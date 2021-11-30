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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 Aralık tarihlerinde Katar'a gidecek. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T16:44+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretinin tarihi belli oldu. Erdoğan'ın , 6-7 Aralık tarihlerinde Katar'a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Öte yandan, Erdoğan, Şubat ayında da BAE'ye iade-i ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.
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recep tayyip erdoğan, katar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek

16:44 30.11.2021 (güncellendi: 17:05 30.11.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 Aralık tarihlerinde Katar'a gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretinin tarihi belli oldu.
Erdoğan'ın , 6-7 Aralık tarihlerinde Katar'a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Öte yandan, Erdoğan, Şubat ayında da BAE'ye iade-i ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.
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