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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zengini zengin yapan model faizciliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zengini zengin yapan model faizciliktir
Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zengini zengin yapan model faizciliktir" dedi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T22:14+0300
2021-11-30T22:52+0300
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TRT ortak yayınında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, trt, canlı yayın, son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zengini zengin yapan model faizciliktir

22:14 30.11.2021 (güncellendi: 22:52 30.11.2021)
© Fotoğraf : TRT HaberCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© Fotoğraf : TRT Haber
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Ayrıntılar geliyor
Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zengini zengin yapan model faizciliktir" dedi.
TRT ortak yayınında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Ekonomi 3. çeyrekte de büyüdü. Faizi düşürmek suretiyle biz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile büyümeyi sağlayacağız.
Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz .
Yıl sonu büyüme beklentimiz, 10'u bulacağız. Bizim tahminimiz asgari 10 ama üzerine de çıkabilir.
Üretim yatırımını destekleyeceğiz. 11 bin firmamızın krediden faydalanmasını sağlayacağız. Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmak.
İki önemli destek paketi hazırladık. 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza yeni istihdam için 100 bin liraya kadar krediye erişim sağlıyoruz.
Büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz ve biz bu sarmaldan çıkacağız.
Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz.
Başbakan olarak talimatı verdim ve 6 sıfırı attık. Sonra onunla övünmeye başladılar. Benzer birçok ekonomik kararın altında benim imzam var. Sen benim bir bakanımsın sen karar mercii değilsin ki.
İhracatta çok iyi konumdayız. Şu anda 215-220 milyar dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak. Bunlar Türkiye'nin ihracattaki rekoru.
Milli Güvenlik Kurulu'nda bunları görüşmeyeceğiz de nerede görüşeceğiz. Bay Kemal siyaseti bilmiyor.
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