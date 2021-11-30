https://tr.sputniknews.com/20211130/cinsel-saldiri-suclamasiyla-yargilanan-marilyn-mansonin-evine-polis-baskini-1051287539.html

Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Marilyn Manson'ın evine polis baskını

Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Marilyn Manson'ın evine polis baskını

Los Angeles Şerif Departmanı, pazartesi günü sabah saatlerinde, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan ABD'li müzisyen Marilyn Manson'ın (Brian Hugh Warner)... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T13:37+0300

2021-11-30T13:37+0300

2021-11-30T13:44+0300

yaşam

abd

los angeles

polis

cinsel saldırı

dava

marilyn manson

baskın

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ABD'li şarkıcı Marilyn Manson'ın cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili hukuki sorunları sürüyor.Los Angeles Şerif Departmanı, 52 yaşındaki müzisyenin Los Angeles'taki evi için pazartesi günü bir arama emri çıkardıklarını ve o sabah bir arama yaptıklarını doğruladı.Aramanın, 3 kez Altın Küre adayı olan Evan Rachel Wood da dahil olmak üzere 15'ten fazla kadın tarafından cinsel saldırı ve fiziksel tacizle suçlanan ve asıl adı 'Brian Hugh Warner' olan Manson hakkında devam eden soruşturmalarla bağlantılı olduğu bildirildi.Dedektiflerin, savcılığa getirilmeden önce incelemeye sunulacak medya depolama birimlerine ve sabit disklere zorla girdiklerini ve el koyduğunu ilk bildiren TMZ'ye göre, pazartesi günkü baskın sırasında Manson evde değildi.Manson şu anda, eski kız arkadaşı Ashley Morgan Smithline ve Game of Thrones oyuncusu Esmé Bianco da dahil olmak üzere, kendisi tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden kadınların açmış olduğu 3 ayrı davayla karşı karşıya.'Jane Doe' tarafından açılan dördüncü bir cinsel taciz davası, Eylül ayında, kendisini suçlayan kişinin iddialarının zaman aşımına uğraması nedeniyle mahkeme tarafından reddedilmişti.'Gerçekliğin korkunç çarpıtmaları'Daha önce ABD'li müzisyen, kendisi hakkındaki tüm cinsel saldırı ve fiziksel taciz iddialarını inkar etmişti.Manson, daha önce Instagram'da kendisine yöneltilen suçlamalara değinerek, 'yakın ilişkilerinin her zaman benzer düşünen ortaklarla tamamen rızaya dayalı olduğunu' söylemiş ve kadınların iddialarını 'gerçekliğin korkunç çarpıtmaları' olarak nitelendirmişti.

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abd, los angeles, polis, cinsel saldırı, dava, marilyn manson, baskın