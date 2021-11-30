https://tr.sputniknews.com/20211130/budo-ve-ido-seferleri-iptal-edildi-1051278198.html

BUDO ve İDO seferleri iptal edildi

BUDO ve İDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları yüzünden iptal edildi. BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde:BUDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.İDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamada ise şöyle denildi:07:15 Bursa- Yenikapı seferi08:30 Bursa- Armutlu- Armutlu Tatil Köyü- Yenikapı- Kadıköy seferi10:30 Bursa- Yenikapı- Kadıköy- Kabataş seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir.

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