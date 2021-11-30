https://tr.sputniknews.com/20211130/brent-petrolun-varil-fiyati-69-dolarin-altina-dustu-1051306959.html

Brent petrolün varil fiyatı 69 doların altına düştü

Brent petrolün varil fiyatı 69 doların altına düştü

Brent tipi ham petrolün fiyatı 24 Ağustos’tan bu yana ilk kez varil başına 69 doların altına düştü. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T22:00+0300

2021-11-30T22:00+0300

2021-11-30T22:00+0300

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petrol fiyatları

brent petrolün varil fiyatı

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opec+

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Küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 5 oranında azalırken, Brent tipi ham petrolün fiyatı 24 Ağustos'tan bu yana ilk kez varil başına 69 doların altına düştü.Bugün Saat 19.59 (TSİ) itibarıyla Brent tipi ham petrolün şubat vadeli işlemleri yüzde 5.46 düşüşle varil başına 69.23 dolara, WTI tipi ham petrolün ocak vadeli işlemleri de yüzde 5.4 düşüşle 66.15 dolara geriledi.Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı Omicron'un tehlikeli olduğunun kanıtlanması durumunda dünya genelinde yeni kısıtlamalar uygulanacağını belirten uzmanlar, bu durumun kaçınılmaz olarak küresel petrol talebini azaltacağı ve OPEC + ülkelerinin ocak ayında petrol üretimini durdurabileceğini belirtiliyor.OPEC+ ülkeleri, Kovid-19 pandemisinin neden olduğu petrol talebindeki düşüş nedeniyle geçen mayıs ayından itibaren petrol üretiminin günlük 9.7 milyon varil düzeyinde azaltılması konusunda mutabık kalmıştı.Piyasaların istikrar kazanmaya başlamasıyla birlikte günlük petrol üretimini artırma kararı alan OPEC+, 2021'in ağustos ayından itibaren üretimi her ay için günlük 400 bin varil artırarak, 2022 yılının eylül ayı sonuna kadar üretimi azaltma taahhüdünden vazgeçileceğini açıklamıştı.

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petrol fiyatları, brent petrolün varil fiyatı, wti petrolü, opec+