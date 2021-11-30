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https://tr.sputniknews.com/20211130/cumhurbaskani-erdogan-bu-aksam-trt-ortak-yayinina-katilacak-1051286913.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam TRT ortak yayınına katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam TRT ortak yayınına katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam 22.00'de TRT yayınına konuk olacak. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T13:14+0300
2021-11-30T13:14+0300
2021-11-30T13:14+0300
politika
recep tayyip erdoğan
trt
euro
dolar
merkez bankası
cumhurbaşkanı
ekonomi
faiz
ortak yayın
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam 22.00'de TRT ortak yayınına katılacak.Erdoğan'ın yayında; ekonomideki gelişmeler, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yeni dönem ile Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki adımlar gibi konuları ele alması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211129/erdogan-ben-faizin-yukseltilmesini-savunmadim-savunmayacagim-1051250439.html
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recep tayyip erdoğan, trt, euro, dolar, merkez bankası, cumhurbaşkanı, ekonomi, faiz, ortak yayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam TRT ortak yayınına katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam 22.00'de TRT yayınına konuk olacak.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan bu akşam 22.00'de TRT ortak yayınına katılacak.
Erdoğan'ın yayında;
ekonomideki gelişmeler, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yeni dönem ile Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki adımlar gibi konuları ele alması bekleniyor.