https://tr.sputniknews.com/20211130/cinde-yilda-150-milyon-dozdan-fazla-sputnik-v-asisi-uretilecek-1051288925.html
Çin’de yılda 150 milyon dozdan fazla Sputnik V aşısı üretilecek
Çin’de yılda 150 milyon dozdan fazla Sputnik V aşısı üretilecek
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Çin’deki fabrikalarda yılda 150 milyon dozdan fazla Sputnik V koronavirüs aşısının üretilmesini bekliyor. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T13:53+0300
2021-11-30T13:53+0300
2021-11-30T13:53+0300
koronavirüs
rusya
çin
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üretim
çin halk cumhuriyeti
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
sputnik v
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
seri üretim
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın açıklamada, “RDIF Çin’deki fabrikalarda 150 milyon dozdan fazla aşının üretilmesini bekliyor. 6 üreticiyle anlaşma imzalandı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre bazı tesislerde test serileri üretildi ve bunlar Gamaleya Araştırma Merkezi’nin kalite kontrol sistemi ile onaylandı. Bu da üretimin artırılmasına olanak veriyor.Bu açıklamalar, Rusya-Çin Yatırım İşbirliği Komisyonu’nun 8. toplantısının ardından yapıldı.RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, toplantıda ayrıca Sputnik aşısı ile Çin aşılarının farklı kombinasyonlarına ilişkin ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi olasılığının ele alındığını söyledi.Dmitriyev, Arjantin’de Rus Sputnik Light aşısının farklı aşılarla kombinasyonu hakkında yürütülen araştırmaların sonuçlarına da değindi.Dmitriyev, “Arjantin’deki aşı kombinasyonu araştırmaları Sputnik Light aşısının Sinopharm aşısının antikor ve T-hücresi yanıtını 10 kat artırdığını gösterdi” ifadelerini kullandı.RDIF nisan ayında Çin ilaç şirketi Hualan Biological Bacterin Inc. şirketi ile Çin’de 100 milyon dozdan fazla aşının üretimi için anlaşıldığını duyurmuştu.Sputnik V aşısı şu anda 71 ülkede tescillenmiş durumda. Bu ülkelerin toplam nüfusu 4 milyara tekabül ediyor. Aşı henüz Çin’de kullanım onayı almış değil.
https://tr.sputniknews.com/20211126/gintsburg-kovid-19un-yeni-varyantina-karsi-en-etkili-asi-muhtemelen-sputnik-v-olacak-1051191565.html
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rusya, çin, açıklama, üretim, çin halk cumhuriyeti, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, seri üretim
Çin’de yılda 150 milyon dozdan fazla Sputnik V aşısı üretilecek
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Çin’deki fabrikalarda yılda 150 milyon dozdan fazla Sputnik V koronavirüs aşısının üretilmesini bekliyor.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın açıklamada, “RDIF Çin’deki fabrikalarda 150 milyon dozdan fazla aşının üretilmesini bekliyor. 6 üreticiyle anlaşma imzalandı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre bazı tesislerde test serileri üretildi ve bunlar Gamaleya Araştırma Merkezi’nin kalite kontrol sistemi ile onaylandı. Bu da üretimin artırılmasına olanak veriyor.
Bu açıklamalar, Rusya-Çin Yatırım İşbirliği Komisyonu’nun 8. toplantısının ardından yapıldı.
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, toplantıda ayrıca Sputnik aşısı ile Çin aşılarının farklı kombinasyonlarına ilişkin ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi olasılığının ele alındığını söyledi.
Dmitriyev, Arjantin’de Rus Sputnik Light aşısının farklı aşılarla kombinasyonu hakkında yürütülen araştırmaların sonuçlarına da değindi.
Dmitriyev, “Arjantin’deki aşı kombinasyonu araştırmaları Sputnik Light aşısının Sinopharm aşısının antikor ve T-hücresi yanıtını 10 kat artırdığını gösterdi” ifadelerini kullandı.
RDIF nisan ayında Çin ilaç şirketi Hualan Biological Bacterin Inc. şirketi ile Çin’de 100 milyon dozdan fazla aşının üretimi için anlaşıldığını duyurmuştu.
Sputnik V aşısı şu anda 71 ülkede tescillenmiş durumda. Bu ülkelerin toplam nüfusu 4 milyara tekabül ediyor. Aşı henüz Çin’de kullanım onayı almış değil.