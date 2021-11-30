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Çin'de inşaat alanında antik mezar bulundu
Çin'de inşaat alanında antik mezar bulundu
Çin’in Hebei eyaletinde bir inşaat alanında yüzlerce yıllık antik mezar bulundu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T18:05+0300
2021-11-30T18:05+0300
yaşam
çin
antik
hebei
keşif
mezar
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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qiuxian bölgesinde bir inşaat alanında antik mezar keşfedildi.Çin'de 1368-1644 yılları arasında hüküm sürmüş Ming Hanedanı dönemine ait olduğu düşünülen antik mezarda, içinde iskeletlerin olduğu 2 tabut olduğu belirtildi.Sekizgen şekilde tuğlalardan inşa edilen mezarda ayrıca, zarar görmemiş 4 beyaz seramik tabak ile mavi ve beyaz desenli bir porselen kase bulunduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211122/perre-antik-kentindeki-kazilarda-1500-yillik-ekmek-firini-yapisi-bulundu-1051043411.html
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çin, antik, hebei, keşif, mezar

Çin'de inşaat alanında antik mezar bulundu

18:05 30.11.2021
© İHAÇin'de inşaat alanında antik mezar bulundu
Çin'de inşaat alanında antik mezar bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© İHA
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Çin’in Hebei eyaletinde bir inşaat alanında yüzlerce yıllık antik mezar bulundu.
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qiuxian bölgesinde bir inşaat alanında antik mezar keşfedildi.
Çin'de 1368-1644 yılları arasında hüküm sürmüş Ming Hanedanı dönemine ait olduğu düşünülen antik mezarda, içinde iskeletlerin olduğu 2 tabut olduğu belirtildi.
Sekizgen şekilde tuğlalardan inşa edilen mezarda ayrıca, zarar görmemiş 4 beyaz seramik tabak ile mavi ve beyaz desenli bir porselen kase bulunduğu kaydedildi.
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