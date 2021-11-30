https://tr.sputniknews.com/20211130/cumhurbaskani-erdogan-bu-aksam-trt-ortak-yayinina-katilacak-1051286913.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam TRT ortak yayınına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam TRT ortak yayınına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam 22.00'de TRT yayınına konuk olacak. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T13:14+0300

2021-11-30T13:14+0300

2021-11-30T13:14+0300

politika

recep tayyip erdoğan

trt

euro

dolar

merkez bankası

cumhurbaşkanı

ekonomi

faiz

ortak yayın

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam 22.00'de TRT ortak yayınına katılacak.Erdoğan'ın yayında; ekonomideki gelişmeler, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yeni dönem ile Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki adımlar gibi konuları ele alması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211129/erdogan-ben-faizin-yukseltilmesini-savunmadim-savunmayacagim-1051250439.html

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recep tayyip erdoğan, trt, euro, dolar, merkez bankası, cumhurbaşkanı, ekonomi, faiz, ortak yayın