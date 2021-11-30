https://tr.sputniknews.com/20211130/dolar-tekrar-13-tlnin-uzerinde-1051285837.html

Dolar tekrar 13 TL'nin üzerinde

Dolar tekrar 13 TL'nin üzerinde

Geçen hafta 13.45 ile rekor kırdıktan sonra 11.50'lere kadar gerileyen dolar/TL bugün yeniden 13 seviyesi gördü. Enflasyon artarken Merkez Bankası'nın faiz... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T12:51+0300

2021-11-30T12:51+0300

2021-11-30T13:24+0300

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Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen faiz indirimlerine devam mesajı ile 13.45’e yükseldikten sonra 11.50 seviyelerine kadar gerileyen kur, cuma akşamı tekrar yükselişe geçmişti.Dolar 13.00 TL'den, Euro 14.81 TL'den, Sterlin ise 17.39 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,70 lira, euronun satış fiyatı ise 14.32 lira olmuştu.Dolar endeksi 96, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi de 422 düzeyinde bulunuyor.Altın ve gümüşOnsu 1.798 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 744/751, çeyrek altın 1.206/1.232, Cumhuriyet altını 4.965/5.020 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.Gümüş ise 9,59'den fiyatlanıyor...Kripto para piyasalarıGeçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan kripto para piyasaları da yeni haftaya yükselişle başladı. Bitcoin 56 bin 780 dolardan, Erhereum ise 4 bin 433 dolardan işlem görüyor.

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