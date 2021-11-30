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https://tr.sputniknews.com/20211130/cinde-insaat-alaninda-antik-mezar-bulundu-1051301403.html
Çin'de inşaat alanında antik mezar bulundu
Çin'de inşaat alanında antik mezar bulundu
Çin’in Hebei eyaletinde bir inşaat alanında yüzlerce yıllık antik mezar bulundu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T18:05+0300
2021-11-30T18:05+0300
2021-11-30T18:05+0300
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çin
antik
hebei
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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qiuxian bölgesinde bir inşaat alanında antik mezar keşfedildi.Çin'de 1368-1644 yılları arasında hüküm sürmüş Ming Hanedanı dönemine ait olduğu düşünülen antik mezarda, içinde iskeletlerin olduğu 2 tabut olduğu belirtildi.Sekizgen şekilde tuğlalardan inşa edilen mezarda ayrıca, zarar görmemiş 4 beyaz seramik tabak ile mavi ve beyaz desenli bir porselen kase bulunduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211122/perre-antik-kentindeki-kazilarda-1500-yillik-ekmek-firini-yapisi-bulundu-1051043411.html
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çin, antik, hebei, keşif, mezar
Çin'de inşaat alanında antik mezar bulundu
Çin’in Hebei eyaletinde bir inşaat alanında yüzlerce yıllık antik mezar bulundu.
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qiuxian bölgesinde bir inşaat alanında antik mezar keşfedildi.
Çin'de 1368-1644 yılları arasında hüküm sürmüş Ming Hanedanı dönemine ait olduğu düşünülen antik mezarda, içinde iskeletlerin olduğu 2 tabut olduğu belirtildi.
Sekizgen şekilde tuğlalardan inşa edilen mezarda ayrıca, zarar görmemiş 4 beyaz seramik tabak ile mavi ve beyaz desenli bir porselen kase bulunduğu kaydedildi.