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Birleşmiş Milletler'e göre dünya nüfusunun yüzde 37'si hâlâ 'çevrimdışı'
Birleşmiş Milletler'e göre dünya nüfusunun yüzde 37'si hâlâ 'çevrimdışı'
Birleşmiş Milletler'in (BM) bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanında uzmanlaşmış kuruluşu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), dünya nüfusunun... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T18:55+0300
2021-11-30T18:55+0300
dünya
bm
rapor
internet
çevrimiçi
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ITU, dünyada internet kullanımına ilişkin yeni verileri içeren raporu açıkladı.Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan kapanmalarla internet kullanımının yaygınlaştığı vurgulanan raporda ancak dünyanın en fakir ülkelerinin bu konuda hala çok geride kaldığı bilgisi paylaşıldı.ITU raporu, internet kullanan tahmini insan sayısının 2019'da 4.1 milyardan 2021'de 4.9 milyara çıkmasıyla internet kullanımında güçlü küresel büyümeyi ortaya koydu.İnternet kullanımındaki artışın küresel kalkınma için iyi bir haber olduğu belirtilen raporda, bununla birlikte bu rakamların dünya genelinde internet kullanımı konusunda büyük eşitsizlik olduğunu doğruladığı aktarıldı.Halen çevrimdışı 2.9 milyar insanın tahminen yüzde 96'sının gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı belirtilen raporda, 4.9 milyar internet kullanıcısının da yüz milyonlarcasının internete nadiren bağlandığı ve bağlantı hızlarının düşük olduğu kaydedildi.Rapora ilişkin açıklama yapan ITU Genel Sekreteri Houlin Zhao, "Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi şu anda çevrimiçiyken herkesin internete bağlanması için yapılacak daha çok şey var." ifadesini kullandı.Zhao, çevrim dışı 2.9 milyar insanın internet kullanabilmesini sağlayabilmek adına tüm taraflarla birlikte çalışacaklarının sözünü verdi.
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bm, rapor, internet, çevrimiçi

Birleşmiş Milletler'e göre dünya nüfusunun yüzde 37'si hâlâ 'çevrimdışı'

18:55 30.11.2021
© Flickrİnternet - alışveriş
İnternet - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© Flickr
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Birleşmiş Milletler'in (BM) bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanında uzmanlaşmış kuruluşu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), dünya nüfusunun tahmini yüzde 37'sine tekabül eden 2.9 milyar insanın hâlâ interneti hiç kullanmadığını bildirdi.
ITU, dünyada internet kullanımına ilişkin yeni verileri içeren raporu açıkladı.
Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan kapanmalarla internet kullanımının yaygınlaştığı vurgulanan raporda ancak dünyanın en fakir ülkelerinin bu konuda hala çok geride kaldığı bilgisi paylaşıldı.
ITU raporu, internet kullanan tahmini insan sayısının 2019'da 4.1 milyardan 2021'de 4.9 milyara çıkmasıyla internet kullanımında güçlü küresel büyümeyi ortaya koydu.
İnternet kullanımındaki artışın küresel kalkınma için iyi bir haber olduğu belirtilen raporda, bununla birlikte bu rakamların dünya genelinde internet kullanımı konusunda büyük eşitsizlik olduğunu doğruladığı aktarıldı.
Halen çevrimdışı 2.9 milyar insanın tahminen yüzde 96'sının gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı belirtilen raporda, 4.9 milyar internet kullanıcısının da yüz milyonlarcasının internete nadiren bağlandığı ve bağlantı hızlarının düşük olduğu kaydedildi.
Rapora ilişkin açıklama yapan ITU Genel Sekreteri Houlin Zhao, "Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi şu anda çevrimiçiyken herkesin internete bağlanması için yapılacak daha çok şey var." ifadesini kullandı.
Zhao, çevrim dışı 2.9 milyar insanın internet kullanabilmesini sağlayabilmek adına tüm taraflarla birlikte çalışacaklarının sözünü verdi.
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