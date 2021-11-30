Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211130/dolar-tekrar-13-tlnin-uzerinde-1051285837.html
Dolar tekrar 13 TL'nin üzerinde
Dolar tekrar 13 TL'nin üzerinde
Geçen hafta 13.45 ile rekor kırdıktan sonra 11.50'lere kadar gerileyen dolar/TL bugün yeniden 13 seviyesi gördü. Enflasyon artarken Merkez Bankası'nın faiz... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T12:51+0300
2021-11-30T13:24+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
döviz
döviz kuru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114450_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72266f49df42cbca15bcf9aaf0dd05f1.jpg
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen faiz indirimlerine devam mesajı ile 13.45’e yükseldikten sonra 11.50 seviyelerine kadar gerileyen kur, cuma akşamı tekrar yükselişe geçmişti.Dolar 13.00 TL'den, Euro 14.81 TL'den, Sterlin ise 17.39 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,70 lira, euronun satış fiyatı ise 14.32 lira olmuştu.Dolar endeksi 96, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi de 422 düzeyinde bulunuyor.Altın ve gümüşOnsu 1.798 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 744/751, çeyrek altın 1.206/1.232, Cumhuriyet altını 4.965/5.020 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.Gümüş ise 9,59'den fiyatlanıyor...Kripto para piyasalarıGeçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan kripto para piyasaları da yeni haftaya yükselişle başladı. Bitcoin 56 bin 780 dolardan, Erhereum ise 4 bin 433 dolardan işlem görüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee8b3faaefeb977067093462bd02316f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, dolar/tl, döviz, döviz kuru

Dolar tekrar 13 TL'nin üzerinde

12:51 30.11.2021 (güncellendi: 13:24 30.11.2021)
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / MURAD SEZER
Abone ol
Geçen hafta 13.45 ile rekor kırdıktan sonra 11.50'lere kadar gerileyen dolar/TL bugün yeniden 13 seviyesi gördü. Enflasyon artarken Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi TL'yi eritirken, Omicron varyantı da gelişen ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırıyor.
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen faiz indirimlerine devam mesajı ile 13.45’e yükseldikten sonra 11.50 seviyelerine kadar gerileyen kur, cuma akşamı tekrar yükselişe geçmişti.
Dolar 13.00 TL'den, Euro 14.81 TL'den, Sterlin ise 17.39 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,70 lira, euronun satış fiyatı ise 14.32 lira olmuştu.
Dolar endeksi 96, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi de 422 düzeyinde bulunuyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.798 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 744/751, çeyrek altın 1.206/1.232, Cumhuriyet altını 4.965/5.020 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 9,59'den fiyatlanıyor...

Kripto para piyasaları

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan kripto para piyasaları da yeni haftaya yükselişle başladı. Bitcoin 56 bin 780 dolardan, Erhereum ise 4 bin 433 dolardan işlem görüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:37Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Marilyn Manson'ın evine polis baskını
13:34Yunanistan'da 60 yaş ve üzerine koronavirüs aşısı zorunlu hale geldi
13:31Sedat Peker'in avukatı Barkın: Müvekkilimden 5 gündür haber alamıyorum
13:23BAE, Rus Sputnik Light aşısını onayladı: Takviye doz olarak kullanılacak
13:20Ukrayna, Türkiye'nin Donbass'taki olası arabuluculuğuna ilişkin kırmızı çizgisini açıkladı
13:19Van'da aracın çarptığı ayı tedaviye alındı
13:14Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam TRT ortak yayınına katılacak
13:04THY: Şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferler durduruldu
13:00Avrupa İlaç Ajansı: Omicron varyantına karşı düzenlenen yeni aşıları 3-4 ay içerisinde onaylarız
12:53Rusya: Karadeniz'deki durumdan endişe duyuyoruz
12:51Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimiz
12:51Dolar tekrar 13 TL'nin üzerinde
12:48Ankara Büyükşehir Belediyesi başıboş köpekleri özel hastanelerde kısırlaştırarak geri bırakacak
12:43iPhone, Çin'in en büyük akıllı telefon markası oldu
12:41NASA enkaz tehlikesi nedeniyle uzay yürüyüşünü erteledi
12:27Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Kurul çalışmalarını tamamladık
12:27360 derece dönebilen prefabrik ev yaptı: 'Misafirlerin dönerek çay içmek hoşlarına gidiyor'
12:25MSB: F-35'lerle ilgili ikinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak
12:21Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var: Türkiye'ye yaptırım masada
12:20İstanbul ve Bursa'da fuhuş çetesine 'VIP 1' operasyonu: 12 gözaltı