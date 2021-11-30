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Bodrum'da fırtına: 1 tekne karaya oturdu, iskeleler yerinden söküldü
Bodrum'da fırtına: 1 tekne karaya oturdu, iskeleler yerinden söküldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle demir atan bir tekne sürüklenerek karaya oturdu. Denizde oluşan dev dalgaların aşındırdığı iskeleler... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T22:16+0300
2021-11-30T22:16+0300
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bodrum
lodos
fırtına
tekne
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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısının yapıldığı bölgeler arasında bulunan Bodrum'da sabah saatlerinde fırtına etkisini göstermeye başladı.Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi.Fırtına nedeniyle Yalıkavak'ta demirleyen bir tekne sürüklenerek karaya oturdu. Teknede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çekici ve dalgıç yardımıyla tekneyi kurtarmak için ekipler bölgede çalışma başlattı.Yazın yerli ve yabancı turistin güneşlendiği kumsallar ise dev dalgaların arasında kaybolurken, birçok iskele yerinden söküldü.Dalgaların boyu yer yer 3 metreyi geçerken, parçalanan iskelelere ait tahta parçaları sahil boyunca yayıldı. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitireceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211130/kocaeli-valiligi-siddetli-ruzgar-ve-firtinada-2-kisi-oldu-287-olaya-mudahale-edildi-1051306670.html
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bodrum, lodos, fırtına, tekne

Bodrum'da fırtına: 1 tekne karaya oturdu, iskeleler yerinden söküldü

22:16 30.11.2021
© DHA / Fırat AkayMuğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle demir atan bir tekne sürüklenerek karaya oturdu. Denizde oluşan dev dalgaların aşındırdığı iskeleler de yerinden söküldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle demir atan bir tekne sürüklenerek karaya oturdu. Denizde oluşan dev dalgaların aşındırdığı iskeleler de yerinden söküldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© DHA / Fırat Akay
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle demir atan bir tekne sürüklenerek karaya oturdu. Denizde oluşan dev dalgaların aşındırdığı iskeleler de yerinden söküldü.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısının yapıldığı bölgeler arasında bulunan Bodrum'da sabah saatlerinde fırtına etkisini göstermeye başladı.
Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle Yalıkavak'ta demirleyen bir tekne sürüklenerek karaya oturdu. Teknede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çekici ve dalgıç yardımıyla tekneyi kurtarmak için ekipler bölgede çalışma başlattı.
Yazın yerli ve yabancı turistin güneşlendiği kumsallar ise dev dalgaların arasında kaybolurken, birçok iskele yerinden söküldü.
Dalgaların boyu yer yer 3 metreyi geçerken, parçalanan iskelelere ait tahta parçaları sahil boyunca yayıldı. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitireceği belirtildi.
Lodos - Kocaeli - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
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