş olduğunu düşünerek bazı itiraflarda bulunduğunu, oysa yapılan dokunulmazlık anlaşması gereği yıldız hakkında dava açılmaması gerektiğini savunuyorlardı.
Ancak Cosby'nin ifade sırasında bazı kadınlara alkol ve uyuşturucu verdiğini kabul etmesi, daha sonra açılan iki davada aleyhinde delil olarak kullanılmıştı.
Yıldıza bu yönde bir telkinde bulunulduğuna dair tek yazılı kanıt ise 2005 yılında dönemin savcısı Bruce Castor'un yayınladığı bir basın bülteninde bulunan, yıldızın tutuklanması için yeterli kanıt bulunmadığı yönündeki ifadeydi.
Castor'un yerine gelen savcılar, basın bülteninin süresiz bir dokunulmazlık anlaşması yerine geçmediğine karar vererek iddialarla ilgili yeni delilleri toplamış ve 2015 yılında Cosby'nin tutuklanmasını talep etmişlerdi.
84 yaşındaki Cosby, Andrea Constand adlı spor yöneticisine uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunmaktan 2018'de suçlu bulunmuş ve haziranda serbest bırakılana kadar yaklaşık 3 yıl hapishanede kalmıştı.
Yapılan başvuruların yüzde 1'inden azını kabul eden ABD Yüksek Mahkemesi'nin, savcılığın bu talebini gözden geçirmeyi kabul etmeyebileceği, ancak mahkemenin son dönemlerde ünlü isimlere karşı cinsel taciz iddiaları karşısındaki tavrını belirleyeceği için sürecin ilgiyle takip edileceği değerlendiriliyor.
Yüksek Mahkeme yargıçları Clarence Thomas ve Brett Kavanaugh, adaylık süreçleri sırasında cinsel tacizle suçlanmışlardı.
Bill Cosby - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2021
DÜNYA
Bill Cosby nasıl serbest kaldı?
3 Temmuz, 11:47
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