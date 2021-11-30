https://tr.sputniknews.com/20211130/denizde-bogulmak-uzere-olan-geyigi-itfaiye-kurtardi-1051300892.html

Denizde boğulmak üzere olan geyiği itfaiye kurtardı

Denizde boğulmak üzere olan geyiği itfaiye kurtardı

Polonya'da denizde boğulmak üzere olan bir geyik itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T17:46+0300

2021-11-30T17:46+0300

2021-11-30T17:46+0300

yaşam

polonya

baltık denizi

geyik

ayı

deniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051300813_0:64:1630:981_1920x0_80_0_0_93211525a868822645c0719ec46bfbad.jpg

Polonya'nın kuzeybatısında Baltık Denizi kıyısındaki Miedzyzdroje kasabasında, kıyıdan hayli uzakta bir geyiğin çırpındığını görenler itfaiyeye haber verdi. Belirtilen yere gelen ekipler geyiğin çırpınışları üzerine hemen kurtarma operasyonuna başladı. Geyiğin denize neden girdiğine anlam veremeyen ekipler, suyun üzerinde kalmak için gösterdiği çaba nedeniyle oldukça yorulmuş olan hayvana botla ulaştı.Yirmi dakikalık çalışmanın ardından kıyıya getirilen dişi geyik burada kendisini bekleyen diğer görevliler tarafından battaniyelere sarıldı. Isınarak kendine gelen geyik yine itfaiyeciler tarafından ormanlık alana salındı.

https://tr.sputniknews.com/20211130/vanda-aracin-carptigi-ayi-tedaviye-alindi-1051287073.html

polonya

baltık denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonya, baltık denizi, geyik, ayı, deniz