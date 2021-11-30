https://tr.sputniknews.com/20211130/brezilya-sputnik-v-asisini-dsonun-tanimasinin-hemen-ardindan-otomatikman-taniyacagiz-1051299490.html
Brezilya: Sputnik V aşısını DSÖ'nün tanımasının hemen ardından otomatikman tanıyacağız
Brezilya: Sputnik V aşısını DSÖ'nün tanımasının hemen ardından otomatikman tanıyacağız
Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França, ülkesinin Rus Sputnik V aşısının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanınmasının hemen ardından... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T17:22+0300
2021-11-30T17:22+0300
2021-11-30T17:22+0300
koronavirüs
rusya
brezilya
dünya sağlık örgütü (dsö)
koronavirüs aşısı
sputnik v
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan França, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısını, DSÖ’nün tanımasının hemen ardından otomatikman tanıyacağını belirtti.França, “Sayın Lavrov ile birlikte, mevcut iddiaları ortadan kaldırmak için düzenleyici kurumlarımız arasındaki tutumları birbirine yakınlaştırmamız gerektiği sonucuna vardık” dedi.Brezilya ve Rus ilaç şirketlerinin uzun süredir birbirleriyle işbirliği yaptıklarına vurgu yapan França, “Brezilya Sağlık Denetleme Kurumu'ndan teknik bir heyet geçtiğimiz günlerde Rusya'yı ziyaret etti. Ziyaret sonucunda heyetin Brezilya'da Rus Sputnik V aşısının kullanımına ilişkin raporu şartlı olarak kabul edildi” diye konuştu.França, Rus Sputnik aşısının DSÖ tarafından tanınmasının hemen ardından, Brezilya'da tanınmasının otomatik olarak gerçekleşeceğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211130/cinde-yilda-150-milyon-dozdan-fazla-sputnik-v-asisi-uretilecek-1051288925.html
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rusya, brezilya, dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs aşısı, sputnik v
Brezilya: Sputnik V aşısını DSÖ'nün tanımasının hemen ardından otomatikman tanıyacağız
Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França, ülkesinin Rus Sputnik V aşısının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanınmasının hemen ardından otomatik olarak tanıyacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan França, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısını, DSÖ’nün tanımasının hemen ardından otomatikman tanıyacağını belirtti.
França, “Sayın Lavrov ile birlikte, mevcut iddiaları ortadan kaldırmak için düzenleyici kurumlarımız arasındaki tutumları birbirine yakınlaştırmamız gerektiği sonucuna vardık” dedi.
Brezilya ve Rus ilaç şirketlerinin uzun süredir birbirleriyle işbirliği yaptıklarına vurgu yapan França, “Brezilya Sağlık Denetleme Kurumu'ndan teknik bir heyet geçtiğimiz günlerde Rusya'yı ziyaret etti. Ziyaret sonucunda heyetin Brezilya'da Rus Sputnik V aşısının kullanımına ilişkin raporu şartlı olarak kabul edildi” diye konuştu.
França, Rus Sputnik aşısının DSÖ tarafından tanınmasının hemen ardından, Brezilya'da tanınmasının otomatik olarak gerçekleşeceğini kaydetti.