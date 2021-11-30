https://tr.sputniknews.com/20211130/cinde-insaat-alaninda-antik-mezar-bulundu-1051301403.html

Çin'de inşaat alanında antik mezar bulundu

Çin'de inşaat alanında antik mezar bulundu

Çin’in Hebei eyaletinde bir inşaat alanında yüzlerce yıllık antik mezar bulundu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T18:05+0300

2021-11-30T18:05+0300

2021-11-30T18:05+0300

yaşam

çin

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hebei

keşif

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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qiuxian bölgesinde bir inşaat alanında antik mezar keşfedildi.Çin'de 1368-1644 yılları arasında hüküm sürmüş Ming Hanedanı dönemine ait olduğu düşünülen antik mezarda, içinde iskeletlerin olduğu 2 tabut olduğu belirtildi.Sekizgen şekilde tuğlalardan inşa edilen mezarda ayrıca, zarar görmemiş 4 beyaz seramik tabak ile mavi ve beyaz desenli bir porselen kase bulunduğu kaydedildi.

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çin, antik, hebei, keşif, mezar